España

Un ferry con 270 personas a bordo naufraga en el norte de Chipre

Según informan los medios locales, la embarcación comenzó a hundirse a unos seis kilómetros de la costa. Las autoridades han localizado a 159 pasajeros

Imagen de archivo de barcos en la costa de Chipre. (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)
Imagen de archivo de barcos en la costa de Chipre. (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)
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Una embarcación de pasajeros con alrededor de 260 personas a bordo ha volcado este domingo cerca de la costa al norte de Chipre. Murat Senkul, alcalde de la ciudad de la localidad de Kyrenia, ha afirmado a la cadena CNN Turquía que se han localizado a 159 pasajeros. Las unidades de la Guardia Costera han iniciado un operativo de búsqueda y rescate.

El primer ministro de la República Turca del Norte de Chipre, Üstel, ha confirmado víctimas mortales en el naufragio, si bien todavía no se ha ofrecido una cifra sobre el número de fallecidos. “En estos momentos, nuestra principal prioridad es el rescate de los pasajeros y la tripulación. Estamos siguiendo de cerca este desafortunado incidente y brindando todo el apoyo posible a las labores de búsqueda y rescate. Expreso mis condolencias a los pasajeros, la tripulación y a nuestra nación”, ha escrito el vicepresidente de Turquía, Cevdet Yılmaz, en un mensaje en X.

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Según una información del medio local Kibris, la embarcación era un catamarán y comenzó a hundirse a unos seis kilómetros de la costa, por causas que todavía son desconocidas, si bien la CNN ha relatado que el barco, al intentar virar, ha comenzado a hacer agua por la proa, partiéndose en dos por la parte delantera.

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