Carlos Alsina en ‘El Hormiguero’ sobre la crisis migratoria en Ceuta: “Ver al Gobierno intentando convencernos de que el CNI no estuvo a la altura ya era bastante chocante”

Carlos Alsina en ‘El Hormiguero’ durante la entrevista del primer programa de la temporada. (El Hormiguero/Flickr)

Guardar

Después de un largo y descansado verano, ‘El Hormiguero’ ha regresado este lunes 7 de septiembre con una nueva y potente temporada. El programa liderado por Pablo Motos, y al que acuden algunos de los rostros más notorios del panorama cultural, social, político y deportivo de nuestro país, y de fuera de él, ha comenzado su 21ª temporada con la visita de los periodistas Carlos Alsina y Rafa Latorre.

Pero antes de dar paso a los dos primeros invitados de la temporada. La calle Alcalá de Madrid ha sido tomada por un ejército de catorce robots dirigidos por Pablo Motos que han acompañado al presentador hasta el plató del programa de referencia en el ‘access prime time’ de Antena 3. Ya allí, el comunicador, como ha sido habitual durante gran parte de la última legislatura del presidente del Gobierno, ha mostrado su crítica contundente hacia Pedro Sánchez por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta que lleva desde finales de julio acaparando los titulares de los diferentes medios de comunicación.

PUBLICIDAD

“España ha sufrido una invasión y el Gobierno se ha acorralado a sí mismo con sus propias mentiras”, ha comenzado explicando el presentador. Pablo Motos considera que a Pedro Sánchez, los ciudadanos “le importamos un bledo”, porque ha seguido con sus vacaciones mientras esto ocurría. “Todo tiene un límite”. Más tarde, los periodistas y conductores del programa matinal ‘Más de Uno’ en Onda Cero han sido preguntados por este tema de actualidad y han sido contundentes; además de explicar por qué ha cambiado de rol cada uno en la radio.

La opinión de Alsina sobre la crisis migratoria en Ceuta

Antes de entrar en el análisis de la crisis migratoria en Ceuta, Carlos Alsina ha explicado el motivo de su cambio de rutina en Más de Uno. El periodista ha descartado que su decisión haya respondido al hartazgo ante la política y la ha atribuido a la exigencia diaria de preparar contenidos sobre la actualidad. “Me he cansado de tener que dedicar tantas horas del día a pensar en lo que ha ocurrido en la actualidad para ver qué es lo que voy a contar a los oyentes al día siguiente. No es asco, es cansancio mío”, ha afirmado.

PUBLICIDAD

Carlos Alsina ha dado su opinión sobre la situación en Ceuta. (El Hormiguero/Flickr)

Aún así, ha admitido que se mantiene pendiente de la actualidad. “Sigo la actualidad como las personas normales, un poco de lejos, sin la presión de antes”. Y, aunque no estaba en El Hormiguero para hablar de política, sino para presentar el cambio en su rutina y la nueva vida de Más de Uno con el periodista Rafa Latorre al frente del primer tramo informativo, Pablo Motos ha querido hacer una excepción preguntándole por su opinión sobre la situación en Ceuta.

Ante la esperada pregunta, su respuesta ha sido contundente. “Lo de Ceuta es gravísimo, la inacción del gobierno, el desconcierto… En el origen los que estaban al tanto de lo que estaba sucediendo eran muy pocos ministros y, evidentemente, no midieron bien. Ver al Gobierno intentando convencernos de que el CNI no estuvo a la altura ya era bastante chocante”, ha manifestado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, desde su notable experiencia, cree que informativamente se olvidará pronto. “Las noticias duran lo que duran, se queman y, en cuanto salga otra noticia llamativa, lo de Ceuta caerá y se hablará de otras cosas, porque la actualidad manda y el tiempo es finito”, ha confesado. En este sentido, su homólogo Rafa Latorre ha profundizado más en lo que considera un problema de la profesión. “Creo que el fracaso de los medios está siendo, al contrario de lo que se nos acusa siempre a de exagerar las cosas, de que no somos capaces de transmitir la dimensión real de lo que tiene esto”, ha opinado.

Un nuevo cambio aunque con la esencia intacta

Alsina considera que este era el momento adecuado para ceder el tramo político a otra persona. Además, ha reconocido públicamente la preparación de Rafa Latorre para asumir una responsabilidad que él ha desempeñado durante años. “Creo, además, que hay personas que ya están muchísimo mejor preparadas que yo para asumir ese papel”, ha asegurado mirando a su compañero.

PUBLICIDAD

Rafa Latorre se ha convertido así en el encargado de acompañar a los oyentes durante las primeras horas de la jornada, analizando la actualidad y afrontando la intensidad informativa que Alsina ha decidido dejar atrás. Un relevo que no implica una ruptura con la esencia de ‘Más de uno’, sino una reorganización interna de sus diferentes tramos. Mientras Latorre se ocupa del contenido político, Alsina aparece a partir de las 10:00 para ponerse al frente de una parte más centrada en el entretenimiento, las entrevistas y otros contenidos menos sujetos a la urgencia informativa.

Mientras Latorre se ocupa del contenido político, Alsina aparece a partir de las 10:00 para ponerse al frente de una parte más centrada en el entretenimiento. (El Hormiguero/Flickr)

Uno de los grandes beneficios de esta nueva etapa ha sido poder retrasar considerablemente la hora del despertador. Después de años levantándose de madrugada para preparar y conducir el programa, Carlos Alsina disfruta ahora de una rutina mucho menos exigente. “Ahora me levanto tres horas más tarde de lo que me levantaba antes: a las siete de la mañana”, ha revelado. Aunque el cambio ya resulta notable, el periodista cree que todavía podría apurar un poco más sus horas de sueño: “Y porque estoy probando, porque yo creo que a las ocho podría levantarme también”.

PUBLICIDAD