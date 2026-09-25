Rabat dice que "si los migrantes no han sido devueltos" de Ceuta a Marruecos, hay que preguntar a España

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El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha afirmado que "si los migrantes ilegales y los menores no han sido devueltos" tras la masiva llegada a Ceuta, habría que preguntarle a España y no a Marruecos el porqué de la situación, señalando que no son sus autoridades las que "llevan a cabo dicha devolución".

"Si los inmigrantes ilegales no han sido devueltos, si los menores no han sido devueltos, la pregunta no hay que planteársela a Marruecos, sino a España", ha declarado Burita ante los medios al término de una reunión con su homólogo español, José Manuel Albares.

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En este sentido, el jefe de la diplomacia marroquí ha subrayado que "no es Marruecos quien lleva a cabo esa devolución", sobre la cual ha advertido que se ha visto vinculada a "polémicas, consideraciones, 'obstáculos', entre comillas, y dificultades españolas", no así a la "voluntad claramente expresada por las autoridades marroquíes".

El titular de Exteriores marroquí se ha manifestado de este modo tras un encuentro con Albares en el que, precisamente, "han abordado la devolución de los migrantes irregulares que permanecen en Ceuta desde el 30 de julio y que no tengan derecho a protección internacional", según fuentes del Ministerio de Exteriores español.

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