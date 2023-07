El debut mundialista de Zambia se ve eclipsado por acusaciones de abuso sexual del técnico

Nayara Batschke

Auckland (Nueva Zelanda), 25 jul (EFE).- Preguntas vetadas, miradas de asombro, silencio absoluto. La sombra de las acusaciones de presuntos abusos sexuales por parte del seleccionador Bruce Mwape contra sus jugadoras ha eclipsado la primera participación de Zambia en un Mundial de fútbol en toda su historia.

En una rueda de prensa este martes, previa al choque de Zambia frente a España, el entrenador protagonizó un enfrentamiento con los medios españoles al rechazar comentar sobre las serias acusaciones que pesan en su contra, a pesar de la insistencia de diversos periodistas.

La Asociación de Fútbol de Zambia (FAZ) informó, sin citar nombres, en septiembre del año pasado que ha remitido una investigación sobre presuntas denuncias de abuso sexual en el corazón del fútbol femenino del país a las autoridades y a la FIFA, que han salpicado indirectamente al seleccionador nacional.

Aunque no se trata de un caso reciente -y que muchos denuncian la vista gorda puesto el rol de Mwape en el histórico desempeño de las "Reinas del Cobre"- las acusaciones volvieron a salir a la luz tras un reportaje del periódico "The Guardian" que recopila testigos de una jugadora y personas cercanas a la absoluta.

Así, nada más aterrizar en Nueva Zelanda para disputar por primera vez un Mundial en la historia del país, el fútbol se hizo a un lado y todas las miradas se centraron en el seleccionador, que entre el silencio y la sátira, intenta mantenerse al margen de la polémica.

En su llegada al aeropuerto, Mwape se quejó de que la prensa "seguía hablando de las mismas acusaciones" pasado un año de que se dieron a conocer.

"¿De qué estás hablando? Porque no me puedo apartar sin motivo, es algo que estás leyendo en los medios, en la prensa, pero la verdad saldrá a relucir. No hay que basarse en rumores solamente", afirmó este martes en rueda de prensa cuando una periodista indagó si había pensado en apartarse del equipo mayor por las acusaciones.

Previamente, otra reportera española ya había intentado, sin éxito, preguntar sobre el caso. La respuesta vino por parte del personal de la FIFA en la sala: "No vamos a responder preguntas no relacionadas al fútbol".

La tensión se podía cortar con una navaja. La expresión de asombro de la capitana, Barbra Banda, denunciaba no intencionalmente la crisis desatada, al paso que los segundos de silencio del entrenador, antes de vetar la libertad de prensa, hacían crecer la incomodidad.

Los periodistas intentaron, en vano, repetir la pregunta a la capitana zambiana, quien antes de que pudiera empezar a formular las palabras fue abruptamente interrumpida por el jefe de prensa de Zambia.

"No se responderán a estas preguntas", apostilló, para enseguida terminar la conferencia cuando varios reporteros aún esperaban por su turno de pregunta.

Llama la atención que el veto a periodistas y el silencio desconcertante tenga lugar justamente en el Mundial femenino que se propone a ser el más igualitario y parejo de la historia del fútbol.

Por las salas de prensas de las diferentes sedes, así como los estadios que albergarán los partidos, abundan los carteles que orientan a las mujeres -ya sean periodistas o aficionadas- sobre los pasos a seguir en caso de que sufran acoso sexual.

Una actitud meritoria, no fuera por la vacilación en ofrecer respuestas contundentes ante tantos interrogantes abiertos.

Consultada por EFE, la FIFA adoptó una postura diplomática y dijo que su "Comité de Ética independiente no comenta si se están realizando o no investigaciones sobre supuestos casos".

Preguntada sobre si el veto a ciertas preguntas por parte de los medios de comunicación podría volverse algo habitual en las actividades del Mundial, la máxima autoridad del fútbol global, así como el personal de la institución en el estadio, dijo que no harían comentarios. EFE

nbo/jl