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Tim Spector, experto en genética: “Los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más diverso que los no bebedores de café”

Más de 22.000 personas participaron en un estudio para averiguar qué función tenía la bebida en la salud intestinal y hubo una respuesta significativa

Tim Spector relaciona el consumo habitual de café con una microbiota intestinal más diversa. (Montaje Infobae)
Tim Spector relaciona el consumo habitual de café con una microbiota intestinal más diversa. (Montaje Infobae)
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Una buena noticia para los amantes del café. La bebida que toman a menudo, que no en grandes cantidades, puede estar cuidando de su salud intestinal. Tim Spector, epidemiólogo y especialista en microbiota y nutrición, respalda que el café podría guardar relación con el equilibrio de las bacterias que habitan en el intestino.

El experto dio una entrevista en The Diary of a CEO donde habló de las propiedades y los beneficios del café y de su versión descafeinada. Spector también publicó un estudio en Nature Microbiology donde precisamente se analizaba a miles de participantes para encontrar una asociación. En el intestino de personas que bebían café encontraron una bacteria, Lawsonibacter asaccharolyticus, que aparecía entre seis y ocho veces más que entre las que no. Este microorganismo es el encargado de, entre otras cosas, producir ácidos que nutren a las células del colon y reducen la inflamación intestinal, según recoge el Instituto de Nutrigenómica.

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No hace falta la cafeína para tener un intestino sano

Ilustración en acuarela de una persona con un top oscuro y las manos en el abdomen, con una superposición brillante del sistema digestivo en el área central.
El café podría favorecer una bacteria vinculada a la salud intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los datos que destacó Spector fue que la relación se mantuvo en quienes consumían café descafeinado. “Curiosamente, esta misma relación se mantuvo para el café descafeinado”, explicó el médico británico al difundir los resultados. Esa observación apunta a que el posible efecto sobre la microbiota intestinal no depende exclusivamente de la cafeína.

Los investigadores han puesto el foco en los polifenoles, compuestos vegetales presentes en los granos de café. Estas sustancias llegan al colon, donde interactúan con los microorganismos intestinales. El metabolismo de esos compuestos puede dar lugar a moléculas que se estudian por su relación con procesos digestivos y metabólicos.

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Los resultados no permiten concluir que beber café aumente por sí mismo la diversidad bacteriana o mejore la salud de una persona concreta. El microbioma depende de la dieta general, la cantidad de fibra, el descanso, la actividad física, el uso de antibióticos y otros medicamentos, además de factores individuales.

un par de tazas de café en una mesa de un restaurante. Una de ellas es café con leche y otra es una taza de vidrio con café descafeinado.
El posible efecto sobre la microbiota intestinal no depende exclusivamente de la cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En España, una investigación publicada en 2025 con datos de 1.001 adultos de todas las comunidades autónomas encontró que el consumo de café, tanto con cafeína como descafeinado, se asociaba con determinados patrones de composición de la microbiota. El estudio, en el que participaron investigadores vinculados al Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, relacionó además una mayor ingesta de fruta, verduras, frutos secos y semillas con una mayor diversidad bacteriana.

Para Spector, el café forma parte de un enfoque alimentario más amplio. En la entrevista con Steven Bartlett, recomendó priorizar alimentos vegetales poco procesados, fuentes de fibra y productos fermentados. También defendió la importancia de incorporar variedad de plantas a la dieta semanal.

Tomar cantidades elevadas de café puede resultar perjudicial para la salud

Spector ha advertido que el café puede provocar temblores, nerviosismo o dificultades para dormir en algunas personas. “Todo depende de la dosis”, señaló en el pódcast. La respuesta también varía según la capacidad de cada organismo para procesar la cafeína.

Un nuevo estudio internacional revela que el polietileno, el plástico más común, no solo se encuentra en nuestro organismo, sino que también puede empeorar la condición del hígado graso. Conoce los detalles de esta investigación realizada en ratones y sus implicaciones para la salud humana.

El descafeinado conserva parte de los compuestos vegetales del grano y puede ser una alternativa para quienes buscan limitar el efecto estimulante. Las personas con insomnio, ansiedad, reflujo u otras indicaciones médicas deben adaptar el consumo a su tolerancia y a las recomendaciones de un profesional sanitario.

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