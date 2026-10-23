RTVE cancela la emisión de ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’ este viernes 23 de octubre: así queda la parrilla televisiva de La 1

Se cancelan 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'. (RTVE)

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Los seguidores de las series diarias de La 1 tendrán que cambiar de planes este viernes, 23 de octubre. La cita anual con los Premios Princesa de Asturias vuelve a marcar el paso de la programación de Televisión Española, que ha decidido volcarse de lleno con la retransmisión en directo de su 46ª edición desde el Teatro Campoamor de Oviedo. Un despliegue institucional que pasa una factura directa a la ficción vespertina de la cadena pública, obligando a cancelar por un día las emisiones de sus dos grandes apuestas de época: Valle Salvaje y La Promesa.

La decisión no pilla del todo por sorpresa a la audiencia más fiel, ya que ambas producciones de Bambú Producciones adelantaron su habitual desenlace semanal a la jornada del jueves. Tras haber vivido momentos de máxima tensión dramática en sus respectivas tramas, las historias del palacio de los marqueses de Luján y de la Casa Grande quedan congeladas durante el fin de semana. No será hasta el próximo lunes, 26 de octubre, cuando las dos series regresen a su horario habitual para retomar sus emisiones diarias.

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Sin embargo, el vacío de las telenovelas no es la única alteración a la que se enfrentarán los espectadores a lo largo de la tarde. El desembarco de la señal en directo desde el Principado ha forzado a los programadores de RTVE a reestructurar prácticamente en bloque la parrilla vespertina de La 1. Un rompecabezas de horarios que estira la duración de magacines consolidados, recorta otros formatos de actualidad y termina trasladando una notable cascada de cambios a la sintonía de La 2.

Revolución en las tardes de La 1

El movimiento en el canal principal arranca a las 15:50 horas con Directo al grano. Para cubrir el hueco que habitualmente dejan las sobremesas de ficción, el magacín prolongará su emisión en directo hasta las 18:10 horas, estirando sus contenidos para conectar de forma inmediata con los compases previos y la señal oficial del Teatro Campoamor. De este modo, la ceremonia de entrega, que distinguirá a figuras de la talla de Leo Messi, Julian Barnes o Christina Koch, ocupará de forma íntegra toda la franja central de la tarde.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

El final de la gala dará paso a otro ajuste significativo. A partir de las 20:15 horas, TVE recuperará la emisión de Malas lenguas, el espacio capitaneado por Gonzalo Miró. No obstante, su presencia en La 1 será casi testimonial: contará únicamente con una ventana exprés de veinte minutos que concluirá a las 20:35 horas para ceder el testigo a Aquí la Tierra. Para no mermar la cobertura del programa de actualidad, el formato ofrecerá una versión extendida previa en La 2 durante cerca de una hora, esperando a ese último tramo para saltar de nuevo a la primera cadena.

Doble ración de ‘Cifras y letras’ y despedida de ‘Trivial Pursuit’

Los reajustes de La 1 se dejan sentir con especial intensidad en la parrilla de La 2, que acusa de lleno la reorganización de contenidos de su hermana mayor. La prolongación de Malas lenguas en la segunda cadena retrasa el arranque del espacio Sukha, que este viernes se desplaza a la franja de 20:15 a 20:55 horas. Una modificación que se cobra además una víctima colateral: la habitual reposición vespertina del concurso Trivial Pursuit, que desaparece por completo del menú televisivo de la jornada.

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La emisión de 'Cifras y Letras'. (RTVE)

La compensación para los espectadores nocturnos llegará de la mano del concurso estrella del canal, Cifras y letras, que vivirá una tarde excepcional con una entrega doble consecutiva. A las 20:55 horas se emitirá una reposición para dar paso, a las 21:30 horas, a un episodio inédito de estreno. Este doble bloque de agilidad mental funcionará como antesala perfecta para el horario estelar de La 2, donde el programa de entrevistas Plano general tomará el relevo en el prime time con la visita del mago Jorge Blass.