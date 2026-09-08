España

La huelga docente corta los principales accesos a Barcelona y bloquea las vías del AVE en Lleida el día de la vuelta al cole

Los docentes rechazan la “falsa normalidad” que, a su juicio, pretende trasladar el inicio del curso y reclaman mejoras laborales y cambios en el sistema educativo, coincidiendo con la vuelta al cole y una jornada de huelga con cortes de tráfico en Cataluña

Profesores cortan la AP-7 a la altura de Girona, a 27 de mayo de 2026. (EFE/David Borrat)
Profesores cortan la AP-7 a la altura de Girona, a 27 de mayo de 2026. (EFE/David Borrat)
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La huelga convocada este martes por varios sindicatos docentes ha comenzado con cortes de tráfico en algunos de los principales accesos a Barcelona y con la interrupción del servicio de alta velocidad en Lleida. La protesta coincide con el inicio del curso para más de 1,6 millones de alumnos en Cataluña. Las organizaciones convocantes han programado acciones en once puntos del territorio para reclamar mejoras en las condiciones de trabajo y medidas ante problemas que consideran pendientes en el sistema educativo; y rechazan la imagen de “falsa normalidad” que, a su juicio, pretende transmitir el inicio de las clases y sostienen que sus reivindicaciones siguen sin una respuesta suficiente.

Los participantes exhiben pancartas y corean consignas centradas en sus demandas laborales y educativas. Entre ellas: “8 de septiembre, huelga”, “Hoy no se comienza, hoy se hace huelga”, “Arriba los salarios, abajo las ratios”, “No faltan ganas, faltan condiciones” y “Menos burocracia y más democracia”, según información de EFE. La convocatoria la respaldan USTEC, la Confederación General del Trabajo (CGT), Intersindical, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Coordinadora Obrera Sindical (COS), dentro de la Assemblea Educativa de Catalunya.

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Los manifestantes han accedido a las vías de la estación de Lleida-Pirineus, lo que ha obligado a interrumpir la circulación de los trenes AVE (Captura de Video)
Los manifestantes han accedido a las vías de la estación de Lleida-Pirineus, lo que ha obligado a interrumpir la circulación de los trenes AVE (Captura de Video)

Cortes en el AVE y los principales accesos a Barcelona

El primer corte se ha registrado hacia las 7:25 horas en la ronda Litoral, junto a la salida 22 de la Barceloneta. Unas 80 personas han ocupado la calzada y han bloqueado la circulación en los dos sentidos. Minutos después, alrededor de un centenar de manifestantes ha cortado la ronda de Dalt, en Santa Coloma de Gramenet. La protesta ha afectado primero al tráfico en dirección a Barcelona y se ha extendido después al sentido contrario.

Antes de las 8:00 horas, unas 150 personas han bloqueado la C-58 a su paso por Sant Quirze del Vallès, en sentido Barcelona. Otro grupo, formado por unas 50 personas, ha impedido la entrada de vehículos a la capital catalana desde la plaza de Elisabeth Eidebenz, en Esplugues de Llobregat.

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En Tarragona, cerca de 50 docentes han intentado cortar la A-27, pero los Mossos d’Esquadra han evitado que la protesta llegara a bloquear la autovía. La movilización también ha afectado al servicio ferroviario. Los manifestantes han accedido a las vías de la estación de Lleida-Pirineus, lo que ha obligado a interrumpir la circulación de los trenes AVE. Además de los cortes registrados durante la mañana, se han anunciado protestas en el Barcelonès, el Baix Llobregat, Girona, Catalunya Central, el Maresme, el Vallès Oriental y Occidental, Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida y Alt Pirineu i Aran.

La jornada llega después de una reunión celebrada el pasado jueves entre el Govern y los sindicatos convocantes, que terminó sin acuerdo. Las organizaciones mantienen sus reivindicaciones pese a los pactos cerrados durante marzo y mayo con otros sindicatos, que contemplan una subida salarial de unos 600 euros brutos mensuales por docente y la creación de 6.400 nuevas dotaciones hasta 2029. Los sindicatos en huelga reclaman, entre otras medidas, elevar la inversión educativa hasta el 6% del producto interior bruto, reducir las ratios por aula, ampliar las plantillas y reforzar la educación inclusiva.

El Departamento de Empresa y Trabajo ha establecido servicios mínimos. Cada centro deberá contar con una persona del equipo directivo y, en infantil, primaria y secundaria, con un docente por cada tres unidades o aulas.

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