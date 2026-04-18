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El Rey Felipe VI, invitado de excepción en Dinamarca en la confirmación del príncipe Vincent y la princesa Josephine

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Su Majestad el Rey Felipe VI se suma hoy, de forma discreta, a una de las citas más especiales del calendario de la Casa Real danesa: la confirmación de los príncipes Vincent y Josephine en la Capilla del Palacio de Fredensborg. El viaje se ha realizado a título privado, pero convierte al monarca español en invitado de excepción en un día clave para los mellizos de los Reyes Federico X y Mary.

La ceremonia se ha celebrado a las 11:00 horas y ha sido oficiada por el Confesor Real, el arzobispo Henrik Wigh-Poulsen, siguiendo la tradición luterana que marca este sacramento en Dinamarca. Al tratarse de un acto familiar y reservado, la corte nórdica lo considera estrictamente privado, con una lista de asistentes reducida a los allegados más cercanos, entre los que figura Felipe VI por su estrecha relación con la familia y, especialmente, con el joven príncipe Vincent, de quien es padrino.

Pese a ese carácter íntimo, la Casa Real danesa ha previsto un pequeño gesto hacia los medios: se ha permitido la presencia de medios a la entrada de la capilla, unos minutos antes del inicio del oficio, para capturar la llegada de los protagonistas y de algunos de sus invitados. Será el único momento visible de una jornada que, a partir de entonces, transcurre a puerta cerrada en el interior de Fredensborg, donde la familia al completo celebra en privado este nuevo paso de Vincent y Josephine dentro de la tradición de la monarquía danesa.

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