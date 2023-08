Spanair, quince años del siniestro del vuelo JK5022

Madrid, 19 ago (EFE).- Este domingo se cumplen quince años del grave accidente en el aeropuerto de Barajas del vuelo JK5022 de la compañía Spanair con 172 personas a bordo con destino a Las Palmas de Gran Canaria. Nada más despegar se produjo el siniestro que dejó 154 muertos y del que sobrevivieron solo 18 pasajeros.

Sucedió el 20 de agosto de 2008 cuando cientos de viajeros en el aeropuerto de Barajas comenzaban o regresaban de sus vacaciones. Uno de los vuelos de esa mañana no llegó a su destino, en Las Palmas, residencia de la mayoría de sus pasajeros.

Estas son las fechas claves del tercer accidente más grave de la historia de la aviación española y que, según determinó el informe de la comisión de investigación, se produjo por una concatenación de errores en el que todas las medidas de seguridad fallaron.

- 20.08.2008. Un avión McDonnell Douglas MD82 de Spanair despega de la pista 36 del aeropuerto madrileño. Tras elevarse apenas 12 metros a las 14.45 horas desciende bruscamente e impacta sobre el terreno con el cono de cola y, casi simultáneamente, con la punta del ala derecha y los capós del motor del mismo lado.

Mueren 154 personas -la última falleció a los tres días- y 18 resultan heridas. Previo al despegue, el comandante del vuelo había pedido la revisión de la aeronave al detectar una avería en el indicador de la temperatura.

- 07.10.2008. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) aprueba el informe preliminar, se señala que durante el despegue los valores de deflexión de los flaps fueron de cero grados y que ninguna alarma detectó la configuración errónea.

- 16.10.2008. El juez imputa a tres técnicos de la compañía por homicidio imprudente.

- 17.08.2009. La CIAIAC publica su informe, del que se desprende que el avión despegó con los flaps replegados, y falló el sistema encargado de advertir a la tripulación.

- 20.10.2010. El Parlamento Europeo da luz verde a un reglamento para mejorar la seguridad aérea y garantizar las investigaciones en la aviación civil.

- 17.05.2011. Según el informe del órgano pericial designado por el juez, el personal de mantenimiento del avión "no llegó a identificar la causa de la avería y despachó el avión incorrectamente".

- 01.06.2011. El juez imputa a tres directivos de Spanair, como solicitaban los afectados.

- 29.07.2011. El informe de la CIAIAC concluye que la tripulación no configuró correctamente el avión, no desplegó los flaps/slats y no detectó esos errores, entre otros motivos, porque no funcionó el sistema de alerta (TOWS). La Asociación de Afectados califica el informe de "rotundo fracaso".

- 12.12.2011. El juez reduce a dos técnicos la responsabilidad, acusados de 154 delitos de homicidio imprudente y 18 de lesiones imprudentes. El Sepla recurre el auto.

- 12.01.2012. La Fiscalía y la Asociación de Afectados piden nuevas pruebas.

- 19.09.2012. La Audiencia Provincial de Madrid archiva la causa penal, al considerar que la responsabilidad del siniestro no es imputable a los técnicos, sino a la actuación "errónea" de los pilotos, fallecidos en el siniestro.

- 01.10.2013. El TC rechaza amparar a los afectados, al no existir violación de un derecho fundamental tutelable al amparo.

- 31.03.2014. Los afectados reclaman al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

- 14.05.2014. Se aprueba el Protocolo de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Aéreos.

- 06.02.2018. El Congreso aprueba crear una comisión de investigación, cuyas comparecencias arrancan cinco meses después, si bien es interrumpida en noviembre por las elecciones generales.

- 13.05.2021. Con el PSOE en contra, el Congreso aprueba el dictamen de comisión que señala a 18 cargos políticos vinculados al Ministerio de Fomento, y es enviado a la Fiscalía.

- 10.01.2022. El Tribunal Supremo condena a Mapfre a pagar 3,8 millones de euros a 40 familiares de las víctimas.

- 20.08.2022. Los afectados denuncian el bloqueo político y consideran que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pudo cometer prevaricación "al decidir no enviar el dictamen a la Fiscalía General". EFE

bfg-doc/lca/fc