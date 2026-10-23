España

La cena previa a los Princesa de Asturias en la que Leo Messi compartió mesa con la Infanta Sofía: un regalo sorpresa y un dulce muy especial

La princesa Leonor, por su parte, habría compartido mesa con Patti Smith, icono del punk, y con el historiador Timothy Garton Ash

La cena de Leo Messi con la princesa y la infanta horas antes de los Premios Princesa de Asturias (Montaje Infobae)
La cena de Leo Messi con la princesa y la infanta horas antes de los Premios Princesa de Asturias (Montaje Infobae)
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Los Premios Princesa de Asturias 2026 están dejando escenas de lo más especiales. La emoción de la reina del punk al escuchar sus canciones; la llegada a Asturias de la estrella del fútbol, Leo Messi; la primera imagen de los Reyes junto a sus hijas en esta ciudad tan especial... Todo está preparado en el Principado para vivir una de las noches más especiales y emocionantes del año.

La jornada previa al gran evento también ha tenido momentos dignos de mención, un día lleno de emociones que terminó con Leonor sentada a la mesa de Patti Smith y la infanta Sofía cenando junto a Leo Messi. Y es que, tras terminar el concierto en honor a los premios, celebrado en el Auditorio de Oviedo, la princesa Leonor y la infanta Sofía pusieron rumbo a una velada muy especial en la que compartieron mesa con los protagonistas de la velada.

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Según informaba El Periódico, las hermanas y los premiados habrían compartido una cena previa a la ceremonia de entrega de los Princesa de Asturias, un momento en el que los invitados habrían podido disfrutar de algunas de las recetas más icónicas de la cocina asturiana. No sabemos si Messi, Smith y demás internacionales probaron el cachopo, el pastel de cabracho, la sidra o el arroz con leche; lo que sí podemos asegurar es que disfrutaron de una de las mejores gastronomías del país.

Audiencia a los galardonados
La princesa Leonor y Messi. (EFE/ Ballesteros)

Uno de los datos más curiosos de la noche fue la distribución de los asientos. La heredera al trono habría coincidido con Patti Smith, icono del punk y autora de ‘Because the Night’, y con el historiador Timothy Garton Ash. Por su parte, Sofía, gran aficionada al fútbol, habría tenido la oportunidad de cenar junto a Leo Messi y Christina Koch, astronauta de la NASA que ha participado en una misión alrededor de la Luna.

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Esta cena puso el broche final a una intensa jornada para los Reyes y sus dos hijas en Oviedo. Esta noche, los premiados desfilarán por la icónica alfombra azul del Teatro Campoamor, y pronunciarán sus discursos en una cita ineludible fijada para este viernes 23 de octubre a las 18:30 horas.

‘Las Leonoras’, un dulce en honor a la princesa

La gastronomía volvía a tomar protagonismo en la noche asturiana gracias a un dulce muy especial. Al término del concierto, la familia real volvía a acercarse a los ciudadanos que aguardaban a las puertas del recinto; un momento en el que la princesa Leonor ha recibido una sorpresa muy particular: una caja de pastas creadas en su honor.

'Las Leonoras', las pastas de chocolate creadas en honor a la Princesa Leonor en Asturias (Instagram / @leonoras.es)
'Las Leonoras', las pastas de chocolate creadas en honor a la Princesa Leonor en Asturias (Instagram / @leonoras.es)

Conocidas como ‘Las Leonoras’, estos dulces fueron creados en honor a la Princesa de Asturias, unas pastas hechas con un corazón de avellana y una delicada cobertura de chocolate con leche. “¡Ah! Tengo unas en casa”, exclamaba la heredera al recibirlas. “Estaban muy ricas. Las he probado ya, te diré…”, ha comentado la princesa Leonor, agradeciendo el detalle con un “muchas gracias”.

Tras casi dos años de desarrollo, José Manuel Monje y Enrique Ortea, fundadores de la marca, han conseguido el equilibrio perfecto de avellana y chocolate, combinados en tres figuras triangulares que se combinan creando la ilusión de una corona.

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