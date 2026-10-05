España

Resultados del Super Once del 5 octubre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Guardar

¿Participaste en el sorteo de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería realizada este lunes 5 de octubre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 5 octubre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 04 06 07 09 11 16 21 22 26 30 33 35 38 47 49 52 63 73 76 83.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere Carlos Fernández-Lomana, el discreto hermano de Carmen Lomana que dedicó su vida a la banca y a Asturias

Fallecido este sábado en Asturias a los 77 años, dedicó más de tres décadas a la banca y construyó en su tierra una vida familiar alejada de la exposición pública

Muere Carlos Fernández-Lomana, el discreto hermano de Carmen Lomana que dedicó su vida a la banca y a Asturias

Pedro Sánchez convoca elecciones generales el 29 de noviembre, en directo | Reacciones y última hora política en España

El presidente del Gobierno ha modificado finalmente su agenda este lunes para ofrecer una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa

Pedro Sánchez convoca elecciones generales el 29 de noviembre, en directo | Reacciones y última hora política en España

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza desalojar la acampada de Sol como pedía Ayuso

El Gobierno regional pretendía que la Delegación del Gobierno, responsable de la gestión estatal del orden público en la región, levantara la protesta por el derecho a la vivienda

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza desalojar la acampada de Sol como pedía Ayuso

Así es el queratocono, la enfermedad que pone los ojos con forma de cono y provoca visión borrosa: causas, síntomas y tratamiento

Esta patología suele afectar entre el final de la adolescencia y los treinta años

Así es el queratocono, la enfermedad que pone los ojos con forma de cono y provoca visión borrosa: causas, síntomas y tratamiento

Una cocinera de Elche prepara la mejor tortilla de patatas de toda España: poco hecha y con patata gallega “bien crujiente”

Celia Clara Correia, la chef de La Teulada, en Elche (Alicante), ha ganado el primer premio en un muy reñido Concurso de España de Tortilla de Patatas

Una cocinera de Elche prepara la mejor tortilla de patatas de toda España: poco hecha y con patata gallega “bien crujiente”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez convoca elecciones generales el 29 de noviembre, en directo | Reacciones y última hora política en España

Pedro Sánchez convoca elecciones generales el 29 de noviembre, en directo | Reacciones y última hora política en España

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

Feijóo celebra el adelanto electoral y lo perfila como un referéndum contra el sanchismo: “El daño es descomunal, pero no es irreversible”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

Cada español acumula ya 55.300 euros de riqueza financiera y el conjunto de los hogares alcanza los 3,4 billones: es un crecimiento de casi el 10%

A las puertas de elecciones generales, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

DEPORTES

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”