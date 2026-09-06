Gonzo estrena la nueva temporada de ‘Salvados’: “Lo peor de la política es la falta de humanidad, y Rita Barberá lo sufrió en primera persona”

Gonzo presenta la nueva temporada de 'Salvados'. (Atresmedia)

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Salvados vuelve este domingo 6 de septiembre a LaSexta con una temporada que, como otros años, combina política, memoria, denuncia social y retratos personales. El primer episodio, un especial doble dedicado a Rita Barberá en el décimo aniversario de su muerte, marca el tono de una edición que Gonzo define como “fiel a la esencia del programa, pero siempre en movimiento”.

El presentador y director del formato ha hablado con Infobae, reflexionando sobre cómo se mantiene vivo un formato con 18 años de historia, qué le interesa de los personajes que entrevista y cómo se enfrenta a temas tan delicados como el final político y personal de la exalcaldesa de Valencia.

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-Pregunta: Salvados cumple 18 años en antena y seguís buscando nuevas formas de contar. ¿Cómo se evita acomodarse?

-Respuesta: No es tanto reinventarse como no anquilosarse. Salvados funciona porque tiene unos elementos mínimos de formato que son su secreto, pero los tiempos cambian, los espectadores cambian y cada año vivimos una revolución audiovisual. Hay más competencia, más gente joven haciendo cosas, y sabemos que no podemos acomodarnos. Renovamos plantilla, entra gente joven que nos empuja a experimentar. Y, sobre todo, lo hacemos para no aburrirnos. Cuando repites cosas un año tras otro, te acabas aburriendo.

-P: ¿Qué pesa más a la hora de decidir cómo contar una historia: el personaje, el tema o lo que ocurre durante la investigación?

-R: Un poco todo. Cuando empezamos un programa, ya sabemos cómo queremos contarlo y con quién, pero durante la grabación aparecen nuevos elementos. Incluso en montaje cambiamos decisiones previas.

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Gonzo presenta la nueva temporada de 'Salvados'. (Atresmedia)

Lo que siempre pido es que sea interesante, entretenido y que respete al espectador y al entrevistado. No tergiversamos ni cambiamos la intención de lo que nos han contado. Lo importante es que apele, que te interese lo que vas a escuchar.

-P: El estreno es un especial doble sobre Rita Barberá. ¿Qué te interesaba revisitar diez años después?

-R: Más que descubrir, recordar cómo fue su final político y biológico. Su muerte coincide con su muerte política, con el abandono de su partido, al que ayudó a fundar. Ahí hay algo que trasciende la política y habla de humanidad, o de falta de humanidad.

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En disciplinas donde el éxito de uno supone el bienestar de muchos, te arrimas al sol que más calienta. Pero si ese sol empieza a quemar, intentas apagarlo. Diez años después, quienes protagonizaron aquella ausencia total de humanidad siguen siendo figuras relevantes. Eso representa lo peor de la política y nos gusta contarlo.

-P: ¿Es uno de tus programas favoritos de la temporada?

-R: Uno de ellos. Me gustó hacerlo y me gusta el género documental clásico en el que lo contamos. Pero hay otro que probablemente será de los siguientes: El encuentro, sobre un atentado de ETA en los años 80. Lo contamos con un miembro del comando, uno de los primeros arrepentidos, y con un hijo del general asesinado. Entre los dos reconstruyen la historia.

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-P: En entrevistas tan profundas, ¿qué buscas exactamente en el entrevistado?

-R: Nunca he pretendido que alguien cambie de opinión por mis preguntas. Si entrevisto a alguien es porque me interesa su opinión, no que diga la que yo quiero. Me interesa que cuente su experiencia desde lo más profundo posible, si quiere. Les transmitimos que están en un espacio de seguridad y confianza. Si se sienten incómodos, paramos. No buscamos morbo ni sufrimiento: buscamos emociones y su versión de la realidad.

Gonzo presenta la nueva temporada de 'Salvados'. (Atresmedia)

-P: ¿Sigues poniéndote nervioso antes de grabar?

-R: Sigo sin dormir bien la noche previa al primer día de rodaje de cada programa. Supongo que porque me importa lo que voy a hacer al día siguiente. El día que no me importe, se empezará a notar.

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-P: Esta temporada combináis política con historias personales como las de Miguel Ríos, Almudena Cid o Joaquín Reyes.

-R: Eso es habitual en Salvados. Intentamos que haya actualidad, reportajes introspectivos, miradas al pasado y entrevistas personales, pero que todas tengan el mismo elemento: que te apelen. Con Miguel Ríos cuentas la historia de este país de los últimos 60 años. Con Almudena Cid hablamos de las secuelas físicas del deporte de élite y de una denuncia social: deportistas que ganaron medallas no pueden jubilarse porque las federaciones no cotizaban por ellos. Y con Joaquín Reyes, aunque parece un programa más ligero, acabas hablando de cosas muy profundas.

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Gonzo presenta la nueva temporada de 'Salvados'. (Atresmedia)

-P: ¿Es más difícil entrevistar a alguien muy conocido?

-R: No. Es más difícil entrevistar a alguien que cree que ya no tiene nada que contar. Los personajes conocidos siguen teniendo mucho éxito. Lo importante es que cada entrevista aporte algo distinto y que sea de verdad.

-P: La última temporada fue la mejor en cinco años. ¿Sigues las audiencias al día siguiente?

-R: Es mi trabajo. Hacemos un programa para que sea visto. Hay que sacar conclusiones de los datos, dimensionarlos y entender que no solo dependen de tu programa, sino de la actualidad, del mes, de lo que ofrecen otros. Si los datos no responden, puedes seguir sabiendo que te vas a escacharrar o intentar cambiarlos para ganar más público.

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La exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, testifica en la Audiencia Nacional sobre sus reuniones con el excomisario Villarejo. Asegura que no le hizo ningún "encargo", sino que le planteó "preguntas" para entender las filtraciones de un sumario secreto que afectaba a Rita Barberá.

-P: ¿Te gustaría que Salvados siguiera otros 18 años?

-R: Más o menos sé los que me quedan para jubilarme, así que yo encantado.