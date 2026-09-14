El fenómeno de ‘farmear aura’ traspasa la pantalla y sale de las redes sociales en forma de cartas: “Si está siendo mundialmente viral, ¿por qué no convertirlo en un juego?”

Entrevista a Alejandro Roldán, cofundador de Badan Studios y creador del juego de mesa ‘Aura Farming’.

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“Si esto está siendo mundialmente viral, y sobre todo en los países de habla hispana se está moviendo cada vez más, ¿por qué no lo convertimos en un juego de cartas?”. Esta fue la pregunta que se hicieron Alejandro Roldán y Aida Caba, creadores de Aura Farming, un nuevo juego de cartas inspirado en una tendencia que ha saltado de las redes sociales a las calles, y que ahora llegará a las mesas. Detrás del producto, hay una carrera a contrarreloj para aprovechar el fenómeno nacido en redes y una apuesta por reivindicar el trabajo humano en el proceso creativo frente a la inteligencia artificial.

Roldán, cofundador de la editorial Badan Studios, explica a Infobae que la idea surgió de algo tan simple para quienes trabajan en el sector como pasar horas viendo qué ocurre en TikTok o Instagram. “Estamos muy en el día a día de TikTok, Instagram, seis o siete horas al día, lamentablemente”, cuenta. Entre vídeos y tendencias comenzó a repetirse el fenómeno de las batallas de aura, algo que, hasta entonces, conocían principalmente los más jóvenes.

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Al principio, los vídeos llegaban sobre todo de México, Perú y otros países de Latinoamérica, aunque poco a poco han empezado a aparecer también en España. Y la primera reacción del equipo fue la de intentar entender qué había detrás de aquellas imágenes.

La cultura digital sale de las pantallas

Farmear aura forma parte de una cultura digital en la que conviven fenómenos como el Mewing, el Six-Seven y otros memes que se propagan rápidamente entre los jóvenes. “Nos pusimos a investigar qué era todo esto”, explica Roldán. Querían saber por qué los jóvenes estaban saliendo a la calle para reproducir comportamientos que habían nacido en internet y qué había detrás de las llamadas batallas de aura.

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Javier Roldán, cocreador del juego de mesa de 'Aura Farming'. (Infobae)

Y la conclusión a la que llegaron fue que se trataba, simplemente, de una forma de trasladar los códigos de internet al mundo físico. “Son chicos jóvenes que salen a la calle a hacer batallas de memes que ven en internet”, señala. Así, Roldán establece un paralelismo con otras expresiones juveniles que, en su momento, también sacaron determinadas prácticas del ámbito privado para llevarlas a espacios públicos. “Salvando las distancias, es como cuando se hacían batallas de posturas de baile y salió el breakdance; en este caso son memes que salen en internet, la cultura digital, donde los jóvenes están día tras día”, argumenta el creador.

Además, pese a las continuas críticas que ha recibido el fenómeno, para ellos no tiene necesariamente una lectura negativa. “Salen a la calle, dejan los móviles más allá de grabar y trabajan distintas habilidades sociales”, sostiene Roldán. Y fue ahí precisamente donde encontraron la posibilidad de convertir una tendencia en una experiencia compartida.

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Una carrera contra el algoritmo

El salto de la idea al producto fue especialmente rápido. La editorial necesitaba moverse a la misma velocidad que la tendencia que pretendía aprovechar. Y así lo hicieron. “En cinco días hemos tenido todo a nivel de mecánica, investigación, diseño, proveedores para fabricación y toda la parte de la página web”, explica Roldán.

Previsiblemente, el juego estará disponible a mediados de octubre. Y la realidad es que nadie puede saber cómo estará el fenómeno de farmear aura cuando llegue ese momento. Al ser preguntado por el miedo de llegar tarde, Roldán es sincero al reconocer que “sí, 100%”. “No sabemos si cuando llegue el juego esto va a seguir todavía con el boom”, reconoce.

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Alejandro Roldán, creador de 'Aura Farming', explica cómo se inspiró en las 'batallas de aura', un fenómeno viral de redes sociales, para desarrollar su propio juego de mesa.

Pero desde Badan Studios tienen cierta esperanza en la capacidad de supervivencia de otros fenómenos nacidos en internet. “Hay precedentes del Six Seven, el Mewing y otras poses que sí que llevan mucho tiempo haciendo memes en Internet”. Sin embargo, el propio Roldán admite que no pueden predecir qué ocurrirá con el aura farming: “Es una incertidumbre porque no tenemos ni idea”.

De igual manera, la historia de Aura Farming refleja que está surgiendo una nueva forma de detectar oportunidades comerciales. Las redes sociales generan continuamente tendencias, personajes, expresiones y formatos que pueden convertirse en productos en cuestión de semanas. “Probablemente sí” estamos ante una nueva manera de crear productos culturales, considera Roldán. “Si hay gente lo suficientemente avispada y con ciertos recursos para poder hacerlo, van a salir un montón de productos relacionados con esto”, pronostica.

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Emprender y fabricar en España

Tras el fenómeno viral, hay también una pequeña empresa española que intenta consolidarse en un sector en el que producir localmente no siempre resulta sencillo. Roldán fundó Badan Studios junto a Aida, y la editorial ya cuenta con varios juegos, entre ellos Rey Mono, que ha recibido distintos premios. Y uno de los principales retos ha sido mantener la producción en España. “Nosotros, para sacar un beneficio de un juego, en otras editoriales con medio juego ya lo han sacado”, lamenta Roldán.

A su juicio, una de las vías para hacer compatible la producción local con la viabilidad empresarial serían los incentivos. Por eso, reclaman una mirada más amplia hacia los productos fabricados dentro de España. “Si tú haces algo en España con material local, con proveedores locales, que haya algún incentivo para que la gente lo pueda usar”, plantea. La filosofía de la editorial pasa por “apoyar el talento local”, pero existe un límite marcado por los costes. “Si es inviable a nivel económico, lo fácil es irse fuera”, reconoce.

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Javier Roldán, cocreador del juego de mesa de 'Aura Farming'. (Infobae)

Apuesta por la creatividad humana frente a la IA

Otra de sus apuestas ha sido no utilizar inteligencia artificial para crear ilustraciones, textos, reglas o el diseño. En parte, esta decisión responde a las dudas que suele generar un proceso tan acelerado. “El hecho de que la noticia sea que hemos sacado un juego en tres, cuatro días, que es un periodo muy corto para lo que suele ser normal”, explica Roldán, podía llevar a pensar que detrás había herramientas de IA.

Sin embargo, su postura no es de rechazo absoluto hacia la inteligencia artificial. Roldán considera que la tecnología puede resultar útil como herramienta de apoyo, especialmente en determinados procesos de investigación o para desarrollar ideas. “Es innegable que la inteligencia artificial ha venido a quedarse y nos ayuda en un montón de procesos, nos ayuda en un montón de ideas”, afirma, aunque también apuesta por mantener una identidad basada en el trabajo humano. “Cada vez que pasa el tiempo, el ser humano rechaza más todo lo que está hecho por inteligencia artificial y da más valor a lo que está hecho por la humanidad”, sostiene.

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