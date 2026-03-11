Mundo

La Agencia Internacional de la Energía propone liberar 400 millones de barriles de petróleo para frenar la subida de precios

Un plan presentado ante representantes de las principales economías busca aliviar la presión sobre los mercados tras la escalada del conflicto en Medio Oriente y la interrupción casi total del suministro por el Estrecho de Ormuz

La AIE propone liberar 400 millones de barriles de petróleo para frenar la subida de precios causada por la guerra en Medio Oriente (REUTERS/ARCHIVO)

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia, con el objetivo de contener la subida del precio del crudo desencadenada por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, según informaron fuentes conocedoras del asunto al Wall Street Journal. El plan, presentado en una reunión de emergencia de funcionarios energéticos de los 32 países miembros de la AIE, consiste en liberar 400 millones de barriles, cifra que más que duplica el mayor desembalse previo de la agencia, realizado en 2022 tras la invasión rusa a Ucrania, cuando se pusieron en el mercado 182 millones de barriles.

La decisión sobre la aprobación de la propuesta está prevista para el miércoles, pero podría retrasarse si alguno de los países expresa objeciones, de acuerdo con las mismas fuentes. Para coordinar una respuesta internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, organizará una videoconferencia con los líderes del Grupo de los Siete (G7) a las 10:00 horas ET, informó el Palacio del Elíseo.

La propuesta de la AIE supera ampliamente el desembalse récord de 182 millones de barriles realizado tras la invasión rusa en Ucrania en 2022 (REUTERS/ARCHIVO)

La iniciativa de la AIE responde al impacto de la interrupción casi total del Estrecho de Ormuz, punto clave que conecta el Golfo Pérsico con los mercados mundiales y por donde circula aproximadamente una quinta parte del suministro global de petróleo cada día. Los ataques de Irán a petroleros en la zona han paralizado casi por completo los envíos, una situación que ha provocado el alza de los precios. Desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el precio del petróleo se incrementó hasta en 40%, superando los 100 dólares antes de descender esta semana, mientras los inversores siguen atentos las declaraciones del presidente Trump sobre la posible duración del conflicto. El precio del barril cerró el martes por debajo de 84 dólares, aunque los combustibles como el diésel continúan encareciéndose.

La AIE y sus países miembros mantienen 1.200 millones de barriles en reservas públicas y otros 600 millones en inventarios comerciales obligatorios, según declaró el lunes el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol. Estas reservas equivalen a aproximadamente 124 días de suministro perdido desde la región del Golfo. La agencia fue creada en 1974 tras el embargo petrolero árabe para establecer directrices sobre reservas mínimas y coordinar la liberación de crudo entre países aliados en situaciones de crisis.

El cierre del Estrecho de Ormuz afecta cerca del 20% del suministro global de petróleo y provoca un alza de hasta el 40% en los precios internacionales (REUTERS/ARCHIVO)

Las experiencias previas con las liberaciones de reservas han mostrado resultados diversos. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, los desembalses consecutivos provocaron inicialmente una subida del 20% en los precios del petróleo, ya que los mercados interpretaron la medida como una señal de la gravedad de la crisis; sin embargo, analistas señalan que, con el tiempo, estas acciones ayudaron a reducir los precios. Un antecedente considerado exitoso fue la liberación coordinada en 1991 durante la Operación Tormenta del Desierto, cuando el presidente George H.W. Bush ordenó la primera extracción de la Reserva Estratégica de Petróleo al iniciar el ataque a Irak. Los países de la AIE también participaron, y los precios del petróleo cayeron más de 20% en el primer día del asalto, estando el crudo disponible para el mercado cuando las fuerzas internacionales entraron a Irak y Kuwait en febrero.

