Una DANA mantiene en alerta por lluvias a las islas Canarias después del paso de Adam por la península y Baleares: estas son las zonas con avisos

Una mujer se protege este miércoles de la lluvia en Puerto del Rosario, Fuerteventura. (Carlos de Saá/EFE)

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Tras el paso de la DANA Adam por la península y el archipiélago de las Baleares, las precipitaciones se concentran ahora especialmente en Canarias, donde este jueves se esperan chubascos con tormenta que podrían ser localmente fuertes y persistentes precisamente por la influencia de otra DANA.

De hecho, Gran Canaria y Tenerife han amanecido esta jornada en aviso por lluvias, con la primera de las islas en nivel naranja (riesgo importante) y la segunda en nivel amarillo (riesgo leve). Además, hasta las 17.59 horas de este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos naranjas por este fenómeno en La Palma, La Gomera y El Hierro.

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En el resto del país se espera una jornada marcada por la estabilidad, pues quedará bajo la influencia de las altas presiones. Sin embargo, la aproximación de una borrasca va a dejar cielos nubosos o cubiertos en el Cantábrico y Galicia. Así, durante la segunda mitad del día se pueden producir precipitaciones en la región gallega y, en menor medida, en zonas aledañas del noroeste y vertiente cantábrica.

También se esperan chubascos aislados en el norte de Baleares y el nordeste de Cataluña, sin descartar que puedan afectar de forma aislada a los litorales del sureste.

Un hombre se protege este miércoles de la lluvia en Puerto del Rosario, Fuerteventura. (Carlos de Saá/EFE)

A excepción de en Canarias, han quedado atrás los avisos por lluvias y tormentas (incluso rojos) que en los últimos días han marcado el mapa español. Este jueves hay alertas amarillas por fenómenos costeros en Asturias, A Coruña y Lugo, en esta última provincia también por rachas de viento.

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Ambiente otoñal el resto de la semana

Con respecto a las temperaturas, las máximas van a aumentar en las islas Canarias más orientales y en la península, a excepción de en las regiones mediterráneas, donde se esperan descensos.

Las mínimas descenderán aún más que en los días previos en buena parte del tercio este peninsular, la meseta norte y Melilla. Además, es probable que se produzcan heladas débiles en las montañas del extremo norte. “Hará frío a primeras horas. Amaneceremos por debajo de 5 grados en amplias zonas del interior de las mitades norte y este de la península”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

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Con estos cambios en los termómetros, España se situará en general en valores más propios de la época del año, después de varios días marcados por temperaturas diurnas más frías de lo normal. El ambiente será otoñal y, sin embargo, es posible que el mercurio continúe estando bajo durante la noche.

La dana Adam mantiene la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana tras dejar cuatro víctimas mortales y más de 1.700 incidentes.

Tanto el viernes como el fin de semana, en principio, el ambiente no cambiará demasiado. El tiempo volverá a ser en general estable, con las precipitaciones acotadas al extremo norte de la península; no se puede descartar tampoco que se produzcan en otras zonas de la mitad norte. Además, la lluvia seguirá golpeando las islas Canarias de mayor relieve, aunque esta irá poco a poco a menos.

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“Las temperaturas, en un principio, no variarán mucho, de nuevo con ambiente otoñal, propio de esta época del año y con madrugadas frescas, aunque de cara al domingo podría iniciarse una subida”, ha señalado Del Campo.