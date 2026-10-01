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El juicio con jurado al hombre que mató a su pareja en Can Pastilla en presencia de su hija comienza este viernes

13/12/2024 El detenido por el asesinato machista de Can Pastilla a su llegada a pasar disposición judicial en los juzgados de Violencia sobre la Mujer en Palma, a 13 de diciembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). El hombre detenido como supuesto autor del asesinato a puñaladas de su pareja la tarde del pasado martes, 10 de diciembre en Can Pastilla (Palma) pasa hoy a disposición de la autoridad judicial. El juzgado decide si decreta su ingreso en prisión provisional o si, por el contrario, lo deja en libertad con medidas cautelares. La víctima, una mujer de 32 años, había puesto una denuncia contra su pareja por malos tratos. POLITICA Isaac Buj - Europa Press
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La Audiencia Provincial de Baleares dará inicio este viernes al juicio con jurado popular contra el hombre acusado de asesinar a su pareja cuando iban juntos en un coche por Can Pastilla en compañía de su hija menor de dos años y para el que se piden 27 años de cárcel.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, los hechos que se enjuiciarán ocurrieron en diciembre de 2024, cuando ya pesaba sobre el hombre una orden de alejamiento de la víctima a más de 500 metros desde el mes anterior y por la que llevaba una pulsera telemática de control vinculada al sistema Cometa.

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A pesar de que esta orden también le impedía comunicarse por cualquier medio con ella, el acusado consiguió convencerla, después de diversas llamadas y mensajes, para que se vieran e ir juntos en coche a recoger a la hija menor de ambos de la 'escoleta'. Para ello, pidió a la víctima que dejara la pulsera en su casa.

Tras recoger a la niña, el acusado se sentó en el asiento del conductor, la mujer en el del copiloto y la hija en el asiento trasero del vehículo. Cuando el coche circulaba por el camí de Can Pastilla, el hombre sacó un cuchillo que llevaba entre su ropa y asestó hasta 66 puñaladas a la víctima en cabeza, cuello, tórax, abdomen y brazos, sin posibilidad de defenderse por el reducido espacio del habitáculo del coche.

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La víctima falleció a los pocos minutos y, con el cadáver en el dentro del vehículo, el hombre aceleró repentinamente, lo que ocasionó diversos accidentes de tráfico hasta que colisionó con otro coche por detrás y se detuvo en la misma carretera.

Seguidamente, el hombre se bajó del coche y trató de darse a la fuga hasta que fue detenido media hora más tarde por la Policía Local de Palma, en un parque de la zona.

Por estos motivos, el Ministerio Público acusa al procesado de los delitos de asesinato --por los que pide 25 años de prisión--, quebrantamiento de medida cautelar y lesiones en el ámbito familiar --un año para cada uno de los dos delitos--. En el caso del asesinato, concurrirían los agravantes de género y de parentesco.

Igualmente, se reclama para él la privación de la patria potestad y la prohibición comunicarse y acercarse a menos de 1.000 metros de las hijas, sus centros de estudio o de trabajo durante los próximos 33 años. Por otro lado, le reclaman al acusado una indemnización de casi 250.000 euros para los familiares de la víctima. Cabe recordar que este hombre ya contaba con antecedentes penales por hurtos, robos y pertenencia a organización criminal.

La jornada empezará el viernes a las 09.30 con la constitución del jurado popular, la lectura de los escritos y los informes iniciales. Para las 12.30 horas se prevé el interrogatorio al acusado y las testificales, que seguirán la semana siguiente.

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EuropaPress

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