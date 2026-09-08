España

Cómo conservar ciruelas en frascos para el invierno sin colorantes ni conservantes

Un canal de recetas caseras difunde un procedimiento de conservación que evita recurrir al congelador para guardar la fruta

Primer plano de múltiples ciruelas moradas maduras colgando de ramas marrones en un árbol, con hojas verdes y más frutas borrosas al fondo
Para envasar las ciruelas y que duren todo el año sólo hace falta unos pocos ingredientes. Freepik
Guardar

El fin del verano deja una abundancia de frutas y verduras que se disfrutan tanto en los últimos días del estío como en invierno. Pero no tiene sentido si no se pueden conservar adecuadamente. En el congelador se puede reservar gran cantidad de comida cortada o tuppers con recetas, pero no todo tiene por qué ser así, sobre todo si buscamos algo de variedad. No hay por qué tirar comida. El aprovechamiento de los árboles frutales deja un sabor de boca más agradable en los meses de frío.

Mermeladas, purés con calabacines que se pueden conservar, salsa de tomate, postres con calabazas, frutas en conserva... las opciones son infinitas con la pasteurización doméstica.

PUBLICIDAD

Uno de los procesos más difundidos de este método aplicado a las ciruelas viene del canal de YouTube Mi cocina Tanja, donde se muestra paso a paso cómo envasar ciruelas enteras para que se mantengan jugosas varios meses después de la cosecha.

El proceso para conservar ciruelas requiere solo agua, azúcar y zumo de limón

El proceso comienza con el lavado de las ciruelas, que luego se cortan por la mitad para retirar el carozo. La fruta se distribuye en frascos previamente lavados, sin llenarlos hasta el borde, para dejar espacio suficiente antes del cierre.

Un cuenco con ciruelas moradas, una jarra con zumo, limones cortados, un frasco con azúcar y una jarra de agua sobre una mesa de madera.
Los ingredientes son sencillos: ciruelas, zumo de limón, azúcar y agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A cada frasco se agrega una cucharada de jugo de limón. Según se explica en el video, quien incorpora este ingrediente puede prescindir del azúcar, aunque también es posible sumarla a gusto. Si no se usa jugo de limón, la receta indica añadir dos cucharadas de azúcar por frasco. La combinación de acidez y dulzor cumple una función de seguridad alimentaria. El botulismo no se desarrolla en un ambiente ácido o azucarado.

PUBLICIDAD

Después de incorporar los condimentos, se vierte agua fría hasta cubrir por completo las ciruelas. Se limpia el borde superior del frasco y se cierra con una tapa nueva y limpia, un detalle que la receptora del canal remarca como necesario para lograr un sellado correcto.

La desinfección de los botes de ciruelas y el almacenamiento

Frascos de vidrio con ciruelas en conserva ordenados sobre estantes de madera dentro de una despensa.
El resultado final permite disponer de una reserva de ciruelas lista para consumirse sola, en postres o como acompañamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frascos cerrados se colocan dentro de una olla profunda, sobre un paño ubicado en el fondo, y se cubren con agua fría hasta la altura de las tapas. Una vez que el agua rompe el hervor, comienza el proceso de pasteurización, que se extiende durante 20 minutos a una temperatura aproximada de 70 grados.

Cumplido ese lapso, los frascos deben enfriarse de forma gradual dentro de la misma agua. La señal de que el sellado fue exitoso es que la parte central de la tapa quede hundida. El paso final consiste en almacenar los frascos en un lugar oscuro, donde la fruta permanece apta para el consumo durante los meses siguientes.

La duración de las ciruelas conservadas con este método depende en gran medida de las condiciones de almacenamiento. Distintos relevamientos sobre la técnica señalan que, tratadas con azúcar, limón y agua, se mantienen jugosas y aptas para el consumo durante varios meses, siempre que el sellado de la tapa se haya realizado sin fallas. Normalmente, el margen de tiempo para su consumo es un año, aunque si el frasco está mal cerrado, aparece líquido en la tapa o señales de que el contenido está mal, lo mejor es tirarlo.

Temas Relacionados

HogarTrucosTrucos caserosRedes SocialesFrutasEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Matías Prats Jr. ficha por ‘El Chiringuito’ y se suma al equipo de Josep Pedrerol

El periodista deportivo compaginará su nuevo papel como tertuliano con la presentación de ‘ElDesmarque’ durante los fines de semana en Telecinco y Cuatro

Matías Prats Jr. ficha por ‘El Chiringuito’ y se suma al equipo de Josep Pedrerol

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 septiembre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

El Gobierno admite que los datos de PISA 2025 “no son buenos” pero rechaza la autocrítica con la LOMLOE completamente implantada

España obtiene sus peores resultados en el informe internacional de los sistemas educativos desde el año 2000. Cae 23 puntos en lectura, 16 en matemáticas y 8 en ciencias respecto a 2022

El Gobierno admite que los datos de PISA 2025 “no son buenos” pero rechaza la autocrítica con la LOMLOE completamente implantada

La Séptima ya tiene rostro: los nueve fichajes con los que Javier Ruiz y José Miguel Contreras quieren revolucionar la televisión

El nuevo canal de TDT, que comenzará sus emisiones el 5 de noviembre, reúne a periodistas y comunicadores procedentes de RTVE, Atresmedia, Mediaset, laSexta y las televisiones autonómicas

La Séptima ya tiene rostro: los nueve fichajes con los que Javier Ruiz y José Miguel Contreras quieren revolucionar la televisión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad sefardí a una mujer gracias a un certificado del Instituto Cervantes

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad sefardí a una mujer gracias a un certificado del Instituto Cervantes

El traslado de 92 mafiosos italianos a una cárcel de Cerdeña enfrenta a Gobierno con la isla: “Prefirió actuar unilateralmente y con arrogancia”

La defensa de Begoña Gómez insiste al juez Peinado en aplazar la audiencia preliminar de este martes porque su abogado no puede acudir y rechaza que otro le sustituya

Un piloto español lidera un entrenamiento nocturno de la OTAN contra drones en Estonia

Multas de 200 euros si no respetas el carril Bus-VAO que incluye la implantación de marcas viales rojas y balizas luminosas

ECONOMÍA

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

Ni en Madrid ni en Barcelona: Casa 47 todavía no ha ofertado ninguna vivienda en las ciudades más tensionadas de España

El boom de la vivienda pierde fuelle: los precios ralentizan su subida y los compradores se enfrían porque “no pueden pagar más”

José María Mollinedo, técnico de Hacienda, sobre la nueva fiscalidad de Gibraltar: “Ya no compensará ir a comprar tabaco o gasolina”

DEPORTES

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1