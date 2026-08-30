España

La primera pandemia de la historia: la plaga que mató a 50 millones de personas y cambió las fronteras del mundo

En el verano del año 541 d.C., la plaga de Justiniano alteró el curso de la civilización occidental

La plaga de Justiniano fue una pandemia que afectó al Imperio romano de Oriente o Imperio bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África entre los años 541 y 549
(Archivo/Historia National Geographic)
Guardar

En el verano del año 541 d.C., la primera pandemia documentada de la historia moderna llegó al corazón del mundo conocido con una velocidad y una ferocidad que los contemporáneos no tenían herramientas para comprender. La plaga de Justiniano —nombre con el que la historia registró aquel desastre sanitario— irrumpió en Constantinopla y mató, según las estimaciones, a entre 25 y 50 millones de personas en dos siglos de recurrencia, un cataclismo que alteró el curso de la civilización occidental.

El camino de la enfermedad hasta la capital imperial fue largo y silencioso. La bacteria Yersinia pestis, confirmada como agente causal de la pandemia mediante el análisis de ADN antiguo en unos estudios publicados a partir de 2013, probablemente se originó en las estribaciones de las montañas Tian Shan, en la frontera entre lo que hoy son Kirguistán, Kazajistán y China. Desde allí, a través de rutas comerciales terrestres y marítimas que conectaban Asia Central con el Mediterráneo, el patógeno viajó durante décadas hasta alcanzar el noreste de África. El puerto de Pelusium, en el delta del Nilo, fue el primer punto de entrada documentado al mundo romano, hacia mediados del año 541.

PUBLICIDAD

El mecanismo de transmisión era tan cotidiano como letal. La rata negra, huésped habitual de los barcos de carga que transportaban grano desde Egipto hasta la capital del Imperio Romano de Oriente, llevaba en su pelaje pulgas infectadas con Y. pestis. Los almacenes de cereal de Constantinopla, repletos de reservas procedentes de las provincias africanas, ofrecían el entorno perfecto para la proliferación de roedores. Cuando las ratas enfermaban y morían, las pulgas buscaban nuevos huéspedes, y los humanos se convirtieron en el eslabón terminal de esa cadena.

Procopio de Cesarea, historiador de la corte imperial y testigo directo del desastre, ha dejado el relato más completo de lo ocurrido en Constantinopla. Su descripción de los síntomas —fiebre repentina, aparición de bubones en las ingles, las axilas y el cuello, seguidos de delirios y alucinaciones— corresponde con precisión clínica a la peste bubónica. Al inicio, escribió, los muertos no eran más de los habituales. Después, el número creció. En el pico de la epidemia, Procopio afirma que hubo 10.000 fallecidos por día en la ciudad, cifra que los historiadores modernos consideran exagerada, aunque estos estiman en torno a 5.000 las muertes diarias en el momento álgido. Al final del brote, entre el 20% y el 40% de la población de la capital había muerto.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno ha celebrado que el operativo de evacuación de los pasajeros del crucero Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha sido "un éxito" y se ha saldado sin inconvenientes. Sánchez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en La Moncloa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, con el que previamente mantuvo una reunión. (Fuente: Europa Press / ACFIPRESS/lamoncloa)

Las consecuencias de la plaga

La gestión de los cadáveres superó toda capacidad de respuesta institucional. El emperador Justiniano I ordenó excavar fosas masivas para enterrar los cuerpos, pero estas se colmaron con rapidez. Según las crónicas de la época, los muertos fueron apilados en las torres de las murallas de la ciudad, con cal viva vertida encima para acelerar la descomposición. La propia capital del imperio quedó paralizada: los mercados cerraron, los alimentos escasearon y el orden público se quebró. La pérdida masiva de mano de obra agrícola provocó el abandono de campos de cultivo en todo el Mediterráneo oriental, lo que disparó el precio del grano en la capital. La recaudación fiscal se desplomó ante la muerte de contribuyentes y propietarios de tierras.

Estambul (antigua Constantinopla), en una imagen de archivo. (EFE/Tolga Bozoglu)
Estambul (antigua Constantinopla), en una imagen de archivo. (EFE/Tolga Bozoglu)

El impacto militar fue igualmente severo. El ejército bizantino, diezmado por la enfermedad, perdió la capacidad ofensiva en el momento más ambicioso del reinado de Justiniano. El emperador había consagrado la primera parte de su gobierno a la renovatio imperii, el proyecto de reconquistar los territorios occidentales del antiguo Imperio Romano. Sus generales habían sometido a los vándalos en el norte de África y avanzaban sobre Italia contra los ostrogodos. Los godos encontraron en la debilidad bizantina una oportunidad para reorganizarse. En el año 568, los lombardos invadieron el norte de Italia y expulsaron a las guarniciones imperiales, una fractura territorial que se prolongaría durante siglos.

Algunos historiadores sitúan la plaga de Justiniano como la línea divisoria entre la Antigüedad tardía y el inicio de la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente que emergió del siglo VI era una entidad más pequeña, más pobre y más frágil que la que Justiniano había heredado. En el siglo VII, los ejércitos árabes arrebataron al imperio sus provincias más ricas: Egipto y Siria cayeron ante la expansión del islam, territorios que un imperio sano difícilmente habría cedido con tanta rapidez.

Temas Relacionados

HistoriaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaCoronavirusEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los artistas más escuchados hoy en el top 10 de K-pop de iTunes España

En 2014, INFINITE se convirtió en el primer grupo de K-pop en liderar la lista de artistas emergentes de Billboard gracias a su canción “Last Romeo”, lo que abrió nuevas oportunidades para otros grupos del género

Estos son los artistas más escuchados hoy en el top 10 de K-pop de iTunes España

30 años de Caribe Mix, los discos que definieron la España de la ‘canción del verano’, una historia de música, amenazas y un secuestro: “El país ya no pudo vivir sin los éxitos latinos”

El cofundador del recopilatorio, Ricardo Campoy, y las voces detrás de éxitos como ‘El tiburón’, ‘Mayonesa’ y ‘La canción del velero’ reconstruyen cómo se fabricaba la banda sonora del verano antes de internet

30 años de Caribe Mix, los discos que definieron la España de la ‘canción del verano’, una historia de música, amenazas y un secuestro: “El país ya no pudo vivir sin los éxitos latinos”

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

El paquete incluye una inyección directa de 80 millones de euros, que se ejecutará en los próximos cuatro meses

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

El ciudadano presentó recortes de prensa y justificantes de solicitudes de residencia y empadronamiento en España, pero el tribunal considera que la documentación es insuficiente

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Operación Retorno 2026: cómo saber si tienes el coche a punto para volver a casa

El viaje no empieza en la carretera, sino unos minutos antes, comprobando que el vehículo está preparado para afrontar el trayecto y actuar correctamente si aparece una incidencia

Operación Retorno 2026: cómo saber si tienes el coche a punto para volver a casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,8% en contra frente al 47,2% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

ECONOMÍA

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián