España

Embalses de agua: la reserva bajó este lunes 12 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
Guardar

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 58,32 % de su capacidad este lunes 12 de octubre.

Esto quiere decir que la reserva de este recursos hídrico en el país bajó en comparación con la capacidad que se reportó hace una semana.

PUBLICIDAD

España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es clave debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Así están las reservas de agua en España

Fecha: lunes 12 de octubre de 2026.

Capacidad: 56.049 hm3.

Total de agua embalsada: 32.687 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 58,32 %.

Variación de hace una semana: -517 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,92 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 30.340 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 54,13 %.

Situación de los embalses en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 58,32 % de capacidad (Europa Press)
Los embalses de agua están a su 58,32 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 69,66%.

Aragón: 44,55%.

Asturias: 56,76%.

C. Valenciana: 38,65%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 33,06%.

Castilla-La Mancha: 57,53%.

Cataluña: 64,25%.

Comunidad de Castilla y León: 49,32%.

Extremadura: 64,58%.

Galicia: 53,91%.

Murcia: 21,62%.

Navarra: 25,91%.

¿Cómo ahorrar agua en la cocina?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

PUBLICIDAD

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

La conmemoración coincide con la precampaña electoral y en la víspera de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

Cuántos euros me dan por un dólar este 12 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cuántos euros me dan por un dólar este 12 de octubre

Ruslana, cantante: “A mucha gente le da miedo posicionarse por discrepar, por si te dicen que no tienes razón. Pero, ¿dónde queda la libertad de expresión?"

La finalista de ‘OT 2023′ publica ‘Anomia’, un disco donde explora su identidad, el desamor y la rabia. “Tenía una idea muy tóxica del éxito. A los 16 le habría vendido mi alma al diablo por ser alguien”, cuenta a ‘Infobae’

Ruslana, cantante: “A mucha gente le da miedo posicionarse por discrepar, por si te dicen que no tienes razón. Pero, ¿dónde queda la libertad de expresión?"

Magic Jano, el futbolista que se convirtió en mago: “La primera vez que me escribió ‘America’s Got Talent’ pensé que era una broma y ni contesté”

El mago, que consiguió tres síes en el concurso estadounidense y llegó a las semifinales de la décima edición de ‘Got Talent España’, dejó el fútbol profesional tras sufrir una grave lesión de rodilla

Magic Jano, el futbolista que se convirtió en mago: “La primera vez que me escribió ‘America’s Got Talent’ pensé que era una broma y ni contesté”

La historia de Idelmo y Carlos, un padre y un hijo que están a punto de abrazarse por primera vez: un mensaje cambió sus vidas

Una prueba de genética los unió a pesar de la distancia y este 23 de octubre por fin se conocerán en persona

La historia de Idelmo y Carlos, un padre y un hijo que están a punto de abrazarse por primera vez: un mensaje cambió sus vidas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

Somalia, Líbano o Rumanía: estos son todos los países en los que se conmemorará el 12 de octubre desde las bases militares españolas

Las claves para entender la reconfiguración de la izquierda en el 29-N: Podemos negocia con Rufián, Colau gana peso y Más Madrid coloca a Emilio Delgado

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”