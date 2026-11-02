Espana agencias

Balance provisional de la DGT: Once muertos en las carreteras durante el puente

Guardar

Madrid, 2 nov (EFE).- Once personas han perdido la vida y tres han resultado heridas en las carreteras en ocho accidentes registrados desde las 15 horas del viernes hasta las 20 horas de este domingo, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Seis de las víctimas mortales eran "usuarios vulnerables" -dos peatones, dos motoristas y dos ciclistas-, han informado fuentes de la DGT a EFE.

PUBLICIDAD

El operativo puesto en marcha durante el puente de Todos los Santos finalizará esta medianoche, tres días en los que la DGT estimaba que iban a registrarse 5,3 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera y también trayectos cortos debido a las visitas a los cementerios.

El viernes no hubo accidentes mortales y el sábado se saldó con un accidente en el que murió atropellada una mujer de 88 años en Barbadás (Ourense) y otro en el que falleció un motorista por una salida de vía en El Berrueco (Madrid).

PUBLICIDAD

La jornada del domingo fue más trágica, con cuatro accidentes mortales.

En el primero de ellos murió un motorista por una salida de vía en Xert (Castellón) y en el segundo fallecieron cuatro personas de la misma familia cuando el vehículo en el que viajaban se salió de la vía y chocó contra una tajea de hormigón en la provincia de Zamora.

En el tercer accidente del domingo murió un ciclista en una colisión frontolateral con un coche en San Miguel de Salinas (Alicante) y en el cuarto falleció en peatón atropellado en Marratxí (Baleares)

Hoy lunes se han registrado dos accidentes mortales: ha fallecido un ciclista arrollado a la altura de la localidad madrileña de Torres de Alameda y ha muerto una mujer al chocar el coche en el que viajaba con un camión en el municipio aragonés de Alberite de San Juan. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El club ha emitido un comunicado en el que ha informado que el jugador se encuentra “estable, dentro de la gravedad”

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El sencillo gesto que puedes hacer con la cortina este otoño para retener el calor en casa

Un hábito cotidiano que ayuda a reducir la pérdida de calor por las ventanas

El sencillo gesto que puedes hacer con la cortina este otoño para retener el calor en casa

Arroz con leche y calabaza, la versión más otoñal de uno de los postres insignia de la gastronomía española

Una receta sencilla con la que podrás conquistar el paladar de tus invitados

Arroz con leche y calabaza, la versión más otoñal de uno de los postres insignia de la gastronomía española

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 2 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 2 noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

ECONOMÍA

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

Amancio Ortega recibe otros 1.617 millones de Inditex: ya suma 3.234 millones de euros en dividendos este año

Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores de supermercados de Bélgica, Suecia y hasta cuatro países más: las pérdidas de alimentos pueden ser millonarias

La Inspección de Trabajo de Cataluña investiga si Amazon, Glovo y Uber Eats hicieron trabajar a sus repartidores durante las alertas por lluvias torrenciales

DEPORTES

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

Ariana Geerlings, la tenista que tuvo que bajar a los infiernos para empezar a alcanzar la gloria: “Solo quiero encontrarme bien compitiendo y sentirme sana”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”