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Este pequeño erizo se hizo popular como mascota y acabó siendo una especie invasora en España: es una amenaza para la fauna autóctona

Actualmente en nuestro país es ilegal tener como animal de compañía un erizo orejudo o egipcio

Ejemplar de erizo orejudo o egipcio. (Yuriy75/Wikimedia Commons)
Ejemplar de erizo orejudo o egipcio. (Yuriy75/Wikimedia Commons)
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En la actualidad se conocen 16 especies distintas de erizos que se dividen en cinco géneros repartidos entre los continentes de Europa, Asia y África. Dos de ellas en concreto habitan en España —el erizo europeo o común (Erinaceus europaeus) y el erizo moruno (Atelerix algirus)—, mientras que otros dos llegaron a nuestro país como víctimas del mascotismo exótico y han acabado formando poblaciones en el medio natural, lo que las ha llevado a ser catalogados como especies invasoras.

Es el caso del erizo orejudo o egipcio (Hemiechinus auritus), de menor tamaño que el europeo, pero más rápido que este. Su rasgo más característico es, evidentemente, sus orejas, que son mucho más grandes que las que tienen otras especies de erizo. Sus púas anteriores también son considerablemente más largas, pudiendo llegar a medir hasta tres centímetros.

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Este pequeño animal, que es principalmente solitario y de hábitos nocturnos, tiene un amplio rango de distribución, ya que se extiende desde el este de la región mediterránea, a través del suroeste de Asia, hacia la parte oeste de Pakistán en el sur y desde el este de Ucrania a través de Mongolia hasta China. Así, forma parte de la fauna nativa de países como Afganistán, Egipto, Irán, Libia, Siria, Turquía o Uzbekistán.

Ejemplar de erizo orejudo o egipcio. (Leonid Ishkov/Wikimedia Commons)
Ejemplar de erizo orejudo o egipcio. (Leonid Ishkov/Wikimedia Commons)

Al igual que ocurre con otras especies como el mapache, el cerdo vietnamita o la cotorra argentina, el erizo egipcio se ha extendido por otras partes del mundo debido a su popularidad como mascota. De hecho, hace décadas llegó a España, donde acabó poblando el medio natural gracias a sueltas accidentales y abandonos.

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¿Por qué el erizo orejudo es una amenaza para la fauna autóctona?

La principal consecuencia de la introducción de esta especie invasora en España es el riesgo de hibridación con los erizos autóctonos: el europeo y el moruno, que figura en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).

Esto supone la pérdida de la identidad genética de las poblaciones autóctonas, así como la de ciertas adaptaciones locales, pues estos erizos se han adaptado al clima, hábitat, enfermedades y alimentación de nuestro país. La introducción de genes externos puede alterar esas adaptaciones.

Ejemplar de erizo orejudo o egipcio. (Yuriy75/Wikimedia Commons)
Ejemplar de erizo orejudo o egipcio. (Yuriy75/Wikimedia Commons)

La introducción del erizo egipcio también supone una amenaza para los autóctonos en materia de competencia por alimento y refugio, ya que habitan las mismas zonas forestales que estos. Por estos motivos, el erizo orejudo fue introducido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (CEEEI).

¿Es legal tener un erizo como mascota en España?

Debido a su inclusión en el CEEEI, está prohibida su tenencia como mascota en nuestro país, al igual que su cría, cesión y liberación. Lo mismo ocurre con el erizo pigmeo africano (Atelerix albiventris), que también está catalogado como especie invasora. Tampoco se pueden mantener como animales de compañía los híbridos de estos animales con las especies nativas de España.

¿Qué ocurre con los erizos autóctonos? La normativa española también prohíbe tener como mascota un erizo europeo o uno moruno, pudiendo solo conservarse aquellos que ya estuviesen presentes en los hogares antes de dicha prohibición, siempre que se declarase su tenencia previa.

Hallan un erizo albino en una cárcel de Medellín. (Policía Nacional)

“Algunas personas eligen llevarse a casa erizos encontrados en el campo, pero esto no solo está prohibido, sino que es delito y además es muy peligroso”, señalan desde la Fundación AAP, organización de bienestar animal dedicada a rescatar y rehabilitar animales exóticos. “Estos erizos podrían portar enfermedades y parásitos, dado que son animales salvajes, y no son adecuados como mascotas”.

A esto se suma el hecho de que “son animales salvajes que tienen necesidades específicas y requieren un entorno natural adecuado para prosperar, por lo que no son aptos como mascotas domésticas”.

Ante la prohibición de tener erizos como animales de compañía en España, desde hace años ha surgido una nueva moda que los “sustituye” por otro animal de aspecto parecido: el tenrec (Tenrecidae), mamíferos de pequeño tamaño endémicos del sur de Madagascar cuya tenencia como mascotas, por el momento, está permitida en nuestro país.

Debido a su aspecto parecido, los tenrecs se han convertido en los sustitutos de los erizos como mascota. (Bernard Dupont/Wikimedia Commons)
Debido a su aspecto parecido, los tenrecs se han convertido en los sustitutos de los erizos como mascota. (Bernard Dupont/Wikimedia Commons)

“Cinco especies de esta familia tienen púas, lo que hace que, junto con su forma redondeada y hocico apuntado, recuerden a los erizos”, explican desde AAP, que añade que especialmente el tenrec erizo menor (Echinops telfairi) ha ganado mucha popularidad en España, “encontrándolos cada vez más a la venta en ferias y tiendas de animales exóticos”.

Sin embargo, desde la asociación alertan que este animal tampoco está domesticado y que esta moda contribuye a perpetuar la idea de que las especies exóticas pueden ser mantenidas como animales de compañía, lo que alimenta, en definitiva, la demanda.

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