España

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 30 agosto

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)
Guardar

Consulta enseguida los resultados ganadoresdel sorteo de Super Once de este domingo 30 de agosto celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 30 agosto.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 02 03 08 18 23 32 39 43 44 47 48 53 56 57 62 71 72 76 77 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

La medida se limita a quienes tengan abiertos procedimientos de incapacidad o soliciten prestaciones por nacimiento y cuidado de un menor

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Después de varias intentonas hace más de una década, los islandeses han decidido que el país no debe volver a sentarse con Bruselas para reabrir las negociaciones

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Domingo de lluvias en Galicia y Asturias y calor en el resto del país: muchas zonas volverán a superar los 35 grados

Las altas presiones garantizarán cielos despejados o poco nubosos desde Madrid hasta Andalucía

Domingo de lluvias en Galicia y Asturias y calor en el resto del país: muchas zonas volverán a superar los 35 grados

Un tiroteo en una fiesta rave de Suiza deja al menos un muerto y cinco heridos: la policía investiga la identidad del autor

Algunas de las personas heridas se encuentran graves y el operativo sigue activo en amplias zonas del municipio

Un tiroteo en una fiesta rave de Suiza deja al menos un muerto y cinco heridos: la policía investiga la identidad del autor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,5% en contra frente al 47,5% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

Bruselas confirma que “analiza” con “satisfacción” la petición de España de recibir la ayuda de Frontex y Europol en Ceuta

ECONOMÍA

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián