Arabia Saudí aborda con Robles y líderes de la OTAN el refuerzo de la cooperación militar ante ataques hutíes

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El ministro de Defensa de Arabia Saudí --y hermano menor del príncipe heredero Mohammed bin Salman--, Jalid bin Salman, ha mantenido una ronda de contactos telefónicos con la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, y otros líderes militares internacionales y de la OTAN para abordar el refuerzo de la cooperación bilateral y analizar la reciente escalada de ataques perpetrados por la milicia rebelde de los hutíes contra el reino saudí.

Durante su conversación con Robles, ambos dirigentes han revisado la "estrecha cooperación" en materia de defensa y las oportunidades para su desarrollo, con el objetivo estratégico de fortalecer la asociación estratégica entre Arabia Saudí y España. Asimismo, han analizado los últimos acontecimientos en la región a la luz de los ataques terroristas hutíes y han explorado vías conjuntas para garantizar la seguridad y la estabilidad en la zona, según ha detallado el propio ministro saudí a través de redes.

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En esta misma línea de actuación diplomática, Bin Salman ha dialogado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien ha coordinado posturas frente a los retos de seguridad regional e internacional. Además, ha recabado la condena expresa a los ataques de la insurgencia yemení por parte de los títulares de las carteras de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y Canadá, David McGuinty. Con este último, el representante saudí ha aprovechado para trasladar sus condolencias por el reciente fallecimiento de varios militares en un incendio registrado en una base de las Fuerzas Armadas canadienses en Alberta.

Los contactos del Gobierno saudí se producen en paralelo a la "firme condena" expresada este martes por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, contra los ataques hutíes en territorio yemení, sobre Arabia Saudí y contra el tráfico marítimo en el mar Rojo. Costa exigió a los rebeldes que detengan "inmediatamente" sus ofensivas y regresen a las negociaciones auspiciadas por Naciones Unidas. "Solo una solución política inclusiva puede traer una paz duradera a Yemen", adviritó el dirigente europeo.

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La zona es escenario de intensos enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales yemeníes y los rebeldes por el control del litoral occidental del país, a raíz de la ofensiva que los insurgentes lanzaron el pasado 3 de septiembre contra el Ejecutivo reconocido internacionalmente.

En respuesta, la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí anunció a principios de octubre una amplia contraofensiva orientada a recuperar el terreno perdido e impulsar el avance hacia la capital, Saná, bajo dominio rebelde desde 2014.