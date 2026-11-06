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El dardo de Noor Ben Yessef a Sarah Santaolalla en el estreno de La Séptima por Javier Ruiz: “No te pongas celosa”

El elogio de la presentadora a su jefe,provocó una réplica inmediata de su compañera, pareja del periodista: “Ya has cobrado, tranquila”

Noor Ben Yessef y Sarah Santaolalla en La Séptima. (La Séptima)
Noor Ben Yessef y Sarah Santaolalla en La Séptima. (La Séptima)
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El estreno de La Séptima no solo dejó las primeras impresiones sobre la programación de la nueva cadena de la TDT. Su puesta de largo, celebrada este jueves 5 de noviembre, también estuvo marcada por un intercambio de bromas entre dos de sus presentadoras que no tardó en llamar la atención. Noor Ben Yessef y Sarah Santaolalla protagonizaron un divertido pique en directo después de que la primera dedicara unas palabras de admiración hacia Javier Ruiz, director editorial del canal. Una intervención que tuvo respuesta inmediata y que terminó con una frase especialmente llamativa: “No te pongas celosa”.

La escena se produjo durante la presentación de los principales rostros de La Séptima, que reunió a sus comunicadores en torno a Javier Ruiz para dar comienzo a esta nueva etapa televisiva. Cuando llegó el turno de Noor Ben Yessef, la periodista quiso destacar la oportunidad de trabajar junto al responsable de la cadena y no escatimó elogios hacia él.

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“Me toca con el mejor, con el mejor jefe, con el que tiene la información, la máxima rigurosidad de esta cadena”, afirmó. Sus palabras provocaron una reacción desde el otro lado de la mesa: Sarah Santaolalla, que no tardó en intervenir. “Ya has cobrado, tranquila. La nómina también llega en octubre”, le dijo la presentadora. Tras un microsegundo de estupor, la respuesta de Noor fue inmediata y cargada de ironía: “No te pongas celosa”.

Sarah Santaolalla en el estreno de 'En Línea'. (La Séptima)
Sarah Santaolalla en el estreno de 'En Línea'. (La Séptima)

Lejos de quedarse ahí, Santaolalla continuó con la broma y comparó la escena con un partido de tenis, haciendo un gesto como si botara una pelota. “Esto parece boing”, comentó, en alusión a los elogios que su compañera estaba dedicando a Javier Ruiz.

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La periodista respondió sin perder el tono distendido y quiso dejar claro que sus palabras tenían que ver con el terreno profesional: “Yo en lo profesional me ciño a los datos y a la información”. La conversación quedó así en una sucesión de comentarios irónicos y carcajadas, sin que ninguna de las dos ocultara que estaba siguiendo el juego a la otra. El momento se convirtió en una de las escenas más comentadas en las redes de la presentación de la nueva cadena.

Más allá de la anécdota, Noor Ben Yessef aprovechó su intervención para adelantar algunas de las claves de su espacio, La diana. La comunicadora explicó que el programa apostará por un formato más pausado y analítico, pero sin perder el pulso de la actualidad. “La columna vertebral es en directo”, señaló, antes de subrayar que “la escaleta desaparece y nos vamos a lo que está pasando”.

Un nuevo proyecto que reúne a Javier Ruiz y Sarah Santaolalla

El estreno de La Séptima también supone una nueva etapa profesional para Javier Ruiz y Sarah Santaolalla, que vuelven a coincidir en un proyecto televisivo. La periodista ya había colaborado con él en Mañaneros 360, el espacio que Ruiz presentó en RTVE. Su relación sentimental, sobre la que ninguno de los dos ha ofrecido una confirmación pública explícita, comenzó a despertar rumores a finales de 2024, cuando fueron fotografiados juntos en Salamanca, ciudad natal de Santaolalla.

Sarah Santaolalla y Javier Ruiz acuden al estreno de la obra "Il Trovatore" en el Teatro Real, en junio de 2026. (José Oliva / Europa Press)
Sarah Santaolalla y Javier Ruiz acuden al estreno de la obra "Il Trovatore" en el Teatro Real, en junio de 2026. (José Oliva / Europa Press)

Desde entonces, ambos han compartido distintas apariciones públicas. Una de las más recientes tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando acudieron juntos al Teatro Real de Madrid para disfrutar de una noche de ópera. Ahora, sus caminos vuelven a cruzarse ante las cámaras, esta vez en La Séptima, donde el primer día ya ha dejado un intercambio entre compañeras que ha dado mucho que hablar.

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