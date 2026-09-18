España

Receta de carpaccio de higos: un aperitivo sencillo para aprovechar la temporada del fruto

Los higos Coll de dama llegan a su punto óptimo a finales de verano y se convierten en la base de este carpaccio, un aperitivo que combina dulzura, frescura y crujiente en un solo plato

Carpaccio de higos con jamón, rúcula, mozzarella y trozos de pistacho. (TikTok/Pablo Suárez)
Carpaccio de higos con jamón, rúcula, mozzarella y trozos de pistacho. (TikTok/Pablo Suárez)
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El carpaccio de higos sorprende por su equilibrio entre dulzura y frescura. Cada bocado combina la pulpa jugosa del higo con la cremosidad suave de la burrata y el contraste crujiente del jamón serrano. Es un ejemplo claro de carpaccio de fruta con jamón crujiente, uno de esos entrantes mediterráneos que apuestan por la sencillez sin renunciar al sabor. Además, funciona como un aperitivo para servir con vino blanco o cava, ideal para acompañar una sobremesa o el inicio de una comida en los días cálidos.

Los higos Coll de dama llegan a su mejor momento a finales de verano, cuando concentran todo su dulzor natural. Esta variedad, muy apreciada en Cataluña, resulta ideal para preparaciones frías como esta, donde el producto de temporada es el verdadero protagonista. Por eso, esta receta se suma a las recetas fáciles con higos frescos de temporada que buscan aprovechar al máximo la fruta en su punto justo de maduración, sin complicaciones y con resultados que combinan textura, sabor y presentación.

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La receta la propone Pablo Suárez, el chef gallego al frente de la cuenta de Instagram @poesiadefogon. El vídeo explica paso a paso la receta.

Receta de carpaccio de higos

Una mano sostiene una cuchara con pistachos sobre un plato azul grande con higos, carne, queso, rúcula y aceite sobre una mesa de madera.
Este plato se prepara con los higos ligeramente congelados, que le aportan otra textura completamente diferente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este plato se prepara con higos frescos aplastados en forma circular y ligeramente congelados para facilitar el emplatado. Después se termina con burrata, rúcula, frutos secos, crujiente de jamón y aceite de oliva virgen extra.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 15 minutos.
  • Congelación: 30 minutos.
  • Descongelado: 5-10 minutos.
  • Cocción del jamón: 2 minutos en el microondas.
  • Tiempo total aproximado: 47-57 minutos.

Ingredientes

  • 300 g de higos Coll de dama frescos.
  • 150 g de burrata o queso cremoso.
  • 50 g de jamón serrano en lonchas finas.
  • 20 g de frutos secos, como nueces y pistachos.
  • 30 g de rúcula.
  • 15 ml de aceite de oliva virgen extra.
  • Papel de horno.
  • Papel absorbente.

Cómo hacer carpaccio de higos, paso a paso

  1. Pela los higos con cuidado para no aplastarlos.
  2. Colócalos juntos sobre un papel de horno. Intenta formar una disposición circular.
  3. Cubre los higos con otro papel de horno.
  4. Aplástalos con suavidad mediante un plato, una prensa o un rodillo. Mantén la forma circular y evita ejercer demasiada presión.
  5. Coloca el círculo de higos en el congelador durante 30 minutos. Este reposo permitirá que conserve la forma al emplatar.
  6. Prepara el crujiente de jamón. Coloca las lonchas sobre un plato cubierto con papel absorbente.
  7. Evita que las lonchas se monten entre sí para que se cocinen de forma uniforme.
  8. Cubre el jamón con otra hoja de papel absorbente. Caliéntalo en el microondas durante 2 minutos a máxima potencia.
  9. Deja enfriar el jamón. Al perder temperatura se volverá más crujiente.
  10. Saca el carpaccio de higos del congelador y déjalo descongelar entre 5 y 10 minutos.
  11. Retira con cuidado el papel de horno y coloca el carpaccio en un plato.
  12. Añade la burrata en el centro o en pequeñas porciones.
  13. Reparte la rúcula, los pistachos y las nueces picadas.
  14. Incorpora el crujiente de jamón en trozos.
  15. Termina justo antes de servir con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones como aperitivo o entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por ración:

  • Calorías: 523 kcal.
  • Proteínas: 16 g.
  • Hidratos de carbono: 29 g.
  • Grasas: 34 g.
  • Fibra: 4 g.
  • Azúcares naturales: 22 g.
  • Sal: 1,5 g aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir el carpaccio inmediatamente después de montarlo.

Si necesitas conservarlo, guarda los higos aplastados sin los toppings en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 24 horas.

Añade la burrata, la rúcula, los frutos secos, el jamón y el aceite justo antes de servir. El crujiente de jamón puede conservarse durante 1 día en un recipiente cerrado y seco.

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