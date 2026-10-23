Qué significa el código de colores de los botes de especias de Mercadona: “Es un detalle que viene genial cuando tienes todos juntos en el cajón”

El código de colores para distinguir las especias de Mercadona (Montaje Infobae / Hacendado)

Guardar

¿Qué es la cocina sin especias? Probablemente, un mar de platos aburridos, sin alma ni sabor. Desde las más conocidas y utilizadas como la pimienta negra o el pimentón hasta hierbas aromáticas desconocidas o polvos de aroma intenso llegados de muy lejos, estos elementos son parte imprescindible en muchísimas cocinas del mundo, un aliado fundamental también para dar sabor a nuestras recetas caseras.

Hace ya mucho que en España no es habitual comprar las especias a granel y que han triunfado los dosificadores y pequeños botecitos de plástico de los supermercados. Un producto útil y sencillo de utilizar que, sin embargo, suele suponer un problema a la hora de cocinar. Pimienta, pimentón, orégano, canela, perejil, cayena... Distinguir lo que buscamos a simple vista es difícil, y siempre acabamos rebuscando a la desesperada, a toda prisa para que no se nos queme la sartén.

PUBLICIDAD

Pero hay un detalle que nos puede ayudar en estos momentos de prisas y dudas. Que cada bote de especias en supermercados como Mercadona cuente con colores distintos no es casualidad; hay un significado por detrás.

El significado lo han explicado los creadores de contenido Sergio Castaño y Rafael Marín en la cuenta de TikTok @hablandoderaciones, también enfermeros de profesión. “Es un detalle pequeño que viene genial cuando los tienes todos juntos en el cajón”, aseguran los influencers.

“No son solo decorativos, cada color significa una cosa”, señalan en el comienzo del vídeo. “Los botes con el tapón rojo son especias molidas”, comienza asegurando en referencia a ingredientes como la pimienta negra molida, el curry en polvo o el ajo granulado. En el caso del tapón marrón, este color hace referencia a las “especias enteras”: es el caso del clavo en grano, la cayena, la pimienta negra o las ramas de canela.

PUBLICIDAD

Aún quedan tres colores que nos ayudan a distinguir nuestros productos. “Los del tapón verde no son especias, son hierbas secas”, aclaran los creadores de contenido, mostrando opciones como las hierbas provenzales, el orégano o el perejil. Los del tapón naranja, por su parte, hacen referencia al colorante, mientras que los del “tapón azul son mezcla de especias”: productos como el sazonador de pollo o el de pasta.

Claves para conservar las especias en casa

Casi de manera intuitiva, muchos guardamos las especias lo más cerca posible de los fogones, pero esto puede ser un grave error. A primera vista podría parecer la opción más cómoda, pero no es en absoluto lo ideal.

PUBLICIDAD

Mezcla de especias para fajitas (Adobe Stock)

Hierbas aromáticas y especias encuentran su lugar más adecuado en estancias alejadas de la luz, de la humedad y del calor, por lo que, cuanto más lejos de los fogones se encuentren, mejor. Lo ideal será guardarlas en espacios oscuros y secos, como una alacena o una despensa.

Si no nos queda más remedio que guardarlas cerca de la cocina, es fundamental mantener los envases bien cerrados. De este modo evitamos la entrada de aire y, sobre todo, de humedad, principales responsables del deterioro.

Igualmente importante es encontrar el recipiente adecuado para ello, pues debe ser completamente hermético. Podemos conservar nuestras especias en botes de cristal, metal o plástico indistintamente, pero siempre que cierren bien. Un bote mal sellado provoca que las hierbas se oxiden y se degraden antes de tiempo, perdiendo sus características organolépticas.

PUBLICIDAD

Otro gran error ocurre al añadir las especias a nuestra elaboración. Muchos tendemos a coger los dosificadores y espolvorear directamente las especias sobre la cazuela o sartén. Este gesto es un grave error, pues permite que todo el calor y la humedad que salen de nuestros fogones entren en el interior del envase, apelmazando y dañando las especias de su interior.

Lo ideal sería echar la cantidad de especias que necesitemos sobre la palma de nuestra mano, limpia y seca, y aplastarlas ligeramente con los dedos de la otra mano antes de liberarlas sobre nuestra receta.