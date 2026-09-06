España

Gonzo estrena la nueva temporada de ‘Salvados’: “Lo peor de la política es la falta de humanidad, y Rita Barberá lo sufrió en primera persona”

El periodista estrena este domingo 6 de septiembre la nueva temporada con un especial doble sobre Rita Barberá y reivindica la esencia del programa: “No podemos acomodarnos, cada año vivimos una revolución”

Gonzo presenta la nueva temporada de 'Salvados'. (Atresmedia)
Gonzo presenta la nueva temporada de 'Salvados'. (Atresmedia)
Guardar

Salvados vuelve este domingo 6 de septiembre a LaSexta con una temporada que, como otros años, combina política, memoria, denuncia social y retratos personales. El primer episodio, un especial doble dedicado a Rita Barberá en el décimo aniversario de su muerte, marca el tono de una edición que Gonzo define como “fiel a la esencia del programa, pero siempre en movimiento”.

El presentador y director del formato ha hablado con Infobae, reflexionando sobre cómo se mantiene vivo un formato con 18 años de historia, qué le interesa de los personajes que entrevista y cómo se enfrenta a temas tan delicados como el final político y personal de la exalcaldesa de Valencia.

PUBLICIDAD

-Pregunta: Salvados cumple 18 años en antena y seguís buscando nuevas formas de contar. ¿Cómo se evita acomodarse?

-Respuesta: No es tanto reinventarse como no anquilosarse. Salvados funciona porque tiene unos elementos mínimos de formato que son su secreto, pero los tiempos cambian, los espectadores cambian y cada año vivimos una revolución audiovisual. Hay más competencia, más gente joven haciendo cosas, y sabemos que no podemos acomodarnos. Renovamos plantilla, entra gente joven que nos empuja a experimentar. Y, sobre todo, lo hacemos para no aburrirnos. Cuando repites cosas un año tras otro, te acabas aburriendo.

-P: ¿Qué pesa más a la hora de decidir cómo contar una historia: el personaje, el tema o lo que ocurre durante la investigación?

-R: Un poco todo. Cuando empezamos un programa, ya sabemos cómo queremos contarlo y con quién, pero durante la grabación aparecen nuevos elementos. Incluso en montaje cambiamos decisiones previas.

PUBLICIDAD

Gonzo presenta la nueva temporada de 'Salvados'. (Atresmedia)
Gonzo presenta la nueva temporada de 'Salvados'. (Atresmedia)

Lo que siempre pido es que sea interesante, entretenido y que respete al espectador y al entrevistado. No tergiversamos ni cambiamos la intención de lo que nos han contado. Lo importante es que apele, que te interese lo que vas a escuchar.

-P: El estreno es un especial doble sobre Rita Barberá. ¿Qué te interesaba revisitar diez años después?

-R: Más que descubrir, recordar cómo fue su final político y biológico. Su muerte coincide con su muerte política, con el abandono de su partido, al que ayudó a fundar. Ahí hay algo que trasciende la política y habla de humanidad, o de falta de humanidad.

En disciplinas donde el éxito de uno supone el bienestar de muchos, te arrimas al sol que más calienta. Pero si ese sol empieza a quemar, intentas apagarlo. Diez años después, quienes protagonizaron aquella ausencia total de humanidad siguen siendo figuras relevantes. Eso representa lo peor de la política y nos gusta contarlo.

-P: ¿Es uno de tus programas favoritos de la temporada?

-R: Uno de ellos. Me gustó hacerlo y me gusta el género documental clásico en el que lo contamos. Pero hay otro que probablemente será de los siguientes: El encuentro, sobre un atentado de ETA en los años 80. Lo contamos con un miembro del comando, uno de los primeros arrepentidos, y con un hijo del general asesinado. Entre los dos reconstruyen la historia.

-P: En entrevistas tan profundas, ¿qué buscas exactamente en el entrevistado?

-R: Nunca he pretendido que alguien cambie de opinión por mis preguntas. Si entrevisto a alguien es porque me interesa su opinión, no que diga la que yo quiero. Me interesa que cuente su experiencia desde lo más profundo posible, si quiere. Les transmitimos que están en un espacio de seguridad y confianza. Si se sienten incómodos, paramos. No buscamos morbo ni sufrimiento: buscamos emociones y su versión de la realidad.

Gonzo presenta la nueva temporada de 'Salvados'. (Atresmedia)
Gonzo presenta la nueva temporada de 'Salvados'. (Atresmedia)

-P: ¿Sigues poniéndote nervioso antes de grabar?

-R: Sigo sin dormir bien la noche previa al primer día de rodaje de cada programa. Supongo que porque me importa lo que voy a hacer al día siguiente. El día que no me importe, se empezará a notar.

-P: Esta temporada combináis política con historias personales como las de Miguel Ríos, Almudena Cid o Joaquín Reyes.

-R: Eso es habitual en Salvados. Intentamos que haya actualidad, reportajes introspectivos, miradas al pasado y entrevistas personales, pero que todas tengan el mismo elemento: que te apelen. Con Miguel Ríos cuentas la historia de este país de los últimos 60 años. Con Almudena Cid hablamos de las secuelas físicas del deporte de élite y de una denuncia social: deportistas que ganaron medallas no pueden jubilarse porque las federaciones no cotizaban por ellos. Y con Joaquín Reyes, aunque parece un programa más ligero, acabas hablando de cosas muy profundas.

Gonzo presenta la nueva temporada de 'Salvados'. (Atresmedia)
Gonzo presenta la nueva temporada de 'Salvados'. (Atresmedia)

-P: ¿Es más difícil entrevistar a alguien muy conocido?

-R: No. Es más difícil entrevistar a alguien que cree que ya no tiene nada que contar. Los personajes conocidos siguen teniendo mucho éxito. Lo importante es que cada entrevista aporte algo distinto y que sea de verdad.

-P: La última temporada fue la mejor en cinco años. ¿Sigues las audiencias al día siguiente?

-R: Es mi trabajo. Hacemos un programa para que sea visto. Hay que sacar conclusiones de los datos, dimensionarlos y entender que no solo dependen de tu programa, sino de la actualidad, del mes, de lo que ofrecen otros. Si los datos no responden, puedes seguir sabiendo que te vas a escacharrar o intentar cambiarlos para ganar más público.

La exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, testifica en la Audiencia Nacional sobre sus reuniones con el excomisario Villarejo. Asegura que no le hizo ningún "encargo", sino que le planteó "preguntas" para entender las filtraciones de un sumario secreto que afectaba a Rita Barberá.

-P: ¿Te gustaría que Salvados siguiera otros 18 años?

-R: Más o menos sé los que me quedan para jubilarme, así que yo encantado.

Temas Relacionados

laSextaMediaset EspañaTelevisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sevilla: el estado del tiempo para este 6 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Sevilla: el estado del tiempo para este 6 de septiembre

Barcelona: la previsión meteorológica para este 6 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Barcelona: la previsión meteorológica para este 6 de septiembre

Clima en Málaga: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Málaga: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

¿Cómo estará el clima en Madrid este 6 de septiembre?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Madrid este 6 de septiembre?

Resultado La Primitiva hoy 5 de septiembre

Como cada sábado, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultado La Primitiva hoy 5 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

Ayuso y Feijóo dan el pistoletazo de salida al curso político en Madrid con un acto centrado en las críticas al Gobierno de Sánchez: “Basta ya de excusas y de mentiras”

ECONOMÍA

Qué cambia con la reforma de la financiación autonómica: más recursos para las comunidades, mayor cesión de impuestos y nuevos criterios de reparto

Qué cambia con la reforma de la financiación autonómica: más recursos para las comunidades, mayor cesión de impuestos y nuevos criterios de reparto

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

DEPORTES

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués

Hansi Flick disipa las dudas sobre Lamine Yamal: “Estará en Valencia y podrá ser titular”