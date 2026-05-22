Dos senadores de EEUU piden frenar la operación Webster-Santander porque España no es "un aliado confiable"

Los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Tim Sheehy han reclamado a las autoridades reguladoras y supervisoras del país que frenen la compra de Webster por parte de Banco Santander, argumentando que España no ha sido siempre un "aliado confiable" de Estados Unidos.

Ambos senadores están adscritos al Partido Republicano, al que pertenece el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La petición se ha realizado en una carta pública dirigida a la Reserva Federal, el Departamento de Justicia, la Oficina del Controlador de la Moneda y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.

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"En el actual entorno geopolítico, ceder el control de depósitos, datos y decisiones de crédito al principal banco español plantea preguntas que necesitan de un cuidadoso escrutinio regulatorio, sobre todo teniendo en cuenta que España no ha actuado siempre como un aliado confiable a la hora de apoyar las prioridades de seguridad de Estados Unidos", han afirmado Moreno y Sheehy.

Ambos se han hecho eco de una noticia publicada hace dos años por el diario británico 'Financial Times' en la cual se indicaba que Irán había usado cuentas de Banco Santander para esquivar las sanciones. El banco siempre ha argumentando que cumple con todas las sanciones al país.

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"Si empresas iraníes fueron capaces de dirigir fondos sancionados a través de una aparentemente inocua cuenta en Reino Unido, las autoridades regulatorias de Estados Unidos deben investigar si las operaciones actuales y futuras de Santander en Estados Unidos son seguras ante hechos similares, incluyendo cualquier entidad fusionada que tenga depósitos estadounidenses significativos".

Los senadores también han acusado a España, sin ningún dato que lo respalde, de ser uno de los principales centros de actividades de blanqueo de capitales, así como un punto de entrada de drogas a Europa.

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En todo caso, ambos senadores han afirmado que las autoridades deben estar seguras de que la gobernanza, cultura de cumplimiento y controles técnicos de Santander cumplen los "estándares más altos posibles".

El banco anunció en febrero la compra de Webster por un total de 12.200 millones de dólares (10.500 millones de euros). La expectativa del banco es que la adquisición se complete en el segundo semestre y, de hecho, los equipos de integración de ambas entidades han empezado a reunirse esta semana para prepararse para el primer día legal de la adquisición.

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