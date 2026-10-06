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Daniel de Suecia realiza una visita express a Madrid para disfrutar del Museo del Prado: todo lo que se sabe de la exposición que inaugurará

El marido de la princesa heredera acude este martes, 6 de octubre, al Museo Nacional del Prado para presentar una exposición dedicada a Cristina de Suecia

La princesa heredera Victoria de Suecia y el príncipe Daniel posan para una fotografía durante su visita a Berlín. (REUTERS/Fabrizio Bensch).
La princesa heredera Victoria de Suecia y el príncipe Daniel posan para una fotografía durante su visita a Berlín. (REUTERS/Fabrizio Bensch).
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A pesar de no haber una estrecha relación entre la monarquía sueca y la española, la Casa Real del país escandinavo tiene un nuevo motivo para guardar un bonito recuerdo de nuestro país. El príncipe Daniel de Suecia, marido de la princesa Victoria, viajará este martes, 6 de octubre, hasta Madrid para presidir la inauguración de una exposición dedicada a Cristina de Suecia en el Museo Nacional del Prado. Una visita de marcado carácter cultural que se enmarca en el programa ‘El Prado en Femenino’ y que cuenta con la colaboración de la Embajada de Suecia.

La elección de Daniel para este acto no resulta casual. El príncipe ha mostrado durante años un especial interés por el mundo del arte y fue uno de los impulsores del Parque de Esculturas de la princesa Estelle en Suecia. En esta ocasión, la exposición está dedicada al universo escultórico de una de las monarcas más singulares de la Europa del siglo XVII. Cristina de Suecia nació en 1626 y llegó al trono cuando apenas tenía seis años. Su formación fue excepcional para una mujer de su época y recibió una educación que incluía filosofía, idiomas, ciencias y otras disciplinas.

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Después de más de dos décadas como reina, tomó una decisión que causó un enorme impacto en Europa: abdicó voluntariamente en 1654. Cristina rechazó casarse y quiso preservar su independencia. Posteriormente se trasladó a Roma, donde se convirtió al catolicismo y dedicó buena parte de su vida a la cultura, la filosofía, las ciencias y el arte.

Fue además una importante coleccionista y mecenas. Algunas de las esculturas que reunió durante su etapa en Roma forman ahora parte de la muestra que se podrá contemplar en el Prado. Su historia también está estrechamente vinculada con España. Cristina mantuvo una relación cercana con Felipe IV, a quien regaló las famosas tablas de Adán y Eva de Alberto Durero.

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La princesa heredera Victoria de Suecia, el príncipe Oscar y el príncipe Daniel durante el servicio de acción de gracias Te Deum. (Agencia de noticias TT/Christine Olsson vía REUTERS).
La princesa heredera Victoria de Suecia, el príncipe Oscar y el príncipe Daniel durante el servicio de acción de gracias Te Deum. (Agencia de noticias TT/Christine Olsson vía REUTERS).

Daniel viajará sin Victoria

La visita del príncipe tendrá una duración muy breve. Daniel estará oficialmente en la capital únicamente el 6 de octubre, ya que su agenda contempla nuevos compromisos en Suecia a partir del día 9. Además, en esta ocasión viajará solo. La princesa Victoria no acompañará a su marido durante el acto en el Prado. “Él aprovecha todas las ocasiones que puede para estar con su familia. Pero ahora tendrá que viajar. Aunque es muy importante pasar tiempo de calidad con su familia, también se toman muy en serio sus obligaciones, y a veces estas les exigen abandonar Suecia. Este año ya ha realizado dos viajes a Italia”, destaca el medio sueco ‘Svensk Dam’.

Victoria y Daniel se casaron el 19 de junio de 2010 en la Catedral de San Nicolás de Estocolmo y viven actualmente en el Palacio de Haga junto a sus dos hijos, la princesa Estelle y el príncipe Oscar. A pesar de sus responsabilidades como futuros reyes de Suecia, ambos han procurado reservar tiempo para su familia. Precisamente, en las últimas semanas se les pudo ver junto a sus hijos disfrutando de una jornada dedicada al derecho de acceso a la naturaleza.

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