Julio José Iglesias cuenta cómo afronta su padre la polémica por sus extrabajadoras: "Está tranquilo, obviamente"

15/09/2026 Julio José Iglesias cuenta cómo afronta su padre la polémica por sus extrabajadoras. Julio José Iglesias ha hablado sobre el estado en el que se encuentra su padre, Julio Iglesias, después de la polémica que ha rodeado al cantante durante los últimos meses a raíz de las acusaciones de dos antiguas trabajadoras de su servicio doméstico. En plena promoción de su espectáculo 'Julio Iglesias Experience', el artista ha asegurado que toda la familia permanece unida y que su padre está tranquilo ante la situación. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

Julio José Iglesias ha hablado sobre el estado en el que se encuentra su padre, Julio Iglesias, después de la polémica que ha rodeado al cantante durante los últimos meses a raíz de las acusaciones de dos antiguas trabajadoras de su servicio doméstico. En plena promoción de su espectáculo 'Julio Iglesias Experience', el artista ha asegurado que toda la familia permanece unida y que su padre está tranquilo ante la situación.

Las dos extrabajadoras denunciaron en enero al cantante por presuntos delitos de carácter sexual y laboral por unos hechos que, según su versión, habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana. La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó entonces la denuncia al considerar que España no tenía jurisdicción sobre unos hechos ocurridos fuera del país, sin entrar a valorar el fondo de las acusaciones.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el caso ha vuelto a los tribunales españoles este mes. Las dos mujeres han presentado una nueva querella ante la Audiencia Nacional en la que solicitan que se investiguen las presuntas agresiones sexuales, explotación laboral y otras conductas que atribuyen al cantante. Además, Women's Link, la organización que las acompaña, ha acudido recientemente a Naciones Unidas para pedir medidas de protección ante el temor a posibles represalias. Julio Iglesias, por su parte, ha negado las acusaciones y las ha calificado de "absolutamente falsas", asegurando que nunca ha abusado, coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer.

En este contexto, Julio José ha querido trasladar tranquilidad sobre su padre: "Está tranquilo, obviamente. Todos sabemos las últimas noticias, todo lo que le ha pasado. Y la verdad es que estamos todos apoyándole y él sabe y le conocemos muy bien. Y mi padre lleva todo a rajatabla y lo va a hacer porque ha sido un chasco para todos, obviamente", ha explicado.

PUBLICIDAD

Más allá de la polémica, el hijo del artista ha asegurado que Julio Iglesias continúa disfrutando de una vida tranquila en Punta Cana, donde reside desde hace años. "Mi padre está muy bien. Está en Punta Cana. Lleva ahí ya muchísimos años. Está feliz, está contento. Hace lo que le gusta, que es meterse en el mar todos los días", ha contado. Además, ha revelado que la familia se reunirá próximamente para celebrar su cumpleaños: "Ahora, dentro de nada, cumple 83 años. Pasaremos toda la familia juntos el día de su cumpleaños".

Julio José también ha hablado de la posibilidad de que su padre acuda a alguno de sus conciertos para disfrutar de 'Julio Iglesias Experience', el espectáculo en el que interpreta algunos de los grandes éxitos del artista. Aunque ha preferido no confirmar sus planes, todo apunta a que podría producirse el esperado reencuentro sobre el escenario: "A mi padre no es nada que le guste más que estar subido en un escenario a cantar. Eso es su vida, eso es su amor. Y seguro que sí. No quiero decir nada, pero seguro que sí".

PUBLICIDAD

De hecho, el propio Julio Iglesias habría sido una de las personas que más ha animado a su hijo a recuperar sus canciones. "Mi padre es el primero que me ha venido diciendo los últimos 15, 20 años. 'Hijo mío, tú tienes que cantar mis canciones. Con tu voz y como eres tú, tú tienes que cantar lo que escribió tu padre toda su vida'", ha desvelado.

Y mientras su padre se prepara para celebrar sus 83 años rodeado de los suyos, Julio José también cuenta con el apoyo incondicional de su madre, Isabel Preysler, que no piensa perderse sus actuaciones. "Mi madre está feliz. Quiere 80 entradas para el concierto de Madrid y que le dedique una canción", ha contado entre risas.

PUBLICIDAD