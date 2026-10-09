España

Multa de 750.000 euros por rifar el coche de un ‘youtuber’ español residente en Andorra: no tenían permiso para el sorteo

Aunque Consumo no ha revelado la identidad de los implicados, los datos coinciden con una promoción del ‘streamer’ The Grefg

El youtuber The Grefg posa junto a su coche de Rayo Mcqueen
Los detalles de la sanción coinciden con el sorteo del coche del popular youtuber The Grefg. (Youtube/TheGrefg)
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado con 750.000 euros a la empresa EBR Management SLU por organizar sin los permisos adecuados la rifa de un coche de lujo propiedad de un conocido ‘youtuber’ español. Si bien la identidad del creador de contenido no ha trascendido, los detalles de la sanción apuntan al ‘streamer’ David Cánovas Martínez, conocido como The Grefg.

Según explica el ministerio en un comunicado, la compañía organizó entre el 6 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025 una rifa a través de su página web para ganar un coche de lujo. La rifa fue promocionada a través de las redes sociales de “un conocido influencer español residente en Andorra”, dice Consumo, y el coche de lujo que se sorteaba era de su propiedad.

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Se trataría de un sorteo para conseguir el coche de The Grefg, un Tesla Model S Plaid, vinilado para tener el aspecto de Rayo McQueen, popular personaje de la película de dibujos animados Cars. En el momento del sorteo, el vehículo estaba valorado en 75.000 euros, si bien el propietario aseguraba haber desembolsado 120.000 euros por él.

En total, se vendieron 376.850 participaciones, a razón de un euro por papeleta digital. Es una cantidad similar a la que afirmó haber ganado The Grefg tras el sorteo (380.000 euros).

Una rifa ilegal

El coche sorteado por el streamer The Grefg.
El coche sorteado por el streamer The Grefg. (@thegrefg/Instagram)

Consumo ha sancionado a la empresa realizadora del sorteo porque no contaba con la autorización necesaria que establece la Ley de Regulación del Juego, un permiso que la compañía nunca solicitó. La normativa exige a juegos, loterías, apuestas, rifas y concursos obtener una licencia previa a su organización. “Toda actividad incluida en el ámbito de esta Ley que se realice sin el preceptivo título habilitante o incumpliendo las condiciones y requisitos establecidos en el mismo, tendrá la consideración legal de prohibida”, expresa el texto legal.

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La Dirección General de Ordenación del Juego inició primeramente un expediente sancionador, al entender que la forma de actuar de EBR era constitutiva de una infracción muy grave tipificada en el artículo 39.a) de dicha normativa. Las sanciones muy graves pueden llegar a alcanzar hasta el millón de euros, pero en este caso se quedó en 750.000, el doble del dinero recaudado.

EBR Management SLU interpuso un recurso contra la multa, que fue desestimado por el ministerio. La compañía argumentaba que se trataba de “una combinación aleatoria con fines publicitarios o promocionales”, según han explicado desde Consumo, un argumento que las autoridades rechazaron. También se han negado a rebajar la sanción económica pues, en su cálculo, ya se había producido una reducción de la sanción que inicialmente podría corresponder.

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