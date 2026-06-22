María del Monte da la cara por Isa Pantoja tras el último ataque de Kiko Rivera

Aunque la reconciliación entre Isa Pantoja y Kiko Rivera parecía más cerca que nunca, el dj ha vuelto a dinamitar cualquier acercamiento con los dardos que ha lanzado en los últimos días a su hermana. Después de que la hija de Isabel Pantoja comentase ante las cámaras de Europa Press que le parecía bien que hubiese decidido dar las cabezas de toro de Paquirri a sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera y "hacer el bien", el exmarido de Irene Rosales dejaba claro que ella no es quien para opinar al asegurar tajante que la peruana es "como una cuchara, que ni pincha ni corta".

Lejos de quedarse ahí, y en plena guerra mediática contra la madre de sus hijas por la campaña publicitaria de frutos secos que protagoniza y que tiene por slogan "un mix con un mal Kiko es un mal mix', Kiko volvía a arremeter contra su hermana y la acusaba de no contestar a sus llamadas porque "prefiere ganar dinero que hablar las cosas a la cara".

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Este viernes Isa y Asraf Beno han celebrado el primer cumpleaños de su pequeño Cairo con una gran fiesta y, en conexión en directo con '¡De Viernes!' y, como no podía ser de otro modo, ha respondido rotunda al dj y, además de posicionarse con Irene y reconocer que las palabras de Kiko hacia su exmujer han estado muy feas, se ha felicitado por no haberse "fiado" y no haberse reconciliado con él en todo este tiempo.

"Es que es con todo el mundo, a él le da igual. Realmente no ha pasado nada entre nosotros y mira con lo que me sale. Cuando yo realmente lo único que dije cuando me preguntaron por ese acto es que me parecía bien que hiciesen el bien. Y mira cómo sale. Pero por eso yo siempre digo que no me fío del todo y menos mal que hice caso a mi instinto y no confié así de primeras, que mucha gente me decía: 'Pero por qué no lo vas a hacer, tal y tal'. Y yo decía: 'Vamos a esperar, porque nunca se sabe'" ha sentenciado.

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Una de las ausencias más sonadas en el cumpleaños del bebé ya que no pudo asistir al tener otros compromisos, María del Monte, con la que Isa tiene una maravillosa relación de la que la artista ha vuelto a presumir en su reaparición ante las cámaras, ya que aunque quiere mantenerse al margen de la guerra entre los hijos de Isabel Pantoja no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional a su ahijada.

"Sabes que hay cosas de las que no... A mí no me tiene que parecer nada, cariño. Eso, de verdad, creo que es cosa de ellos y no se debe meter nadie. Nadie. Pero Isa es una niña que es una delicia de criatura" ha reaccionado a las declaraciones de Kiko comparando a su hermana con una cuchara.

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