Los 'Supervivientes All Stars', ¡rumbo a Honduras! Víctor Janeiro, Rosa Benito, y ¡4 miembros del universo Pantoja!

07/09/2026 Alma Bollo, Chiqui y María Jesús Ruiz, antes de coger el avión a Honduras EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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¡Empieza la aventura! A cuatro días de su gran y esperadísimo estreno este 10 de septiembre en Telecinco, los concursantes de 'Supervivientes All Stars 3' han puesto rumbo a Honduras para aclimatarse a la isla e ir forjando las primeras alianzas -o quien sabe, desencuentros- antes de saltar desde el helicóptero en directo en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez con la que, oficialmente, arrancará el reality estrella de la pequeña pantalla.

Tras la victoria de Marta Peñate en la primera edición, y de Rubén Torres en la segunda, en esta ocasión 14 celebrities que ya vivieron la experiencia en su día y dejaron huella en los Cayos Cochinos, vuelven a poner sus límites a prueba para hacerse con el maletín y aumentar su leyenda. Un casting de lo más completo al que no le falta ningún ingrediente: Del clan Jurado, imprescindible en este tipo de concursos, Rosa Benito, que tras convertirse en ganadora de 'Supervivientes 2011' quiere repetir su gesta a sus 70 años; de la familia de Jesulín de Ubrique -de plena actualidar por la guerra mediática entre Juls Janeiro y Belén Esteban-, Víctor Janeiro, que tendrá en su mujer Beatriz Trapote a su mejor defensora; el universo Pantoja, por su parte, estará ampliamente representado, ya que además del marido de Isa Pi, Asraf Beno, estarán Alma Bollo -con la que protagonizó numerosos desencuentros en su edición, en 2023-, y los dos ex más mediáticos de Anabel Pantoja, Yulen Pereira y Omar Suárez.

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Les acompañarán otros rostros conocidos del mundo de la televisión, la moda, las redes sociales o el deporte, como María Jesús Ruiz; Almudena 'Chiqui'; Arkano; Albert Barranco; Lola Ortiz; Yola Berrocal; Damián Quintero e Ivana Icardi, que con una 'espinita clavada' -ya que ninguno pudo ser el ganador de su edición- vuelven a 'Supervivientes' para hacer historia.

Este domingo por la noche los 'All Stars' se han visto las caras por primera vez en el aeropuerto de Madrid Barajas para volar a Honduras y lo cierto es que en su primera toma de contacto -de la que Europa Press ha sido testigo de excepción- ya se han visto las primeras afinidades, y alguna que otra cara de tensión indisimulada.

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Tranquilos y relajados a pesar de que en su día ambos ocuparon el corazón de la sobrina de Isabel Pantoja, Omar y Yulen, que han charlado de lo más cómplices con sus compañeros, mientras Alma y Asraf han evitado su saludo ante las cámaras aunque ambos han dejado claro que intentarán comenzar de cero y dejar sus diferencias a un lado.

María Jesús Ruiz, por su parte, ha derrochado risas con Víctor Janeiro, Rosa ha escuchado con una sonrisa forzada y cara de no sentirse demasiado cómoda a Chiqui, que ha concentrado la atención de sus compañeros bromeando al tirar su mochila al suelo apuntando la posibilidad de quedarse en la capital en lugar de coger el avión con ellos, mientras Yola ha hablado con unos y otros encanta de volver a la isla y dejando entrever que su papel conciiador podrá ser vital para la convivencia.

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