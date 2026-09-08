¿Es normal que coincidan en emisión dos programas tan similares como ‘Pasapalabra’ y ‘Rueda la letra’? Ya pasó en 2013 con ‘Splash’ y ‘¡Mira quién salta!’

¿Es normal que coincidan en emisión dos programas tan similares como ‘Pasapalabra’ y ‘Rueda la letra’? Ya pasó en 2013 con ‘Splash’ y ‘Mira quien salta’ (Mediaset España / Atresmedia)

Guardar

Tras el estreno de Rueda la letra, el público ha encontrado grandes similitudes entre el formato y su antecedente, Pasapalabra, más allá del polémico ‘Rosco’ que lo inició todo. De hecho, Atresmedia e ITV Studios estudian emprender acciones legales contra Mediaset por el estreno del programa, al que consideran un plagio. La disputa revive un capítulo similar de la televisión española: en 2013, Splash! Famosos al agua y ¡Mira quién salta! convivieron en parrilla sin que nadie hablara de plagio, pese a ser prácticamente idénticos.

El estreno de Rueda la letra transformó la tarde del lunes en Telecinco en un ejercicio de comparación constante con su rival de Antena 3. Producido por Bulldog TV y presentado por Carlos Sobera, el concurso reunió a dos históricos concursantes de Pasapalabra, Fran González y Lilit Manukyan, cada uno acompañado por dos invitados famosos sentados junto al presentador, en una disposición que reproduce la mecánica diaria de Roberto Leal en Antena 3. Eso sí, la primera emisión obtuvo un 9,1% de cuota de pantalla, lejos del 17,8% de Pasapalabra.

PUBLICIDAD

La estructura de Rueda la letra incluye cuatro pruebas previas destinadas a acumular segundos de cara a la prueba final. Otras pruebas como Cantando espero recuerda también a la prueba musical del concurso de Leal y todo desemboca en ‘La Rueda’, donde los concursantes afrontan 25 definiciones ordenadas por letras del abecedario y pueden decir “paso”, en vez de “pasapalabra”, si desconocen la respuesta. El propio Sobera reconoció el paralelismo al arrancar el programa: “Tenemos la prueba más famosa de la televisión, ‘El Rosco’, que ahora es ‘La Rueda’”.

'Rueda la letra' en Telecinco (MEDIASET ESPAÑA).

Las similitudes entre ‘Pasapalabra’ y ‘Rueda la letra’

La pantalla partida, los movimientos de cámara o la paleta de colores del plató añaden más puntos de contacto con el formato de Antena 3. Apenas 24 horas después del estreno, Atresmedia e ITV ya analizaban si el conjunto del programa, más allá de la prueba final, reproducía elementos que las sentencias judiciales previas les reconocen como propios.

PUBLICIDAD

La situación contrasta con lo ocurrido en 2013, cuando Antena 3 y Telecinco lanzaron con apenas una semana de diferencia dos concursos de saltos desde trampolín prácticamente indistinguibles: Splash! Famosos al agua y ¡Mira quién salta!. Ambas cadenas llegaron a pujar por el alquiler de la misma piscina, el centro de natación Mundial 86, que Antena 3 terminó consiguiendo por 550.000 euros. La prensa de la época describió el episodio como una “guerra por la piscina” y una carrera contrarreloj entre productoras.

Pese a la evidente similitud de premisa, ninguna cadena cuestionó públicamente la legitimidad de la otra para explotar un formato parecido. La razón estaba en el origen de las licencias: Antena 3 había comprado los derechos del formato neerlandés Splash Celebrity!, mientras Telecinco optó por el alemán Stars in Danger – High Diving. Cada adaptación se sustentaba en un contrato válido con un creador distinto, y la idea genérica de “famosos saltando al agua” no constituía entonces una obra protegida en el sentido que hoy reconocen los tribunales a ciertos formatos complejos.

PUBLICIDAD

'AlaZ', la prueba que sustituye a 'El Rosco' de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

El antecedente entre Telecinco y Antena 3

En 2013 la coincidencia se vivió como parte habitual de la lógica competitiva entre cadenas, sin connotaciones negativas asociadas a la palabra plagio. Hoy la reacción es distinta, sobre todo por el arraigo que tiene ya en la parrilla Pasapalabra. La diferencia no radica tanto en el grado de parecido entre los productos, notable en ambos casos, sino en la existencia de un cuerpo de sentencias que define qué elementos de un formato televisivo están protegidos y quién puede explotarlos.

La confrontación actual no parte de cero. El Tribunal Supremo dictó en 2019 una sentencia que obligó a Mediaset a cesar la explotación del formato y el título Pasapalabra, al considerar que tanto el concurso como su nombre constituían obras protegidas por la propiedad intelectual cuya titularidad correspondía a ITV. Un fallo posterior fue más allá: reconoció a ‘El Rosco’ como una obra autónoma, original y singular, distinguible de otros juegos basados en el alfabeto por su configuración visual y dinámica, con titularidad de la empresa neerlandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

PUBLICIDAD

Esas resoluciones forzaron a Antena 3 a sustituir su prueba estrella por una nueva dinámica llamada ‘AlaZ’, después de que el Supremo confirmara la sentencia en todos sus extremos tras el recurso presentado por Atresmedia e ITV. Mediaset, por su parte, alcanzó un acuerdo directo con MC&F para recuperar la mecánica del rosco en Telecinco bajo un nombre distinto, lo que dio origen a Rueda la letra.

Mediaset España presenta una promoción especial centrada en "El Rosco" de "Pasapalabra", reforzando su apuesta por el icónico concurso. El video destaca la popularidad y el atractivo de esta prueba para la audiencia.

La cadena cuenta así con licencia legítima sobre la prueba final, pero cualquier semejanza sustancial con el resto del formato de Pasapalabra puede interpretarse como reproducción no autorizada de una obra que los tribunales ya declararon protegida. Mientras Atresmedia e ITV evalúan los pasos legales a seguir, Pasapalabra continúa su emisión diaria en Antena 3 con la prueba ‘AlaZ’, y Rueda la letra inicia su recorrido en Telecinco bajo el escrutinio de una audiencia que ya conoce los antecedentes judiciales de ambos formatos.

PUBLICIDAD