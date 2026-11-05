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La Séptima aterriza en televisión con un determinante mensaje de Javier Ruiz a la audiencia: “No dejen que nos convirtamos en eso de lo que venimos huyendo”

El nuevo canal generalista ha comenzado sus andadas este jueves 5 de octubre con una extensa presentación de Javier Ruiz sobre el formato y el tono de la parrilla

Javier Ruiz en el estreno de 'La Séptima' (La Séptima).
Javier Ruiz en el estreno de 'La Séptima' (La Séptima).
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La televisión española suma desde este jueves, 5 de noviembre, un nuevo canal generalista. La Séptima ha comenzado sus emisiones en abierto a las 12:00 horas después de meses de preparativos y expectación, y lo ha hecho con una presentación en la que Javier Ruiz ha asumido todo el protagonismo. El periodista, director editorial de la cadena y uno de los principales rostros de la apuesta impulsada por José Miguel Contreras, ha sido el encargado de enseñar a los espectadores las instalaciones y explicar qué pretende ofrecer esta nueva televisión.

El estreno ha servido también para conocer a buena parte del equipo que acompañará a la audiencia en esta nueva etapa. Desde el centro de control hasta el plató principal, Ruiz ha guiado un recorrido por los espacios de trabajo de la cadena, mostrando los medios técnicos con los que aspiran a seguir la actualidad nacional e internacional prácticamente al mismo tiempo que se produce.

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La puesta de largo ha comenzado con un mensaje de bienvenida que resumía las dificultades atravesadas hasta llegar a este momento. “No ha sido fácil, no nos lo han puesto fácil, pero ya estamos aquí. Y esta es su nueva casa”, ha afirmado el periodista, antes de desgranar los principios sobre los que quiere construir el proyecto: información en directo y compromiso con la honestidad.

Javier Ruiz en el estreno de 'La Séptima' (La Séptima).
Javier Ruiz en el estreno de 'La Séptima' (La Séptima).

Javier Ruiz fija las dos señas de identidad de la cadena

Durante su intervención, el comunicador ha insistido en que el directo será uno de los elementos centrales de La Séptima. La intención es que los espectadores puedan encontrar en el canal una cobertura constante de los acontecimientos, tanto dentro como fuera de España, sin esperar a los formatos informativos tradicionales. Una filosofía que pretende trasladar a buena parte de las horas de emisión.

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La segunda apuesta tiene que ver con la manera de abordar la información. Ruiz ha defendido que la cadena nace para incorporar nuevas perspectivas a la conversación pública: “Venimos a cambiar puntos de vista, a cambiar la conversación, a pluralizar el debate”. En ese sentido, ha explicado que el proyecto cuenta con más de 110 periodistas, un equipo con el que aspiran a ofrecer una mirada propia sobre los asuntos que marcan la actualidad.

El periodista tampoco ha ocultado que el canal inicia su recorrido con algunos espacios todavía pendientes de terminar. Las instalaciones continúan en proceso de desarrollo, aunque eso no ha impedido poner en marcha la programación y presentar los distintos platós desde los que se realizarán los programas.

Pero, más allá de los medios técnicos y humanos, Ruiz ha querido reservar para el final de su presentación una reflexión dirigida directamente a quienes estarán al otro lado de la pantalla. Su petición ha sido clara: que la audiencia no deje de cuestionar a la propia cadena y le exija mantener los principios que ahora proclama. “No dejen que nos convirtamos en eso de lo que venimos huyendo”, ha advertido.

Los tertulianos de 'La Séptima' (La Séptima).
Los tertulianos de 'La Séptima' (La Séptima).

Verónica Sanz inaugura la programación diaria

Tras la intervención de Javier Ruiz, Verónica Sanz ha recogido el testigo con El Pulso, el espacio encargado de abrir la parrilla de lunes a viernes. La periodista, que durante siete años estuvo vinculada a laSexta, se pone al frente de este formato matinal, que se emitirá entre las 12:00 y las 15:00 horas y será el primer programa en directo de cada jornada.

La programación continuará con Sarah Santaolalla y En Línea, seguido de Sobre la mesa, con Rocío Delgado, y La Diana, presentado por Noor Ben Yessef. La actualidad volverá a ocupar el tramo final del día con La última hora, el espacio que conducirá el propio Javier Ruiz entre las 21:00 y la 01:00 horas.

La oferta se completará durante el fin de semana con otros formatos y caras conocidas, entre ellas Luján Argüelles, Héctor de Miguel, Alba Carrillo y Marta Márquez. De esta manera, La Séptima pretende combinar información, análisis, conversación y entretenimiento para hacerse un hueco entre las cadenas generalistas.

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