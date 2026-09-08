Carlos Latre confiesa la llamada de Pablo Motos que le hizo volver a ‘El Hormiguero’: “Pensé: ‘Se ha equivocado’”

Carlos Latre en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

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El Hormiguero ha vuelto a la televisión después de más de un mes de vacaciones y lo ha hecho con una de las grandes sorpresas de su nueva temporada: el regreso de Carlos Latre. El humorista, que abandonó el programa de Pablo Motos en 2024 para embarcarse en una nueva etapa profesional en Telecinco, ha reaparecido en el plató de Antena 3 para hablar abiertamente de su salida, del final de Babylon Show y de cómo vivió uno de los momentos más complicados de su carrera.

El estreno de la temporada 21 recuperó así algunos de los elementos habituales del formato, como el tradicional baile de Pablo Motos junto a sus colaboradores, pero también incorporó novedades. Entre ellas, la presencia de varios robots humanoides y una inesperada caracterización de Carlos Latre como un supuesto doble de Pedro Sánchez. Tras descubrirse quién estaba detrás del personaje, Motos aprovechó la ocasión para mantener una conversación con quien durante años fue uno de sus colaboradores más conocidos.

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Latre regresaba a El Hormiguero casi dos años después de haber decidido marcharse para ponerse al frente de Babylon Show, un proyecto de Telecinco que pretendía convertirse en una alternativa de entretenimiento en una franja especialmente competitiva. El programa, sin embargo, tuvo una vida mucho más corta de lo esperado y fue retirado de la parrilla después de apenas unas semanas.

Durante su charla con Pablo Motos, el humorista quiso dejar claro que su marcha no estuvo motivada por el deseo de enfrentarse al programa que había sido su casa: “No me fui para hacerle la competencia a El Hormiguero, sino para crecer”. Su intención, según explicó, era aprovechar una oportunidad profesional que llevaba tiempo buscando: “Quería pasar de un imitador a un entretenedor”, pero “no fue posible”.

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Carlos Latre en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

El problema fue que el proyecto no consiguió consolidarse. Aunque esperaba disponer de muchos meses para desarrollar el programa, la realidad fue muy distinta: “Yo les pedí 100 programas porque pensé que durante los primeros meses la gente iba a estar pendiente de la batalla entre El Hormiguero y Broncano. Creía que tendría hasta Navidad, más o menos. Y duró diez programas”.

Los resultados de audiencia no acompañaron y, según explicó Latre, las decisiones que comenzaron a tomarse sobre el contenido hicieron que el programa se alejara progresivamente de la idea que él había concebido. “El tercer día ya ves que la cosa no empieza a funcionar. Los delegados de cadena te empiezan a decir que esto sí, que esto no o que hay que meter ‘Gran Hermano’. Entonces yo perdía hasta mi propio ideal de entretenimiento y mi propio ideal de programa”, confesó.

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“Era como un castillo que se iba deshaciendo”

El presentador reconoció que empezó a percibir muy pronto que las cosas no marchaban como había imaginado. La presión fue aumentando y terminó afectándole personalmente. Latre describió aquella etapa como un proceso en el que sentía que estaba perdiendo el control sobre su propio proyecto: “Empecé a sufrir muchísimo porque realmente estaba defendiendo algo muy complicado. No por el contenido, sino por todo. Era como un castillo que se iba deshaciendo”.

La cancelación terminó suponiendo un duro golpe. El humorista confesó que llegó a sentirse hundido y que incluso llegó a plantearse si quería continuar trabajando en televisión. Durante ese periodo, el respaldo de su entorno más cercano resultó fundamental para evitar que aquel fracaso profesional se convirtiera en algo todavía más difícil de superar: “Con buen criterio, mi mujer no permitió que me hundiera. Yo estaba en el primer bolo destrozado anímicamente. Creía que la gente se estaba riendo de mí”, admitió. Terminó con una reflexión: “El cariño de la gente es intacto y el mundo de la televisión es muy efímero. Han sido los tres mejores/peores años de mi vida”.

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Carlos Latre en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

La llamada de Pablo Motos

Uno de los momentos más significativos de la conversación fue el recuerdo de la llamada con la que Latre comunicó a Motos que se marchaba. El presentador le trasladó entonces que, aunque profesionalmente pasarían a estar en posiciones enfrentadas, su relación personal permanecería intacta: “Me dijiste una frase que siempre recordaré: ‘En lo personal, me vas a tener siempre, aquí estaré. En lo profesional vamos a estar enfrente, indudablemente’”.

Dos años después, esas palabras cobraban especial significado. Cuando Motos volvió a ponerse en contacto con él para ofrecerle regresar, Latre dudo en un primer momento: “Cuando me llamaste, dije: ‘Se ha equivocado’. Me sorprendió muchísimo”. Finalmente, aceptó volver a un espacio que continúa considerando su casa: “Por tu parte está el hecho de decir: ‘Esta es tu casa, aquí tienes las puertas abiertas y vuelve cuando quieras’. Me gustó mucho porque me reafirmó y pude decir: ‘Pues mira, aquí vuelvo a casa’”.

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Y lo hizo sin interpretar este regreso como una derrota. “Mucha gente puede pensar: ‘Míralo, vuelve con las orejas gachas’. Pero te puedo asegurar que, en este momento de mi vida, solo estoy donde quiero estar y solo estoy donde soy feliz”, confesó a Pablo Motos.