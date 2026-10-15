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Margarita Robles escala al ‘número dos’ del PSOE tras ser una de las tres ministras aprobadas por el último CIS y la titular de Defensa más longeva

Ha tenido una relación compleja con parte del Ejecutivo y con el propio Pedro Sánchez. Sin embargo, es una de los miembros con más años -las dos legislaturas completas- en el Gobierno

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso de los Diputados. (Jesús Hellín / Europa Press)
La ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso de los Diputados. (Jesús Hellín / Europa Press)
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Margarita Robles continuará en el equipo de Pedro Sánchez para formar Gobierno y no lo hace en un puesto cualquiera. La actual ministra de Defensa ha ascendido hasta el segundo puesto del PSOE por Madrid, solo por detrás del presidente. En los últimos comicios figuraba en el número cuatro. Robles ha tenido una relación compleja con parte del Ejecutivo y con el propio Sánchez. Sin embargo, es una de los miembros con más años -las dos legislaturas completas- en el Gobierno. De hecho, hace exactamente un mes se convirtió en la ministra de Defensa con más tiempo en el cargo.

El último estudio del CIS ha desvelado un resultado llamativo con el PSOE en el primer puesto en votos totales. El PP cae mientras Vox crece. Una de las habituales preguntas a los encuestados es que hagan una valoración de los distintos ministros que conforman el Ejecutivo Nacional. En esta reciente encuesta, Robles ha sido una de los tres que han aprobado, con un 5,15 de media. Solo le superan Carlos Cuerpo, ministro de Economía y vicepresidente, y Pablo Bustinduy, ministro de Consumo y Derechos Sociales.

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Mientras Pedro Sánchez anunciaba la publicación de un dossier para reforzar la transparencia, se ve a Margarita Robles sin sumarse a los aplausos de la bancada socialista.

Ocho años de apoyos o polémicas

Margarita Robles se convirtió el pasado 15 de septiembre en la ministra de Defensa más longeva de la democracia, tras superar el récord de Narcís Serra. Es una de los pocos ministros que permanece en el Ejecutivo desde la primera legislatura de Pedro Sánchez, un hito que resulta más llamativo por sus disputas con el propio Gobierno. En sus ocho años al frente de Defensa, Robles atravesó distintas controversias. El gasto militar creció a nivel internacional por los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, mientras España se opuso al acuerdo de la OTAN de destinar el 5% del PIB a Defensa. Esa postura generó críticas de Donald Trump, que se intensificaron cuando el Gobierno negó el uso de las bases de Rota y Morón para los ataques a Irán.

Desde el 30 de julio, la relación entre Robles y el resto del Gobierno mostró fisuras evidentes. La ministra sostuvo que los 25 agentes del CNI desplegados en Ceuta cumplieron su labor y alertaron sobre el riesgo de una avalancha migratoria. Interior, en cambio, encabezado por Grande-Marlaska (en lo más bajo de la encuesta del CIS) negó haber recibido un informe que anticipara una operación de esa magnitud. La discrepancia derivó en una crisis de credibilidad interna, que el Gobierno intentó cerrar con la desclasificación de los avisos de Inteligencia. La publicación reveló mensajes del CNI que advertían sobre convocatorias de hasta 180 mil personas, lo que para buena parte de la opinión pública respaldó la versión de Robles.

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A lo largo de su gestión, Robles también enfrentó el caso Pegasus, que incluyó el espionaje a su teléfono junto a los de Marlaska, Planas y Sánchez, y los mensajes filtrados entre el presidente y José Luis Ábalos, en los que Sánchez cuestionó su lealtad al Gobierno, calificándola de “pájara”. Aquel episodio, que generó algún que otro meme en redes sociales, hace todavía más sorprendente que figure como ‘número dos’, pero lo cierto es que es una de la ministras más respaldadas, como muestra el CIS.

Felipe VI está en permanente contacto con el Gobierno acerca de la situación de la ciudad autónoma.

Una de las tres ministras aprobadas

Como es lógico, los votantes del PSOE son los que mejor valoran a la ministra de Defensa, con una media de 6,84 sobre 10. No obstante, cuenta con una de las medias más positivas entre votantes de otras formaciones. A los socialistas les siguen los del PNV, con 6,51. En ambos casos, una proporción significativa de sus votantes le otorgó las calificaciones más altas: el 14,6% del electorado socialista le dio un 10, mientras que el 15,1% de los seguidores del PNV hizo lo mismo. Entre los partidos con valoraciones intermedias figuran el BNG (5,24), Sumar (5,33) y ERC (5,20).

Junts (4,51) y EH Bildu (4,62) presentan cifras algo más bajas. En el extremo se ubica Vox, cuyo electorado concentra el rechazo más contundente: un 38% calificó la gestión de Robles con la nota más baja y la media se sitúa en 3,36, la peor de todos los partidos consultados pero más alta que la mayoría de ministros según los que apoyan a Vox. El PP también muestra una valoración negativa, con una media de 4,09, pero, al igual que los de Santiago Abascal, le dan más confianza que al resto del Ejecutivo, lo que le permite ser una de los tres aprobados de todo el Gobierno.

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