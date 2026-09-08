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Borja Iglesias sigue el chiste de Broncano en ‘La Revuelta’: “Si me volvéis a llamar, que sea antes de marzo, por si acaso”

El futbolista gallego del RC Celta de Vigo y campeón del Mundo el pasado verano con España ha sido el invitado estrella en la segunda emisión de la temporada del programa dirigido por David Broncano

Borja Iglesias ha sido el segundo invitado de la temporada en 'La Revuelta'. (@LaRevuelta_TVE)
Borja Iglesias ha sido el segundo invitado de la temporada en 'La Revuelta'. (@LaRevuelta_TVE)
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Tras el estreno notable de la tercera temporada en La 1 con un 13,1% de share, ‘La Revuelta’ ha querido continuar estando a la altura en este inicio de curso televisivo marcado por los cambios en el formato, pues David Broncano y su equipo han abandonado la Gran Vía madrileña para trasladarse al Teatro Príncipe Albéniz. Así, en este segundo programa del martes 8 de septiembre han recibido a Borja Iglesias, jugador del RC Celta de Vigo y actual campeón del Mundo con España.

Aunque ha afirmado que su deseo inicial había sido quedarse en Madrid y acudir presencialmente al nuevo teatro, tras jugar sus primeros minutos de la temporada el lunes en Getafe ,finalmente no ha podido y ha entrado desde su domicilio, en Santiago de Compostela. Borja Iglesias ha reaparecido tras unas semanas lesionado y, aunque ya tiene el alta, debido a unas pruebas médicas que el delantero de la selección española de fútbol debía hacerse en Vigo y a otros asuntos que le han mantenido alejado de la capital española, su presencia se ha limitado a una videollamada.

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El ‘Panda’ es uno de los invitados más queridos por parte de la audiencia, especialmente dentro del mundo del fútbol. Y, sin embargo, prácticamente todas las entrevistas quedan marcadas por algún contratiempo. A pesar de todo, Broncano, fiel a su estilo irónico que mantiene en su programa, ha sabido conducir una gran entrevista y sacar algunos titulares a Borja Iglesias que, como siempre hace, se lo ha tomado con mucha naturalidad, humor y humildad. Llegando a bromear incluso con el fin de ‘La Revuelta’ en RTVE: “Si me volvéis a llamar, que sea antes de marzo, por si acaso”.

Al fin y al cabo, un campeón del mundo<b> </b>

Broncano ha empezado presentando al futbolista: “Más o menos es un campeón del Mundo, es jugador, pero se ha lesionado, siempre le pasa de todo, no ha podido venir y nos ha atendido desde casa. Ha venido de jugar tres minutos en el Mundial y es campeón del mundo, increíble”.

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Borja Iglesias con la copa de Campeón del Mundo. (Hannah Mckay/Reuters)
Borja Iglesias con la copa de Campeón del Mundo. (Hannah Mckay/Reuters)

“Tengo que aclarar ya de primeras. Lo primero, pedir perdón porque he tenido que volverme, pero no estoy lesionado. Vengo de una lesión y me han hecho volver para seguir tratándome”, ha comenzado explicando el futbolista. “Te habían dado el alta médica, pero han querido ser prudentes”, ha puntualizado David Broncano. “Llevo unas semanas de bastante carga de trabajo y ayer acabé bastante cansado, que solo jugué 20 minutos...“, ha lamentado el campeón del mundo.

Regresando al tema del Mundial, Borja Iglesias ha asegurado que fue “un verano intenso”, pero que “mereció la pena”: “He rentabilizado los tres minutos que jugué en el Mundial para sumar un título más en el palmarés”. “Ha ganado la misma copa que Rodri jugando tres minutos. Tiene los mismos mundiales que Messi”, ha comentado David Broncano entre risas. “Ha sido muy bonito, la gente se ha identificado con un grupo que ha sido muy variado. Se vio una victoria de grupo, de equipo”, ha añadido acerca del hito del grupo de Luis de la Fuente.

La broma sobre su invitación y las “elecciones” de marzo

Para finalizar, el presentador de ‘La Revuelta’ ha dicho que Borja está entre los 30 mejores jugadores del mundo por el hito y que está invitado en el futuro, a lo que ha sentenciado Borja Iglesias: “Fue un placer, espero asistir el día que cancelen la visita de alguien”. Además, el delantero ha recogido una broma previa del conductor sobre el futuro del espacio y ha respondido: “Si me volvéis a llamar, que sea antes de marzo, por si acaso”.

David Broncano estrena el nuevo escenario de La Revuelta en el teatro Albéniz en la tercera temporada de 'La Revuelta' (RTVE).
David Broncano estrena el nuevo escenario de La Revuelta en el teatro Albéniz en la tercera temporada de 'La Revuelta' (RTVE).

La frase ha aludido a los comentarios de Broncano durante la presentación de la temporada de ‘La Revuelta’, cuando ha situado unas posibles elecciones generales en marzo y ha bromeado con que esa circunstancia podría afectar a la continuidad del formato en la televisión pública.

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