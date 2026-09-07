España se despide esta semana del calor: la Aemet anticipa una bajada del mercurio tras varias jornadas de temperaturas extremas

Decenas de personas disfrutan de la playa de Luanco, a 6 de septiembre de 2026. (EFE/ Paco Paredes)

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El calor tiene los días contados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha adelantado que a mediados de semana las temperaturas empezarán a bajar. Sin embargo, este lunes seguirán siendo elevadas para la época. Se esperan más de 35 grados en amplias áreas de la mitad sur, el nordeste y los archipiélagos, y hasta 40 grados en el valle del Guadalquivir. Solo bajarán las máximas en el Cantábrico oriental, Cataluña, Menorca y el bajo Ebro. Por el contrario, subirán en Canarias, Alborán y el interior este peninsular.

12 comunidades con avisos por calor

Ante este escenario, la Aemet mantiene activos los avisos por temperaturas máximas de hasta 40 grados en 12 comunidades autónomas. Andalucía y Canarias concentrarán los avisos naranjas, mientras que el resto de los territorios afectados estará bajo nivel amarillo.

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Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 7 de septiembre de 2026. (Aemet)

Andalucía será la comunidad con las temperaturas más elevadas. La Aemet ha activado avisos naranjas por máximas de hasta 40 grados en varias zonas de Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla. También habrá nivel amarillo en distintos puntos de estas provincias, además de Granada, Huelva y Málaga, con valores de entre 36 y 39 grados.

Aragón estará bajo nivel amarillo por temperaturas máximas de entre 35 y 37 grados en áreas de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.

Islas Baleares tendrá nivel amarillo por calor, con máximas de entre 36 y 37 grados en Ibiza, Formentera y Mallorca.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Canarias contará con aviso naranja por temperaturas máximas de 37 grados en Gran Canaria, donde de forma local se podrían alcanzar los 39 grados. Las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 26 grados en algunos puntos. También habrá nivel amarillo por máximas de hasta 36 grados en la isla y de 34 grados en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

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Castilla y León tendrá nivel amarillo por temperaturas de hasta 36 grados en Ávila y de 34 grados en Segovia. La Aemet prevé que los valores más altos se alcancen en las cotas más bajas de las áreas afectadas.

Castilla-La Mancha estará bajo nivel amarillo por máximas de entre 36 y 39 grados en distintas zonas de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Cataluña tendrá aviso naranja por temperaturas de hasta 37 grados en Lleida. La Aemet también ha activado el nivel amarillo en áreas de Barcelona, Girona y Lleida, donde los termómetros podrán llegar a entre 34 y 37 grados.

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Comunidad Valenciana permanecerá bajo nivel amarillo por máximas de 36 grados en áreas de Alicante y Valencia, con registros de hasta 38 grados en otros puntos de la provincia valenciana.

Extremadura tendrá avisos amarillos por temperaturas de entre 36 y 38 grados en varias zonas de Badajoz y Cáceres.

La Comunidad de Madrid estará bajo nivel amarillo por máximas de hasta 37 grados en buena parte de la región. En las zonas de montaña, los valores podrán alcanzar los 35 grados.

La Región de Murcia tendrá nivel amarillo por temperaturas máximas de hasta 38 grados.

Navarra estará bajo aviso amarillo por temperaturas de hasta 34 grados.

Un giro en el tiempo con bajada del mercurio

Pese al descenso notable de las temperaturas en las comunidades cantábricas y cuenca del Ebro, pero que se recuperarán esas temperaturas en esa zona el día siguiente. En el resto del país continuará el ambiente “muy cálido para la época del año en casi todo el país, con máximas superiores a 36 grados en el este, centro y sur de la península, así como en Baleares”, según detalla el portavoz el organismo público en un comunicado. Tanto este lunes, como el martes, en el Guadalquivir se superarán los 40 grados. Ahora bien, a mitad de semana habrá un cambio.

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“El miércoles podría haber un descenso térmico en amplias zonas y aunque continuaríamos con temperaturas superiores a las normales para la época, ya no serían tan extremas”, adelanta Del Campo. En cuanto a las precipitaciones, añade, serán escasas y quedarán acotadas al extremo norte, sin descartar alguna tormenta aislada en zonas del interior. “El peligro de incendios continuará muy alto o extremo en buena parte de la península y los archipiélagos”, advierte.