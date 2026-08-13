Tráfico prevé 5,6 millones de desplazamientos en la operación especial del 15 de agosto

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Madrid, 13 ago (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) ha estimado en 5,6 millones el número de desplazamientos por carretera en la operación especial de este fin de semana, cuando establecerá un dispositivo con motivo de la fiesta del 15 de agosto, en la que muchas localidades celebran sus fiestas patronales.

El dispositivo se pondrá en marcha a las 15:00 horas de este viernes y concluirá a las doce de la noche del domingo, un periodo en el que se esperan 5.610.000 movimientos por las vacaciones y el cambio de quincena.

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Tráfico reforzará la vigilancia tanto en la red principal de carreteras como en la secundaria debido a las fiestas patronales que se celebrarán en numerosas poblaciones.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, funcionarios de los ocho centros de gestión de Tráfico, personal de mantenimiento de los equipos e instalaciones y efectivos de emergencias se desplegarán por toda la geografía española para garantizar el cumplimiento de las medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico.

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Radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras camufladas, medios aéreos de vigilancia y vehículos camuflados de la Guardia Civil vigilarán el cumplimiento de las normas.

Las horas con más circulación serán entre las 16:00 y las 23:00 horas del viernes 14, con posibles retenciones en las salidas de los grandes núcleos urbanos y las principales vías de acceso a las zonas turísticas y de segunda residencia.

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Se espera que se mantenga la intensidad durante las primeras horas del sábado 15 al sumarse los desplazamientos habituales de corto recorrido, el acceso a playas y las festividades de la Virgen de agosto.

El tráfico durante la mañana del domingo 16 será conflictivo en trayectos de corto recorrido, en tanto que entre las 18:00 y las 23:00 horas podrán presentarse problemas en los accesos a las grandes ciudades por el retorno.

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La DGT, que recomienda planificar el viaje con antelación y evitar las horas más conflictivas, intensificará los controles de velocidad, alcoholemia y drogas durante este fin de semana.

El dispositivo de Tráfico se pone en marcha en el contexto de un fin de semana "trágico" en el que las carreteras han registrado 19 muertos por siniestros.

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Tráfico pide a los conductores que extremen las medidas de seguridad vial y se abstengan de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Por último, recomienda mantener un estado de precaución en todo tipo de desplazamientos y en cualquier momento del día, a la vez que recuerda la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad y el respeto de los límites de velocidad y de las señales viales. EFE

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