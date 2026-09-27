España y Bulgaria tienen los ríos con peor calidad de Europa: la contaminación orgánica y los fosfatos se mantienen en niveles elevados

Técnicos del Ayuntamiento de Madrid, en la campaña de eliminación de la mosca negra en el río Manzanares. (Ayuntamiento de Madrid)

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España y Bulgaria figuran entre los países europeos con mayores dificultades para mejorar la calidad de sus ríos antes de 2030, según un estudio liderado por la Universitat Politècnica de València (UPV). El trabajo sitúa a Eslovenia como el único país cuya evolución resulta plenamente compatible con los objetivos ambientales fijados para el final de la década, y afirma que España y Bulgaria “presentan las situaciones más críticas, al combinar valores elevados de contaminación con tendencias desfavorables en alguno de los indicadores estudiados”.

En el caso español, según la Universitat Politècnica, el análisis revela que, aunque la carga de contaminación orgánica se ha reducido, continúa siendo elevada y las concentraciones de fosfatos aumentaron durante el periodo investigado. “Esta evolución nos aleja de los objetivos ambientales de 2030 y evidencia la necesidad de reforzar las actuaciones destinadas a controlar las aportaciones de nutrientes a los ecosistemas fluviales”, señala Remedios Martínez, investigadora del IIAMA-UPV.

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La investigación señala que la contaminación orgánica descendió en 14 de los 18 países estudiados. Las concentraciones de fosfatos también bajaron en 11 de los 16 Estados que contaban con datos suficientes. Esa evolución, no obstante, no asegura el cumplimiento de los compromisos ambientales. Siete países tienen hoy una situación favorable, pero solo Eslovenia conserva una senda acorde con los niveles sostenibles esperados para 2030.

Finlandia, Estonia, Irlanda, Italia y Dinamarca recibieron una valoración positiva. El estudio advierte que esos países deberán sostener o reforzar sus políticas de gestión para conservar esa condición.

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El indicador analiza la presión humana sobre los ríos

El equipo desarrolló el indicador Human Pressure on River Ecosystems (HPRE), traducido como Presión Humana sobre los Ecosistemas Fluviales. La metodología transforma los datos disponibles en Eurostat en una escala comparable de 0 a 100. La herramienta combina la demanda bioquímica de oxígeno, asociada a la contaminación orgánica, y la concentración de fosfatos, relacionada con el aporte de nutrientes y los procesos de eutrofización.

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El indicador no solo permite establecer la situación de cada país. También calcula su evolución y el ritmo de mejora que requeriría para alcanzar valores sostenibles dentro del plazo fijado. Según el estudio, los avances observados en numerosos países se relacionan con una mejor recogida y tratamiento de aguas residuales, además de normativas destinadas a reducir los vertidos de nutrientes.

Aun así, las investigadoras sostienen que buena parte de Europa deberá intensificar las medidas. El HPRE puede identificar los territorios sometidos a una presión más alta, evaluar las políticas aplicadas y orientar inversiones hacia las zonas que requieren una intervención urgente. “Mejorar la calidad de los ríos europeos exigirá reforzar el control de los vertidos urbanos, industriales y agrícolas”, concluyen las investigadoras españolas.

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España, Bulgaria, Bélgica, Lituania, Rumanía y Suecia quedaron en el grupo de países con mayores desafíos. España y Bulgaria presentan las situaciones más críticas porque combinan niveles altos de contaminación con tendencias desfavorables en alguno de los indicadores analizados. En España, la carga de contaminación orgánica se redujo, aunque sigue en valores elevados. A la vez, los fosfatos registraron una tendencia ascendente durante el período evaluado.

Con información de EFE