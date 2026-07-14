Tana Rivera y Andrés Roca Rey, nueva cita romántica en su primer verano de amor

Disfrutando al máximo de su historia de amor, Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey se han vuelto inseparables en su primer verano juntos después de casi cuatro meses de relación que se ha ido afianzando a pasos agigantados. Tras una escapada en pareja a Perú en la que la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo pudo conocer a parte de la familia del torero y recorrer los lugares en los que pasó su infancia con él, ya se encuentran de regreso en España para que el peruano pueda continuar con su exitosa temporada taurina por las plazas de toros de nuestro país.

Y a su lado, demostrando que se ha convertido en su mejor apoyo y que no le ha afectado en absoluto presenciar en directo la brutal cogida que el diestro sufrió en La Maestranza de Sevilla el pasado 23 se abril, semanas después de salir a la luz que su amistad había dado paso a una relación sentimental, la nieta de la duquesa de Alba, que no ha dudado en aparcar sus planes para estar vacaciones y seguir a su novio por toda la geografía española. Alicante, Burgos, Estepona... diferentes localidades en las que Tana ha arropado a Roca Rey desde el tendido, confirmando que está enamoradísima y que quiere aprovechar todo lo posible de su primer verano como pareja.

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Entre un compromiso taurino y otro, han encontrado el equilibrio perfecto y también sacan ratos para pasar tiempo a solas con citas románticas para mantener viva la llama del amor. La última, una comida para dos en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid de la que ha sido testigo en exclusiva Europa Press. Jugando al despiste, ambos llegaban por separado al local, aunque horas después, tras degustar varios platos tradicionales, abandonaban el lugar juntos aunque evitando cualquier gesto de cariño ante las cámaras.

Apostando por la comodidad con un tank top en marrón chocolate y pantalón wide leg de rayas verticales en marrón y blanco, además de sandalias negras de plataforma y bolso de asa corta en blanco -mientras Roca Rey destacó por su elegancia con un pantalón de traje gris, americana azul marino, chaleco negro y camisa blanca-, la pareja ha hecho gala de su discreción y han hecho oídos sordos a las preguntas sobre cómo están viviendo su primer verano de amor, aunque Tana sí ha confesado con una sonrisa que su relación va "muy bien, gracias", sin ocultar lo feliz que está junto al torero, al que tanto sus padres como el resto de su familia han acogido con los brazos abiertos.

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