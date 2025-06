El difícil equilibrio de Piqué entre su paternidad y su relación con Clara Chía: “Shakira manda en su vida, él se pliega a todo”

Clara Chía y Gerard Piqué (EUROPA PRESS)

Gerard Piqué ha encontrado en el ámbito empresarial una nueva forma de vida tras colgar las botas. Si bien su faceta como emprendedor deportivo se ha convertido en su carta de presentación más visible, con su club, el FC Andorra, como estandarte, lo cierto es que su vida personal, particularmente su rol como padre, sigue sujeta a dinámicas marcadas desde fuera. Detrás de las decisiones más relevantes en torno a sus hijos, la voz predominante sigue siendo la de Shakira, su expareja.

Aunque en el terreno profesional todo parece ir sobre ruedas, algo que el ascenso de su equipo a Segunda División confirma, la esfera familiar presenta matices más delicados. Según han afirmado fuentes cercanas al entorno del exfutbolista a Vanitatis, el catalán sigue “profundamente enamorado” de su pareja actual, Clara Chía, con quien comparte no solo la vida cotidiana, sino también sus viajes y celebraciones. Sin embargo, en todo lo que concierne a la crianza de sus hijos, la cantante colombiana tiene la última palabra.

Desde que Shakira se instaló con sus hijos en Estados Unidos, la dinámica familiar cambió radicalmente. Piqué aceptó que ella se llevara a los niños a Miami, una decisión que pudo haber disputado legalmente, pero que prefirió no obstaculizar. Fuentes próximas aseguran que “Shakira es quien manda en su vida, ella determina sus agendas y, para ejercer su labor de padre, él se pliega a todo”. Como resultado, los momentos que puede pasar con ellos son limitados y se ajustan a lo que dicta la artista.

Shakira no se despegó de sus pequeños Milan y Sasha que la acompañaron a la gala de premios Grammy - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

Una familia dividida

Este acuerdo tácito ha sido especialmente duro para los padres del exfutbolista. Joan y Montse, abuelos de los niños, fueron muy críticos con la decisión de permitir su traslado a Estados Unidos. “Le avisaron muchas veces de que era fatal para él, que dijera que no, los dos estaban muy afectados, sobre todo Montse, que adora a sus nietos y tenía una relación muy cercana con ellos”, afirman. La relación cercana que tenían se ha visto reducida a visitas esporádicas, como las que lograron a principios de junio. Cada despedida, dicen, se vive con tristeza.

A pesar de los esfuerzos de Piqué por mantener cierta normalidad en su vida, hay límites que, implícitamente, le ha impuesto su expareja. Una de las cuestiones más sensibles tiene que ver con la relación entre Clara Chía y los hijos de Shakira. Aunque no existe una prohibición explícita, se sabe que la cantante ha dejado claro que prefiere que la actual pareja de su ex no forme parte del círculo familiar que involucra a sus hijos. De hecho, en una reciente cena familiar en Barcelona, en la que estuvieron presentes los hijos del exjugador, Clara no asistió.

Tras ser abucheados por la multitud, la pareja fue escoltada por la Policía Nacional - crédito @GonzaloSF90/X

Fuera del entorno familiar, la pareja disfruta de sus escapadas y celebraciones. El último gran festejo fue por el ascenso del FC Andorra, del que Piqué es principal accionista y en el que incluso ha llegado a involucrarse como segundo entrenador. Después de un importante triunfo en León, donde el equipo venció a la Ponferradina, viajaron a A Coruña para continuar los festejos. Allí, fueron vistos en un exclusivo reservado del local Amura, en el puerto, celebrando hasta la madrugada. En esta ocasión, la pareja compartió ese momento sin compañía de amigos ni familiares, reafirmando así la importancia que tiene Clara en la vida del empresario.

Mientras tanto, Shakira continúa arrasando con su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, un éxito que, en sus primeras etapas, no estuvo exento de tensiones. Especialmente en sus primeros conciertos, como el de Río de Janeiro, donde las alusiones a Piqué y Clara fueron notorias. Según se ha filtrado, esas referencias afectaron a la pareja del catalán, quien habría pedido a la cantante que moderara el tono. Desde entonces, ambos han buscado mantener una relación más cordial por el bienestar de sus hijos.