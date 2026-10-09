La casa de Maricarmen aparece en Google Maps como una “asociación u organización”: la foto principal muestra el despliegue policial del día del desahucio

La casa de Maricarmen aparece en Google Maps como una “asociación u organización”.

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La conmoción tras la muerte de Maricarmen no solo se ha reflejado en las calles tras una multitudinaria marcha en su memoria, sino también en el mapa digital. Ahora en Google Maps, el número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda figura ahora como “Casa de Maricarmen”. En un primer momento, el inmueble apareció bajo la categoría de “lugar de culto”, pero tras ser eliminado, los usuarios han dado de alta nuevamente la dirección, esta vez etiquetada como “asociación u organización”.

El perfil del mapa cuenta con una calificación promedio de 1,8 estrellas sobre 5 —provenientes de cinco reseñas— e ilustra su portada con una fotografía en primer plano de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional provistos de casco durante la ejecución del desahucio el pasado 23 de septiembre de la que fue su casa durante más de 70 años.

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Han pasado ya dos semanas de aquel desalojo y los acontecimientos se han desencadenado en un auténtico efecto dominó. El caso ha provocado una ola de indignación con manifestaciones multitudinarias, la acampada en la Puerta del Sol que se ha replicado en otras ciudades, el anuncio del adelanto electoral e incluso la convocatoria de una huelga general.

Desahucio de Maricarmen. (EFE/ Fernando Villar)

Maricarmen residía en la vivienda desde hacía más de siete décadas bajo un contrato de renta antigua subrogado de sus padres. Tras la compra del edificio por parte de la empresa Urbagestión, la propiedad consideró extinguido el contrato previo y exigió la firma de una nueva renta ajustada a los precios del mercado actual, una cuantía inasumible para la mujer con su pensión.

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La noche previa al 23 de septiembre, decenas de activistas y vecinos acamparon frente al portal para intentar frenar el acceso. El operativo policial de la mañana concluyó con momentos de tensión, cargas y la imagen que copó portadas en medios nacionales e internacionales: la de la mujer de 87 años siendo evacuada en camilla hacia una ambulancia debido a su delicado estado de salud. Quince días después de aquel episodio, el 7 de octubre, Maricarmen fallecía en el Hospital Gregorio Marañón sin haber podido regresar a su hogar.

Altar en homenaje a Maricarmen. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Flores, velas y memoria en las calles de Madrid

El comunicado confirmando el fallecimiento encendió de inmediato la indignación social, traducida en marchas al grito de “no son muertes, son asesinatos”. En la tarde del jueves, una manifestación recorrió el centro de la capital desde la Puerta del Sol hasta el distrito de Retiro, llegando hasta la que fue la casa de Maricarmen durante más de siete décadas. A su llegada, los asistentes levantaron un altar improvisado frente al portal, repleto de ramos de flores, velas encendidas y carteles reivindicativos en su homenaje.

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Respecto a la controversia en la red, según señala The Objective, Google procedió en un primer momento a retirar la ubicación de “lugar de culto” por violar las políticas de privacidad y de inexactitud técnica de su base de datos. Sin embargo, este viernes el marcador ha vuelto a estar disponible en la aplicación bajo la etiqueta de “asociación u organización”, recordando el día en que la anciana fue sacada de su vivienda.