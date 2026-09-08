Matías Prats Jr. ficha por ‘El Chiringuito’ y se suma al equipo de Josep Pedrerol

Matías Prats Jr. en una imagen de Mediaset España

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Movimiento de altura en El Chiringuito. El programa de Josep Pedrerol incorpora a Matías Prats Jr. como nuevo tertuliano, un fichaje con el que el formato refuerza su equipo de colaboradores y suma uno de los rostros más reconocibles del periodismo deportivo televisivo. El periodista se incorpora al espacio para aportar su visión sobre la actualidad futbolística y los grandes asuntos que marcan cada jornada.

La llegada de Prats se produce, además, sin que abandone su actual vinculación con Mediaset. El periodista compaginará sus intervenciones en El Chiringuito con su labor al frente de ElDesmarque, programa que presenta durante los fines de semana en Telecinco y Cuatro. De esta forma, amplía su presencia en la cobertura deportiva del grupo y se incorpora a uno de los formatos más identificables del panorama futbolístico.

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Su desembarco en el programa de Pedrerol supone también el regreso a un terreno especialmente familiar para él: las tertulias y el análisis de la actualidad deportiva. Con más de dos décadas de trayectoria profesional, Matías Prats Jr. ha pasado por diferentes facetas dentro del periodismo deportivo, desde la radio hasta la televisión, y ha estado presente en algunas de las grandes citas internacionales de los últimos años.

Josep Pedrerol en la presentación de 'El Chiringuito'. (Mediaset)

El hijo del famoso presentador de Telecinco, tiene 41 años y comenzó su carrera en Radio Marca, donde trabajó como reportero, narrador y presentador de programas deportivos. Su debut televisivo llegó en 2009 en Veo7 y, dos años después, en 2011, dio el salto a Mediaset España, grupo en el que ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional.

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Desde entonces, ha ejercido como reportero, enviado especial, editor y presentador, cubriendo acontecimientos deportivos de primer nivel. Entre ellos se encuentran varios Mundiales y Eurocopas, finales de la Champions League y la Copa del Rey, además de competiciones de Fórmula 1, Roland Garros o el Giro de Italia.

Una trayectoria que ahora pondrá al servicio de las noches futbolísticas de Pedrerol. Su incorporación amplía además la variedad de perfiles que caracteriza al equipo de colaboradores de El Chiringuito, donde conviven distintas maneras de interpretar la actualidad y de abordar los grandes debates que genera el fútbol.

Un nuevo rostro para las noches de fútbol

El fichaje llega en un momento especialmente importante para el programa. Desde su llegada a Mediaset España, El Chiringuito mantiene una posición destacada dentro de las televisiones temáticas y se ha consolidado como una de las principales apuestas deportivas del grupo.

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Matías Prats Jr. en el telediario de Telecinco. (Mediaset España)

En Energy espacio registra una media del 5% de cuota de pantalla en su franja dentro del universo de las cadenas temáticas, mientras que entre el público masculino alcanza un 7,6% de share y 128.000 espectadores de media. Además, sus emisiones en Energy han mejorado un 32% el rendimiento de la cadena en ese horario respecto a la media de la pasada temporada.

El programa también ha encontrado su hueco en Cuatro, donde sus emisiones dominicales han tenido una especial respuesta entre los espectadores masculinos. En sus tres primeras entregas en esta ventana, el formato ha registrado una media del 9,7% de cuota, situándose como la opción más seguida por este público.

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A partir de ahora, Matías Prats formará parte de ese engranaje. El periodista, distinguido a lo largo de su carrera con una Antena de Plata y el Premio de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, suma así un nuevo escenario a su recorrido profesional.

El Chiringuito se emite actualmente de lunes a jueves a las 23:45 horas en Energy, además de contar con una edición dominical en Cuatro a medianoche y una segunda ventana de emisión en las mañanas de Cuatro. Un amplio despliegue para un formato que continúa ampliando su presencia y que incorpora ahora a un apellido histórico del periodismo deportivo español.

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