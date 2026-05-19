RTVE presenta su "mayor cobertura histórica", que contará con un 60% más de producción en directo

RTVE ha presentado su "mayor cobertura histórica" para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio y se desplegará a través de La 1, Teledeporte, RNE, RTVE Play y todas sus plataformas con "un incremento del 60% de la producción en directo".

Así lo ha explicado el director de TVE, Sergio Calderón, durante el acto de presentación de la programación del Mundial, celebrado este martes en Prado del Rey y donde ha señalado que "la misión de TVE es hacer disfrutar a los más futboleros y los que no lo son tanto".

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También ha precisado que la cadena pública emitirá en abierto todos los partidos de la Selección Española y el partido más destacado de cada jornada hasta la final de Nueva York, con cerca de un centenar de profesionales implicados en la programación especial.

Asimismo, ha anunciado que 'Denominación de origen', una docuserie de cuatro episodios sobre el día a día de los jugadores de la Selección Española, se estrenará antes del inicio del torneo y que contará con testimonios de los entrenadores, familiares y amigos y que recorrerá localidades como Los Palacios (Sevilla), La Masía (Barcelona), Bilbao, Gran Canaria, Vigo y Pamplona.

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Por su parte, La 1 y Teledeporte contarán con tres equipos de narración encabezados por Juan Carlos Rivero, Paco Caro, Alicia Arévalo y Pedro San Miguel, acompañados de los especialistas Mario Suárez, Vero Boquete, Gaizka Mendieta y Chapi Ferrer. Además, Lara Gandarillas y Marcos López presentarán desde el Estudio A4 de Madrid un espacio de resumen de media hora diaria durante el Telediario 1.

La directora del área de Deportes de TVE y Contenidos Digitales Deportivos, Rosana Romero, ha subrayado que estarán "hablando de fútbol todo el día porque es el Mundial más grande de la historia, con 40 partidos más que en Catar".

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Según ha informado RTVE, Teledeporte emitirá cada mañana el mejor partido de la jornada anterior y contará con tres espacios propios, 'Estadio 2 Mundial', dirigido por Marc Martín a las 14:00 horas; 'Gran Estadio Mundial', presentado por Álex Argelés con una mesa de especialistas en fútbol internacional y 'Estudio Estadio Mundial', con Felipe del Campo, que el director de Teledeporte explicó que lleva "nueve meses gestándose".

Este último espacio contará con una doble tertulia con exinternacionales como Miguel Torres, Fernando Llorente y Julio Salinas y con exjugadoras de la selección femenina como Marta Corredera, Amanda Sampedro y Virginia Torrecilla.

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Asimismo, la audiencia en Cataluña podrá seguir los partidos en abierto a través de La 2Cat, que emitirá el partido destacado de cada jornada con locución en catalán, con los narradores Joan Carles García y Albert Font.

"Radio Nacional de España prepara un despliegue sin precedentes. RNE Deportes reforzará su cobertura para acompañar a los oyentes durante toda la competición y ofrecer una experiencia radiofónica total", ha precisado la cadena pública en un comunicado en el que también ha infomado de que, por primera vez, 'Tablero Deportivo' se emitirá todos los días del campeonato, con Miguel Ángel Méndez, Silvia Verde y Juanma Pérez Noya, y narrará al menos un encuentro por jornada, lo que supone un mínimo de 43 partidos en directo solo en la fase de grupos.

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"Radio Nacional debe aprovechar todas las ventanas informativas para contar lo que está pasando", ha subrayado directora de Deportes de RNE, Silvia Barba, durante la presentación. Se estrena además 'Especial Mundial', un programa diario en Radio 5 de lunes a viernes, de 12:35 a 13:30 horas, presentado por Marta Fernández Arenas y David A. García.

En el ámbito digital, RTVE Play lanzará el nuevo portal Teledeporte Play y ofrecerá un partido en directo al día junto a resúmenes, programas originales y contenido exclusivo. Por su parte, el director de RTVE Play, Alberto Fernández, ha adelantado que la plataforma "contará con nuevos canales en directo y varias emisiones simultáneas, la programación y agenda, programas originales, contenido exclusivo, los resúmenes y los mejores momentos y los vídeos completos de las emisiones".

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