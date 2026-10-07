España

El temporal de lluvias mantiene en alerta a Cataluña, donde 45 personas han sido rescatadas

Meteocat prevé que las precipitaciones disminuyan en las próximas horas, aunque todavía pueden ser intensas en algunos puntos de la región

Imagen de una calle en Barcelona tras fuertes tormentas. (Europa Press)
Imagen de una calle en Barcelona tras fuertes tormentas. (Europa Press)
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Cataluña continúa bajo los efectos del temporal de lluvias, que ha provocado interrupciones ferroviarias, cortes de carreteras y deslizamientos de tierra, además de que el fin de semana pasado dos personas murieron a causa de las fuertes lluvias: un hombre falleció tras la caída de un muro en un camping y la segunda víctima fue hallada sin vida por los bomberos en un garaje inundado. Además, en las últimas horas, los Bomberos de la Generalitat han rescatado a 45 personas, la mayoría atrapadas en vehículos a causa de las fuertes precipitaciones, informa la agencia Europa Press.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), por su parte, ha atendido a otras 24 personas, dos de las cuales fueron trasladadas a centros hospitalarios, si bien las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) indican que el temporal está perdiendo intensidad.

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Desde las 18:00 del martes, cuando las lluvias volvieron a intensificarse, los Bomberos de la Generalitat realizaron 285 intervenciones. La mayoría tuvo lugar en las Terres de l’Ebre y en las regiones de emergencia Metropolitana Norte y Metropolitana Sur, debido a inundaciones, caída de árboles y daños estructurales en edificios.

Del total de actuaciones, 45 correspondieron a rescates, principalmente de personas que habían quedado atrapadas en sus coches, aunque no se registraron heridos.

Desde el inicio del temporal, los bomberos han llevado a cabo casi 4.000 servicios. Más de la mitad se concentró en la región de emergencia Metropolitana Norte, que abarca las comarcas del Vallès, el Maresme y el Barcelonès.

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Las fuertes lluvias de este lunes generan en Granollers (Barcelona) diversas incidencias por inundaciones en puntos bajos urbanos, como pasos de carretera, así como en otros equipamientos de la ciudad.

Casi 700 llamadas al 112

En las últimas horas, el teléfono de emergencias 112 recibió 690 llamadas, sobre todo por inundaciones en plantas bajas, rescates de personas y daños estructurales. El mayor volumen de avisos se registró cerca de las 20:00.

El SEM atendió a 24 personas desde las 19:00 del martes y trasladó a dos de ellas a centros hospitalarios. Desde el comienzo del episodio de lluvias, el servicio recibió 486 llamadas y atendió a 431 personas. De ese total, 79 fueron derivadas a hospitales con lesiones leves o de menor gravedad.

Las lluvias también han afectado a algunos centros educativos. Por ello, este miércoles no ha abierto sus puertas ni una escuela de Xerta con 87 alumnos ni otro centro de Miami Platja, en Tarragona.

Además, unos 5.300 usuarios continuaban sin suministro eléctrico y se registraron incidencias en los servicios de telefonía.

Meteocat prevé que el temporal vaya disminuyendo en las próximas horas, aunque todavía pueden producirse chubascos y precipitaciones intensas en puntos localizados. Protección Civil de la Generalitat mantiene activado el plan Inuncat y seguirá la evolución de la situación para emitir nuevos avisos si fuera necesario.

(Con información de Europa Press)

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