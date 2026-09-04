Anabel Pantoja confirma en ‘¡De Viernes!’ que sigue con David Rodríguez: “Hemos vivido cosas muy fuertes que nos han unido más”

Anabel Pantoja se sinceró en ‘¡De Viernes!’ sobre la etapa personal que atraviesa desde el nacimiento de su hija. (De Viernes)

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Anabel Pantoja ha contado en ‘¡De Viernes!’ que su relación con David Rodríguez sigue en pie después de varias crisis, la distancia entre Canarias y Córdoba, la diferencia de edad y la presión derivada del ingreso hospitalario de su hija Alma y de la investigación judicial abierta a raíz de lo ocurrido.

La colaboradora ha asegurado que ella y David han decidido volver a Sevilla para mejorar como pareja, acercarse a sus respectivos trabajos y tener más cerca a sus familias, después de varios años residiendo en las islas. La pareja lleva cuatro años junta y, según ha explicado, está construyendo “un futuro” para su hija.

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Pantoja ha evitado presentar su historia como una relación ideal y ha resumido así el tono de su testimonio: “No he tenido una historia de Disney de 50 años como nuestros abuelos. Son 10 años de diferencia, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, y ha habido una distancia”.

Antes de entrar en las dificultades de la convivencia, la influencer ha situado a Alma en el centro de su relato. Ha dicho que siempre estará agradecida a David por haberle dado “lo más importante” de su vida y ha subrayado que, ocurra lo que ocurra entre ellos, el vínculo entre ambos será permanente por la hija que comparten.

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Un cambio de etapa para la pareja

En esa misma entrevista, Pantoja ha explicado que el regreso a Sevilla responde a un cambio de etapa. “Hemos decidido volver a Sevilla para mejorar como pareja, para que él esté mucho más cerca de su trabajo y yo del mío. También para estar más cerca de nuestras familias. En Canarias estábamos muy bien, pero ahora tenemos unas responsabilidades que no teníamos antes”.

La sobrina de Isabel Pantoja ha defendido además que las experiencias vividas juntos han reforzado la relación. “No daban un duro por nosotros, pero hemos vivido cosas muy fuertes que nos han unido más”, ha afirmado en el programa de Telecinco, donde se ha convertido en la primera invitada de la temporada.

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En ‘¡De Viernes!’, Anabel Pantoja explicó que la distancia entre Canarias y Córdoba desgastó su relación con David Rodríguez (De Viernes)

Una de las claves del desgaste ha sido la diferencia generacional. Pantoja ha reconocido que ella busca una vida más tranquila, mientras que David mantiene intereses más propios de su edad. “Yo a lo mejor busco más tranquilidad, una cena, y a él le gusta, por ejemplo, ir a conocer al DJ más famoso. Pero está dentro de su edad”, ha explicado.

La colaboradora ha añadido que esa diferencia no debería convertirse en una limitación para él, ahora que también es padre. Ha asegurado que David está feliz con la decisión que tomó y que debe seguir teniendo su espacio personal, aunque ya no pueda vivir “como un soltero sin hijos”.

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En su examen de la relación, también ha asumido parte de la tensión. Ha dicho que es “muy controladora” y que esa forma de ser, unida a sus inseguridades, ha pesado en algunos momentos. “Lo miro, veo su cara, veo su cuerpo de 10 años menos y digo: ‘Dios mío’. Entonces te creas un poco de inseguridad”, ha reconocido.

Distancia y desgaste

Uno de los pasajes más concretos de su relato se ha centrado en la etapa a distancia. Pantoja ha recordado que David, con 24 años, pasó tres años desplazándose a una isla de lunes a jueves mientras ponía en marcha su negocio y viajaba casi todas las semanas para sostener la relación.

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Ese esfuerzo, ha señalado, se produjo además en un contexto desigual en estilos de vida. Ella ha explicado que David apostó por una relación con una mujer mayor que él y con una profesión ligada a desplazamientos continuos, una situación que, a su juicio, también pudo terminar por “quemarle”.

Anabel Pantoja deja Canarias y se muda a Sevilla con David Rodríguez y su hija. (Europa Press)

La entrevista no se ha limitado a su pareja. Pantoja ha admitido que atraviesa una etapa muy dura desde que fue madre en noviembre de 2024. “Ahora estoy bien de salud, pero no al 100 %”, ha dicho, antes de añadir que necesita “volver a ser” ella misma y que hace mucho tiempo que no lo es.

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También ha denunciado el impacto profesional de esa exposición. Ha asegurado que vive de su imagen, que su vida laboral se ha frenado y que le parece injusto no poder trabajar mientras otras personas hablan de ella y de su familia cobrando dinero por ello.

En el tramo final, la influencer ha hablado del apoyo recibido en su entorno más cercano. Ha agradecido el papel de su madre, Merchi, a la que ha definido como un sostén constante, y también el de Isabel Pantoja, sobre la que ha dicho que “se ha portado muy bien” con ella y que la ha ayudado por su fortaleza.

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Anabel Pantoja denuncia una "situación injusta",

Sobre el conflicto entre Isabel Pantoja e Isa Pantoja, ha evitado alinearse con ninguna de las dos. Ha dicho que le da pena la situación, que quiere a ambas y que le gustaría que recuperaran la relación que tuvieron, aunque ha insistido en que se trata de un asunto entre madre e hija.

Pantoja también ha recordado que participó en la reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja y ha confesado que mantiene una espina clavada: le falta una foto de todos sus sobrinos juntos con su hija Alma.