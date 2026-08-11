El patrimonio de la princesa Ana de Inglaterra antes de cumplir 76 años: Gatcombe Park, joyas exclusivas y los fondos millonarios de la hermana de Carlos III

La fortuna millonaria de la princesa Ana. (Victoria Jones/Servida vía REUTERS)

Guardar

La discreción y el trabajo constante han definido la vida pública de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, quien a sus 75 años continúa encabezando los rankings de actividad entre los miembros de la familia real británica. Conocida por su bajo perfil mediático y su dedicación a la representación institucional, la princesa ha logrado construir una posición financiera sólida, reconocida tanto por expertos como por observadores de la realeza, sin recurrir a extravagancias ni ostentaciones.

De acuerdo con estimaciones publicadas por el Daily Mail y citando al analista Norman Baker, el patrimonio de Ana ronda entre 15 y 20 millones de libras (23 millones de euros). Esta suma no surge de inversiones arriesgadas ni de grandes operaciones comerciales, sino de una combinación de herencias, disciplina personal y una administración marcada por la austeridad. El diario británico resalta que la princesa ha acumulado discretamente una pequeña fortuna, sustentada en bienes raíces, joyas y fondos fiduciarios familiares.

PUBLICIDAD

La base económica de la princesa se apoya en la histórica propiedad de Gatcombe Park, en Gloucestershire, una residencia que recibió como obsequio de la reina Isabel II en 1976 y cuyo valor actual se estima en más de seis millones de libras. A ello se suma una colección de joyas exclusiva, en la que destaca un collar de perlas valorado en aproximadamente un millón de libras y varias tiaras, cuyo valor global supera los cinco millones. Además, Ana recibe ingresos regulares procedentes de los fondos fiduciarios creados por su madre, que a comienzos de siglo generaban alrededor de 225.000 libras anuales (264.000 euros).

El estilo de vida de la princesa Ana de Inglaterra

El experto en la realeza Norman Baker subraya en el Daily Mail que el verdadero secreto de la fortuna de Ana reside en su modo de vida austero y su disciplina financiera. A pesar de pertenecer a la familia Windsor, la princesa evita los excesos y mantiene una rutina sencilla, enfocada en el cumplimiento de sus deberes públicos antes que en el lujo personal. Esta actitud le ha permitido gestionar su patrimonio sin sobresaltos, manteniendo la estabilidad económica incluso en tiempos de cambios para la monarquía británica.

PUBLICIDAD

Los restos llegaron al Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo

La actividad de Ana no se ha visto disminuida con el paso de los años. Muy al contrario, sigue figurando como la integrante con más compromisos oficiales, superando los 11.000 actos públicos a lo largo de su vida. Esto la posiciona, según las encuestas, como el miembro más trabajador de la casa real. Además, sus gastos de viaje y representación corren por cuenta del Estado, lo que le permite destinar sus fondos personales exclusivamente a inversiones patrimoniales y a su entorno familiar.

Parte de esa discreción también se refleja en la gestión de su colección de joyas y en la administración de propiedades como Gatcombe Park, que no solo funciona como residencia privada, sino también como espacio para eventos ecuestres y actividades relacionadas con sus pasiones personales. La combinación de tradición, prudencia y trabajo ha sido clave para consolidar su fortuna y su reputación como figura respetada dentro y fuera del entorno palaciego.

PUBLICIDAD

Gatcombe Park y los pilares de la riqueza de Ana

El corazón financiero de la princesa británica está en Gatcombe Park, una finca catalogada como patrimonio histórico. El valor estimado de la propiedad, superior a los seis millones de libras (7 millones de euros), representa una parte significativa de su patrimonio. Además de su función residencial, la finca es escenario para reuniones sociales y celebraciones familiares, manteniendo un perfil discreto y alejado de los focos mediáticos que suelen rodear a otros miembros de la realeza.

La princesa Ana en Gatcombe Park (Photo by John SWANNELL / BUCKINGHAM PALACE / AFP)

La colección de joyas de Ana incluye piezas heredadas y regalos personales, con un collar de perlas valorado en un millón de libras y varias tiaras de gran valor histórico y económico. El Daily Mail destaca que estas joyas, junto con los bienes inmuebles, forman el núcleo duro de su riqueza personal, a la que se suman los ingresos procedentes de los fondos fiduciarios creados por Isabel II para beneficio de sus descendientes directos.

PUBLICIDAD

Estos fondos, que a principios del milenio generaban rentas anuales de 225.000 libras, han permitido a la princesa mantener un nivel de vida cómodo y estable, sin depender exclusivamente de las asignaciones públicas. Esta estructura financiera explica en gran parte por qué Ana, a diferencia de otros miembros de la familia real, no ha protagonizado controversias económicas ni ha sido objeto de polémicas sobre el uso de recursos públicos.