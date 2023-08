Marco Justo: “Quiero un Palencia que comparta el balón y sea sólido en defensa”

Xavi Ramos Pozo

Palencia, 23 ago (EFE).- El Zunder Palencia disputará este sábado, 26 de agosto, ante el Bilbao Basket, su primer encuentro de preparación de cara a su debut en la Liga Endesa de baloncesto y el entrenador el equipo, Marco Justo, analiza en una entrevista con EFE cómo están siendo los primeros días de la pretemporada, en los que trata de mentalizar al equipo "para que comparta el balón y sea sólido en defensa”

PREGUNTA: ¿Qué tal ha ido la primera semana por Palencia?

RESPUESTA: Muy bien. Confirmando todo lo que me habían contado del club, las maravillas de la ciudad, la gente… Mi familia y yo nos encontramos muy a gusto. Aunque parece que no me he ido de casa por el calor así que también estoy deseando que se confirme lo que me han dicho del frío en la ciudad.

P: En Palencia jugó tu hermano Guillermo Justo, ¿Cómo es el momento en el que llega la llamada de Palencia? ¿Lo hablas con él?

R: Cuando llega la llamada de Palencia la primera persona que lo sabe en ese momento es mi mujer y no se lo digo a nadie más porque no quería mover todo hasta que realmente se pudiera hacer efectivo. Mi hermano, cuando se entera, me comenta lo feliz y contento que él estuvo aquí, me transmite lo mismo que yo pensaba: este era el sitio ideal para la primera oportunidad de ser primer entrenador en ACB.

P: ¿Te han hablado del ambiente que se forma en el pabellón? Vas a tener que gritar mucho.

R:: Es otra de las maravillas que me han contado. Para cualquier equipo, entrenador, pero especialmente jugadores, es esencial vivir el ambiente que se vive aquí y apretar como lo hace la gente aquí.

Una de las claves de la temporada va a ser que nuestro pabellón sea una auténtica fortaleza y cualquiera que quiera ganar aquí tenga que sudar más de lo que en un principio pensaban.

P: Se ha completado la primera semana de entrenamientos, ¿Cuáles han sido las primeras sensaciones?

R: Estamos contentos para ser la primera semana y estando en las condiciones de jugadores que hemos estado, porque hasta este lunes no han llegado Franke y Van der Vuurst. Hemos hecho muy buen trabajo, los chicos han estado implicados y conscientes de que el primer objetivo es crear un grupo, que vayan todos en la misma dirección porque como yo les expliqué vamos a ser doce jugadores, muy buenos jugadores y muy buenas personas por todas las referencias que tenemos.

P: Tanto Urko Otegui como Gonzalo Ibáñez destacaban que querían un grupo unido, algo que aquí ha sido clave del éxito en los ascensos.

R: Nuestra idea y nuestro objetivo tiene que estar en que ninguno de nosotros vamos a ser mejor individualmente que todos juntos y esa tiene que ser la clave. Vamos a tener la oportunidad de crecer como equipo, de hacer las cosas mejor y de minimizar errores cuando estemos todos juntos, en la misma dirección y ayudándonos. Desde el primer día queremos implementar la filosofía de compartir el balón, ser sólidos en defensa y ayudarnos en los dos lados del campo.

P: Con el fichaje de Vítor Benite se cerraba la plantilla. ¿Qué valoración haces?

R: Creo que hemos hecho la mejor plantilla buscando esa filosofía de jugadores implicados y personas que hayan apostado por el proyecto. Hemos querido hacer un mix de veteranía, juventud, jugadores que conocen la liga y algunos que no han jugado aquí además de los que vienen del grupo anterior, que son muy importantes como lo fueron todos los jugadores de la temporada pasada, son los que han hecho realmente que podamos estar aquí y que Palencia pueda estar en ACB.

¿El fichaje de Vítor Benite? Todo lo que pueda decir de él es poco, no solo en cuanto a jugador sino sobre las referencias que tenemos de él como líder, jugador de vestuario, compañero y como persona implicada en los proyectos que ha estado. Ahí están las dos Champions y la Intercontinental que ha ganado con Burgos y la temporada pasada siendo campeón de EuroCup con Gran Canaria.

P: En la pretemporada se jugará ante Bilbao, Zaragoza, Baskonia, Real Valladolid y Tizona o San Pablo. ¿Cómo estás de satisfecho con el nivel de los rivales?

R: Buscábamos jugar el mayor número de partidos contra rivales ACB y, además, la Copa Castilla y León también tendrá un alto nivel. La única importancia que le doy a los partidos de pretemporada es que nos ayuden a mejorar de cara a empezar a competir el día 23 en Santiago. Los resultados en pretemporada me importan bastante poco, me importan más las sensaciones que podamos tener como equipo, que los jugadores sean capaces de ir asumiendo sus roles… En mi anterior equipo, una temporada perdimos los seis partidos de pretemporada y quedamos campeones de la Champions.

P: El Barça llegará en el segundo partido de liga, ¿Eres de los que prefiere a los grandes al principio o hay que jugar contra todos?

R: De momento no estamos pensando ni en Obradoiro y, evidentemente, después ya vendrá lo que tenga que venir. En algún momento u otro vas a tener que jugar contra ellos y ahora mismo en ACB cualquiera puede ganar a cualquiera porque se ha visto en las temporadas anteriores. Todo lo que sea pensar más allá es perder el foco de lo que ahora mismo es realmente importante: construir.

P: A nivel personal, debutas como primer entrenador después de diez temporadas como ayudante, ¿Cuál es el sentimiento el primer día de entrenamientos?

R: Son varios sentimientos encontrados. Nervios, ilusión y ganas… se empiezan a mezclar todos y cuando hay un cambio tan grande tienes que ubicarte, pararte a pensar dónde estás realmente y olvidar, en el buen sentido. EFE

