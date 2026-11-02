Balance provisional de la DGT: Once muertos en las carreteras durante el puente

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Madrid, 2 nov (EFE).- Once personas han perdido la vida y tres han resultado heridas en las carreteras en ocho accidentes registrados desde las 15 horas del viernes hasta las 20 horas de este domingo, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Seis de las víctimas mortales eran "usuarios vulnerables" -dos peatones, dos motoristas y dos ciclistas-, han informado fuentes de la DGT a EFE.

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El operativo puesto en marcha durante el puente de Todos los Santos finalizará esta medianoche, tres días en los que la DGT estimaba que iban a registrarse 5,3 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera y también trayectos cortos debido a las visitas a los cementerios.

El viernes no hubo accidentes mortales y el sábado se saldó con un accidente en el que murió atropellada una mujer de 88 años en Barbadás (Ourense) y otro en el que falleció un motorista por una salida de vía en El Berrueco (Madrid).

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La jornada del domingo fue más trágica, con cuatro accidentes mortales.

En el primero de ellos murió un motorista por una salida de vía en Xert (Castellón) y en el segundo fallecieron cuatro personas de la misma familia cuando el vehículo en el que viajaban se salió de la vía y chocó contra una tajea de hormigón en la provincia de Zamora.

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En el tercer accidente del domingo murió un ciclista en una colisión frontolateral con un coche en San Miguel de Salinas (Alicante) y en el cuarto falleció en peatón atropellado en Marratxí (Baleares)

Hoy lunes se han registrado dos accidentes mortales: ha fallecido un ciclista arrollado a la altura de la localidad madrileña de Torres de Alameda y ha muerto una mujer al chocar el coche en el que viajaba con un camión en el municipio aragonés de Alberite de San Juan. EFE

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