Penélope Cruz amplía su patrimonio: se compra un ático de lujo en el centro de Madrid

Penélope Cruz en el Academy Museum Gala. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Penélope Cruz lleva años disfrutando de un momento dulce. Gracias a su talento es una de las actrices más queridas de España y Hollywood, firmando grandes éxitos como Piratas del Caribe o Vicky Cristina Barcelona. Además, a la madrileña también le va muy bien en lo personal, pues está felizmente casada con Javier Bardem, con quien tiene dos hijos.

A todo ello se suma ahora una importante inversión inmobiliaria que la sitúa como protagonista de los titulares: la adquisición de un ático de lujo en pleno corazón de Madrid.

Según ha confirmado Vanitatis, Cruz ha cerrado recientemente la compra de una espectacular vivienda en Chamberí, uno de los barrios más elegantes y codiciados de la capital. La operación se habría realizado de manera discreta antes del verano, a través de una reconocida inmobiliaria centrada en propiedades exclusivas. La adquisición se formalizó mediante Buble Gold S. L., la sociedad con la que la actriz gestiona habitualmente su patrimonio en España.

Una inversión estratégica en una de las zonas más deseadas

El nuevo ático de Penélope Cruz se encuentra en la séptima planta de un edificio modernista completamente rehabilitado, situado muy cerca de la glorieta de Quevedo y de la popular plaza de Olavide. Se trata de una promoción de lujo desarrollada por el fondo suizo Pictet Alternative Advisors en colaboración con la sociedad venezolana Lasabia. El inmueble combina el encanto arquitectónico de principios del siglo XX con todas las comodidades de la vivienda contemporánea de alta gama.

Con precios que rondan los 9.000 euros por metro cuadrado, el complejo residencial ofrece servicios exclusivos como gimnasio, gastroteca, solárium y una espectacular piscina infinity en la azotea. Los cuatro áticos del edificio, entre los que se encuentra el de Cruz, destacan por su luminosidad, sus amplias terrazas y unas vistas inmejorables del skyline madrileño. En total, la vivienda de la actriz cuenta con unos 173 metros cuadrados interiores y una terraza privada de 15 metros.

El precio estimado de la operación ronda los dos millones y medio de euros. La propiedad cuenta con un diseño interior de líneas modernas y materiales nobles: suelos de roble natural, encimeras de mármol veteado y un sistema domótico integral que permite controlar iluminación, climatización y seguridad desde cualquier dispositivo. La distribución, de planta abierta, combina un amplio salón con zona de comedor y cocina italiana, concebidos como un único espacio diáfano que se abre a la terraza, lo que permite aprovechar al máximo la luz natural que inunda el ático.

Javier Bardem and Penélope Cruz en una imagen de archivo. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El vínculo de Penélope Cruz con Madrid

Esta nueva adquisición refuerza la estrecha relación que Penélope Cruz mantiene con Madrid, ciudad en la que nació y a la que siempre regresa entre rodaje y rodaje. Además de este ático, la actriz posee otros inmuebles en la capital y sus alrededores a través de Buble Gold S. L., sociedad creada en 2003 y administrada por un abogado de su confianza. Entre sus activos más destacados figura un local comercial de más de 100 metros cuadrados en la calle Claudio Coello, en pleno barrio de Salamanca. Esa propiedad fue originalmente adquirida para albergar Amarcord, un proyecto de moda ideado por la propia actriz que finalmente no llegó a consolidarse. Actualmente, el espacio se encuentra alquilado a otra firma del sector.

La sociedad también gestiona otras propiedades en San Agustín de Guadalix, Alcobendas y distintas zonas de la Comunidad de Madrid, configurando un sólido patrimonio inmobiliario. Estas inversiones demuestran que Cruz, además de ser una de las actrices más reconocidas del cine internacional, ha sabido diversificar su fortuna de manera estratégica.

Mientras tanto, la intérprete continúa sumando éxitos en su carrera cinematográfica. En la actualidad rueda La bola negra, la nueva y esperada película de Los Javis, al tiempo que mantiene una activa vida social en España. Su reciente aparición en el palco del Santiago Bernabéu junto a Rosalía fue una de las imágenes más comentadas del año, símbolo de su conexión con la cultura popular y de su cercanía con algunos de los nombres más influyentes del panorama artístico nacional.