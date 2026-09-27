España

España y Bulgaria tienen los ríos con peor calidad de Europa: la contaminación orgánica y los fosfatos se mantienen en niveles elevados

El estudio liderado por la Universitat Politècnica de Valencia afirma que el país presenta una de las situaciones más críticas del continente

Técnicos del Ayuntamiento de Madrid, en la campaña de eliminación de la mosca negra en el río Manzanares
Técnicos del Ayuntamiento de Madrid, en la campaña de eliminación de la mosca negra en el río Manzanares. (Ayuntamiento de Madrid)
Guardar

España y Bulgaria figuran entre los países europeos con mayores dificultades para mejorar la calidad de sus ríos antes de 2030, según un estudio liderado por la Universitat Politècnica de València (UPV). El trabajo sitúa a Eslovenia como el único país cuya evolución resulta plenamente compatible con los objetivos ambientales fijados para el final de la década, y afirma que España y Bulgaria “presentan las situaciones más críticas, al combinar valores elevados de contaminación con tendencias desfavorables en alguno de los indicadores estudiados”.

En el caso español, según la Universitat Politècnica, el análisis revela que, aunque la carga de contaminación orgánica se ha reducido, continúa siendo elevada y las concentraciones de fosfatos aumentaron durante el periodo investigado. “Esta evolución nos aleja de los objetivos ambientales de 2030 y evidencia la necesidad de reforzar las actuaciones destinadas a controlar las aportaciones de nutrientes a los ecosistemas fluviales”, señala Remedios Martínez, investigadora del IIAMA-UPV.

PUBLICIDAD

La investigación señala que la contaminación orgánica descendió en 14 de los 18 países estudiados. Las concentraciones de fosfatos también bajaron en 11 de los 16 Estados que contaban con datos suficientes. Esa evolución, no obstante, no asegura el cumplimiento de los compromisos ambientales. Siete países tienen hoy una situación favorable, pero solo Eslovenia conserva una senda acorde con los niveles sostenibles esperados para 2030.

Finlandia, Estonia, Irlanda, Italia y Dinamarca recibieron una valoración positiva. El estudio advierte que esos países deberán sostener o reforzar sus políticas de gestión para conservar esa condición.

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

El indicador analiza la presión humana sobre los ríos

El equipo desarrolló el indicador Human Pressure on River Ecosystems (HPRE), traducido como Presión Humana sobre los Ecosistemas Fluviales. La metodología transforma los datos disponibles en Eurostat en una escala comparable de 0 a 100. La herramienta combina la demanda bioquímica de oxígeno, asociada a la contaminación orgánica, y la concentración de fosfatos, relacionada con el aporte de nutrientes y los procesos de eutrofización.

PUBLICIDAD

El indicador no solo permite establecer la situación de cada país. También calcula su evolución y el ritmo de mejora que requeriría para alcanzar valores sostenibles dentro del plazo fijado. Según el estudio, los avances observados en numerosos países se relacionan con una mejor recogida y tratamiento de aguas residuales, además de normativas destinadas a reducir los vertidos de nutrientes.

Aun así, las investigadoras sostienen que buena parte de Europa deberá intensificar las medidas. El HPRE puede identificar los territorios sometidos a una presión más alta, evaluar las políticas aplicadas y orientar inversiones hacia las zonas que requieren una intervención urgente. “Mejorar la calidad de los ríos europeos exigirá reforzar el control de los vertidos urbanos, industriales y agrícolas”, concluyen las investigadoras españolas.

España, Bulgaria, Bélgica, Lituania, Rumanía y Suecia quedaron en el grupo de países con mayores desafíos. España y Bulgaria presentan las situaciones más críticas porque combinan niveles altos de contaminación con tendencias desfavorables en alguno de los indicadores analizados. En España, la carga de contaminación orgánica se redujo, aunque sigue en valores elevados. A la vez, los fosfatos registraron una tendencia ascendente durante el período evaluado.

Con información de EFE

Temas Relacionados

MedioambienteContaminaciónContaminación AmbientalÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

Alrededor de un centenar de tiendas de campaña se ha instalado durante la noche después de la manifestación que convocó a más de 20.000 personas

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

El magistrado cumple este domingo 72 años y deja la carrera judicial después de más de tres décadas entre juzgados, con el auto que envía a la mujer de Pedro Sánchez a juicio como última gran decisión antes de jubilarse

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Todo lo que debes saber antes de ver ‘Drag Race España’ y su sexta temporada: del primer ‘drag king’ a la reforma del taller y la pasarela

Este domingo 27 de septiembre, Atresplayer estrena la sexta edición de la versión española de ‘RuPaul’s Drag Race’ con varias novedades históricas

Todo lo que debes saber antes de ver ‘Drag Race España’ y su sexta temporada: del primer ‘drag king’ a la reforma del taller y la pasarela

Pedro Sánchez promete a Maricarmen que “el Gobierno está trabajando contrarreloj” para aprobar el martes el decreto sobre vivienda

El anuncio llega un día después de que Maricarmen pidiera al Ejecutivo que aprobara el decreto y mientras el Sindicato de Inquilinas continúa acampado en Sol para reclamar una mayor protección frente a los desahucios

Pedro Sánchez promete a Maricarmen que “el Gobierno está trabajando contrarreloj” para aprobar el martes el decreto sobre vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Pedro Sánchez promete a Maricarmen que “el Gobierno está trabajando contrarreloj” para aprobar el martes el decreto sobre vivienda

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

El ‘chivatazo’ del “Pablo Escobar del Sáhara” que implicó al PAM en un caso de narcotráfico antes de ganar las elecciones de Marruecos

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

ECONOMÍA

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

Los españoles quieren comprar vivienda, pero cada vez hay menos y son más caras: “No se agota la demanda, sino el stock disponible”

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

DEPORTES

Rui Pinto, el hacker que destapó la polémica del Manchester City: de estudiar Historia a crear Football Leaks y filtrar las infracciones de los ‘citizens’

Rui Pinto, el hacker que destapó la polémica del Manchester City: de estudiar Historia a crear Football Leaks y filtrar las infracciones de los ‘citizens’

Un tumor de 10 centímetros y un 1% de supervivencia: cuando “el jarabe de Daniela” demuestra que la investigación salva vidas

Inglaterra-España, en directo: Mikel Oyarzabal culmina la remontada de España en Wembley

España tira de orgullo en Wembley para estrenar las dos estrellas con victoria ante Inglaterra en un partido sufrido hasta el final

Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz en el super tie-break para devolver el empate al marcador de la Laver Cup e igualar el récord de Federer